Gold Price Today 26 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार (25 नवंबर, 2026) को भी भारतीय सर्राफा बाजार (IBJA) में सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. गिरावट के बाद 24 कैरेट सोना 1,21,310 रुपये प्रति 10 ग्राम (12,131 रुपये प्रति ग्राम) पर बंद हुआ. वहीं, इससे पहले लगातार 10 दिनों तक गिरावट के बाद सोमवार (23 नवंबर, 2026) को सोने के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी.फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,514.10 डॉलर प्रति औंस है. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 24 कैरेट का सोना 1,21,038 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 23 कैरेट का सोना 1,20,553 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. इसी तरह 22 कैरेट का सोना 1,10,871 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि 18 कैरेट का सोना 90,779 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 14 कैरेट का सोना 70,807 रुपये प्रति 10 ग्राम है. उधर, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,730 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,14,350 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 93,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने का भाव 800 रुपये घटकर 1,26,000 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गया. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.88% घटकर यानी 1080 रुपये गिरावट के साथ 1,21,249 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया. बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,21,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

शहर 24 कैरेट सोने का भाव/रुपये 22 कैरेट सोने का भाव/रुपये 18 कैरेट सोने का भाव/रुपये दिल्ली 124730 114350 93590 मुंबई 124580 114200 93440 कोलकाता 124580 114200 93440 चेन्नई 124580 114200 93450 पटना 124630 114250 93490 लखनऊ 124730 114350 93590 मेरठ 124730 114350 93590 कानपुर 124730 114350 93590 अयोध्या 124730 114350 93590 अलीगढ़ 124730 114350 93590 मुरादाबाद 124730 114350 93590 मिर्जापुर 124730 114350 93590 झांसी 124730 114350 93590 मथुरा 124730 114350 93590 आगरा 124730 114350 93590 गोरखपुर 124730 114350 93590 बरेली 124730 114350 93590 प्रयागराज 124730 114350 93590 वाराणसी 124730 114350 93590 गाजियाबाद 124730 114350 93590 नोएडा 124730 114350 93590 गुरुग्राम 124730 114350 93590 चंडीगढ़ 124730 114350 93590 जयपुर 124730 114350 93590 लुधियाना 124730 114350 93590 गुवाहाटी 124580 14200 93440 जलगांव 124580 114200 93440 इंदौर 124630 114250 93490 भोपाल 124630 114250 93490 अहमदाबाद 124630 114250 93490 वडोदरा 124630 114250 93490 सूरत 124630 114250 93490 पुणे 124580 114200 93440 नागपुर 124580 114200 93440 नासिक 124610 114230 93470 बेंगलुरु 124580 114200 93440