Gold Rate Today 26 August 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े गोल्ड के रेट्स! जानें 18K, 22K और 24K सोने की कीमतें

Gold Price Today 26 August 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sona ka Daam: ईरान और अमेरिका तनाव के बीच तनाव में कमी आने के बाद भारतीय शेयर बाजार के साथ-साथ सोना और चांदी के दामों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है. मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4,686.00 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में लगातार चौथे दिन मंगलवार (25 अगस्त) को भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली और यह 2,700 रुपये बढ़कर 1,67,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

सोने की कीमत बुलियन के अनुसार

सोना कीमत (रुपयों में) 10 कैरेट 67,871 12 कैरेट 81,445 14 कैरेट 95,019 16 कैरेट 1,08,593 18 कैरेट 1,22,168 20 कैरेट 1,35,742 22 कैरेट 1,49,316 24 कैरेट 1,62,890

वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव मंगलवार शाम तक 0.56 प्रतिशत घटा इसके बाद 920 रुपये गिरावट के साथ 162309 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसी तरह बुलियन्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,62,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर शाम को ठहर गया, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) दिल्ली 163900 150250 122960 मुंबई 163750 150100 122810 कोलकाता 163750 150100 122810 पटना 163800 150150 122860 लखनऊ 163900 150250 122960 मेरठ 163900 150250 122960 अयोध्या 163900 150250 122960 कानपुर 163900 150250 122960 गाजियाबाद 163900 150250 122960 नोएडा 163900 150250 122960 गुरुग्राम 163900 150250 122960 चंडीगढ़ 163900 150250 122960 जयपुर 163900 150250 122960 लुधियाना 163900 150250 122960 गुवाहाटी 163750 150100 122810 जलगांव 163750 150100 122810 इंदौर 163800 150150 122860 अहमदाबाद 163800 150150 122860 वडोदरा 163800 150150 122860 सूरत 163800 150150 122860 पुणे 163750 150100 122810 नागपुर 163750 150100 122810 नासिक 163780 150130 122840 बेंगलुरु 163750 150100 122810 चेन्नई 163980 150310 128010 भुवनेश्वर 163750 150100 122810 रायपुर 163750 150100 122810 हैदराबाद 163750 150100 122810

यह भी पढ़ें: Branded Gold Rates Today 25 August 2026: तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में आज क्या हैं 22 और 24 कैरेट गोल्ड के रेट्स

यह भी पढ़ें: Chunav 2027: यूपी के वो भुलक्कड़ सीएम, जो हर 5 मिनट में अपने ही कैबिनेट मंत्री से पूछते थे- आप कौन हो भाई?

यह भी पढ़ें: UP Chunav 2027: यूपी में टूटेगी ‘2 लड़कों’ की जोड़ी! क्या राहुल गांधी को अखिलेश से दूर करेंगे अरविंद केजरीवाल

यह भी पढ़ें: भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले