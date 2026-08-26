Home > व्यापार > Gold Rate Today 26 August 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े गोल्ड के रेट्स! जानें 18K, 22K और 24K सोने की कीमतें

Gold Rate Today 26 August 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े गोल्ड के रेट्स! जानें 18K, 22K और 24K सोने की कीमतें

Gold Price Today 26 August 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sona ka Daam: सोने में निवेश करने से पहले जानिये बुधवार (26 अगस्त, 2026) को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु समेत देश के बड़े शहरों में ताजा रेट क्या हैं.

By: JP Yadav | Published: August 26, 2026 5:10:20 AM IST



Gold Price Today 26 August 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sona ka Daam:  ईरान और अमेरिका तनाव के बीच तनाव में कमी आने के बाद भारतीय शेयर बाजार के साथ-साथ सोना और चांदी के दामों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है. मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4,686.00 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि देश की राजधानी  दिल्ली के सर्राफा बाजार में लगातार चौथे दिन मंगलवार (25 अगस्त) को भी सोने की कीमतों में  तेजी देखने को मिली और यह 2,700 रुपये बढ़कर 1,67,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

सोने की कीमत बुलियन के अनुसार                                                         

सोना  कीमत (रुपयों में)
10 कैरेट   67,871
12 कैरेट 81,445
14 कैरेट 95,019
16 कैरेट 1,08,593
18 कैरेट 1,22,168
20 कैरेट 1,35,742
22 कैरेट 1,49,316
24 कैरेट 1,62,890

वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव मंगलवार शाम तक 0.56 प्रतिशत घटा इसके बाद 920 रुपये गिरावट के साथ 162309 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसी तरह बुलियन्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,62,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर शाम को ठहर गया, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई.

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शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली  163900 150250 122960
मुंबई 163750 150100 122810
कोलकाता 163750 150100 122810
पटना 163800 150150 122860
लखनऊ 163900 150250 122960
मेरठ 163900 150250 122960
अयोध्या 163900 150250 122960
कानपुर 163900 150250 122960
गाजियाबाद 163900 150250 122960
नोएडा 163900 150250 122960
गुरुग्राम 163900 150250 122960
चंडीगढ़ 163900 150250 122960
जयपुर 163900 150250 122960
लुधियाना 163900 150250 122960
गुवाहाटी 163750 150100 122810
जलगांव 163750 150100 122810
इंदौर 163800 150150 122860
अहमदाबाद 163800 150150 122860
वडोदरा 163800 150150 122860
सूरत 163800 150150 122860
पुणे 163750 150100 122810
नागपुर 163750 150100 122810
नासिक 163780 150130 122840
बेंगलुरु 163750 150100 122810
चेन्नई 163980 150310 128010
भुवनेश्वर 163750 150100 122810
रायपुर 163750 150100 122810
हैदराबाद 163750 150100 122810

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Tags: Gold Price Today
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