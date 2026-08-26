Gold Rate Today 26 August 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े गोल्ड के रेट्स! जानें 18K, 22K और 24K सोने की कीमतें

Gold Price Today 26 August 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sona ka Daam: ईरान और अमेरिका तनाव के बीच तनाव में कमी आने के बाद भारतीय शेयर बाजार के साथ-साथ सोना और चांदी के दामों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है. मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4,686.00 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में लगातार चौथे दिन मंगलवार (25 अगस्त) को भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली और यह 2,700 रुपये बढ़कर 1,67,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.
सोने की कीमत बुलियन के अनुसार
|सोना
|कीमत (रुपयों में)
|10 कैरेट
|67,871
|12 कैरेट
|81,445
|14 कैरेट
|95,019
|16 कैरेट
|1,08,593
|18 कैरेट
|1,22,168
|20 कैरेट
|1,35,742
|22 कैरेट
|1,49,316
|24 कैरेट
|1,62,890
वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव मंगलवार शाम तक 0.56 प्रतिशत घटा इसके बाद 920 रुपये गिरावट के साथ 162309 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसी तरह बुलियन्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,62,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर शाम को ठहर गया, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|163900
|150250
|122960
|मुंबई
|163750
|150100
|122810
|कोलकाता
|163750
|150100
|122810
|पटना
|163800
|150150
|122860
|लखनऊ
|163900
|150250
|122960
|मेरठ
|163900
|150250
|122960
|अयोध्या
|163900
|150250
|122960
|कानपुर
|163900
|150250
|122960
|गाजियाबाद
|163900
|150250
|122960
|नोएडा
|163900
|150250
|122960
|गुरुग्राम
|163900
|150250
|122960
|चंडीगढ़
|163900
|150250
|122960
|जयपुर
|163900
|150250
|122960
|लुधियाना
|163900
|150250
|122960
|गुवाहाटी
|163750
|150100
|122810
|जलगांव
|163750
|150100
|122810
|इंदौर
|163800
|150150
|122860
|अहमदाबाद
|163800
|150150
|122860
|वडोदरा
|163800
|150150
|122860
|सूरत
|163800
|150150
|122860
|पुणे
|163750
|150100
|122810
|नागपुर
|163750
|150100
|122810
|नासिक
|163780
|150130
|122840
|बेंगलुरु
|163750
|150100
|122810
|चेन्नई
|163980
|150310
|128010
|भुवनेश्वर
|163750
|150100
|122810
|रायपुर
|163750
|150100
|122810
|हैदराबाद
|163750
|150100
|122810
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