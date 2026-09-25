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Gold Price Today 25 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 25 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 25 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 25, 2026 5:15:03 AM IST

Gold Price Today 25 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 25 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 25 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav:  वैश्विक स्तर पर जारी राजनीतिक और आर्थिक हलचल के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. लगातार चौथे दिन  गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को सोने के वायदा भाव में गिरावट देखी गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,300.50 रुपये प्रति औंस है जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,51,270 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में 1,600 रुपये की गिरावट आई और यह 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गया. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.4% लुढ़क कर यानी 610 रुपये गिरावट के साथ 1,52,866 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 152830 140100 114660
मुंबई 152680 139950 114510
कोलकाता 152680 139950 114510
चेन्नई 152730 140000 117700
पटना 152730 140000 114560
लखनऊ 152830 140100 114660
मेरठ 152830 140100 114660
अयोध्या 152830 140100 114660
कानपुर 152830 140100 114660
अलीगढ़ 152830 140100 114660
मुरादाबाद 152830 140100 114660
मिर्जापुर 152830 140100 114660
झांसी 152830 140100 114660
मथुरा 152830 140100 114660
गोरखपुर 152830 140100 114660
बरेली 152830 140100 114660
प्रयागराज 152830 140100 114660
वाराणसी 152830 140100 114660
आगरा 152830 140100 114660
गाजियाबाद 152830 140100 114660
नोएडा 152830 140100 114660
गुरुग्राम 152830 140100 114660
चंडीगढ़ 152830 140100 114660
जयपुर 152830 140100 114660
लुधियाना 152830 140100 114660
गुवाहाटी 152680 139950 114510
जलगांव 152680 139950 114510
इंदौर 152730 140000 114560
भोपाल 152730 140000 114560
अहमदाबाद 152730 140000 114560
वडोदरा 152730 140000 114560
सूरत 152730 140000 114560
नागपुर 152680 139950 114510
पुणे 152680 139950 114510
नासिक 152710 139980 114540
बैंगलोर 152680 139950 114510
भुवनेश्वर 152680 139950 114510
केरल 52680 139950 114510
अमरावती 152680 139950 114510
विशाखापत्तनम 152680 139950 114510
मैसूर 152680 139950 114510
विजयवाड़ा 152680 139950 114510
कोयंबटूर 152730 140000 117700
मंगलौर 152680 139950 114510
मदुरै 152730 140000 117700
रायपुर 152680 139950 114510
बेलगाम 152680 139950 114510
राजमुंदरी 152680 139950 114510
हैदराबाद 152680 139950 114510
कटक 52680 139950 114510
दावनगेरे 152680 139950 114510
बेल्लारी 152680 139950 114510
सलेम 152730 140000 117700
वेल्लोर 152730 140000 117700
अमरावती 152680 139950 114510
गुंटूर 152680 139950 114510
नेल्लोर 152680 139950 114510
काकीनाडा 152680 139950 114510
तिरुपति 152680 139950 114510
कडपा 152680 139950 114510
अनंतपुर 152680 139950 114510
वारंगल 152680 139950 114510
निजामाबाद 152680 139950 114510
खम्मम 152680 139950 14510
बेरहामपुर  152680 139950 114510
राउरकेला 152680 139950 114510
राजकोट 152730 140000 114560
वसई-विरार 152710 139980 114540
औरंगाबाद 152680 139950 114510
सोलापुर 152680 139950 114510
भिवंडी  152710 139980 114540
कोल्हापुर 152680 139950 114510
लातूर 152710 139980 114540
तिरुपुर 152730 140000 117700
तिरुनेलवेली 152730 140000 117700
त्रिची  152730 140000 117700
संबलपुर 152680 139950 114510
इरोड 152730 140000 117700
कोच्चि 152680 139950 114510
थाइन 152680 139950 114510
अमृतसर 152830 140100 114660
नागरकोइल  152730 140000 117700
तिरुवनंतपुरम 152680 139950 114510
तंजावुर 152730 ₹140000 117700
गोवा 152680 139950 114510
करूर 152730 140000 117700
कुंभकोणम 152730 140000 117700
नमक्कल 152730 140000 117700
धर्मपुरी 152730 140000 117700
डिंडीगुल  152730 140000 117700
तूतीकोरिन 152730 140000 117700
कुड्डालोर 152730 140000 117700
कांचीपुरम 152730 140000 117700
कृष्णागिरी  152730 140000 117700
विल्लुपुरम 152730 140000 117700
कोविलपट्टी 152730 140000 117700
तिरुवन्नामलाई 152730 140000 117700
होसुर 152730 140000 117700
कराइकुडी 152730 140000 117700
पुदुक्कोट्टई 152730 140000 117700
रामनाथपुरम 152730 140000 117700
अम्बुर  152730 140000 117700
कन्याकुमारी 152730 140000 117700
नागपट्टिनम 152730 140000 117700
विरुधुनगर 152730 140000 117700
कल्लाकुरिची 152730 140000 117700
पोलाची  152730  140000 117700
अर्काट 152730 140000 117700
पलानी 152730 140000 117700
अरियालूर 152730 140000 117700
मोहाली 152830  140100 114660
परमाकुदी 152730 140000 117700
पेरम्बलूर  152730 140000 117700
जयनकोंडम 152730 140000 117700
कोडईकनाल 152730 140000 117700
ऊटी 152730 140000 117700
रामेश्वरम 152730 140000 117700
शिवगंगा 152730  140000 117700
तिरुवरुर  152730 140000 117700
त्रिशूर 152680 139950 114510
पांडिचेरी 152730 140000 117700
चित्रदुर्ग 152680 139950 114510
गडग 152680 139950 114510
बागलकोट  152680 139950 114510
मंड्या 152680 139950 114510
भद्रावती 152680  139950 114510
कोलार 152680 139950 114510
तुमकुर 152680 139950 114510
कोल्लम 152680 139950 114510
अलाप्पुझा  152680 139950 114510
कोट्टायम 152680 139950 114510
पलक्कड़ 152680 139950 114510

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 25 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 25 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 25 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 25 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 25 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 25 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स