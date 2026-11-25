Gold Price Today 25 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर चल रहे युद्ध और स्थानीय कारणों के चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को गुरु नानक जयंती के मौके पर देश भर में सर्राफा बाजार दिन भर बंद रहा, हालांकि शाम 5 बजे बाजार ओपन हुआ और रात करीब 10.30 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 2.65% घटकर यानी 3342 रुपये गिरावट के साथ 1,22,654 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. दिल्ली के सर्राफा बाजार की बात करें तो यहां पर 24 कैरेट सोना उछलकर 1,26,800 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,900 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,17,300 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 96,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 122,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,570.70 डॉलर प्रति औंस है. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट का सोना 1,24,945 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 23 कैरेट का सोना 1,24,445 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट का सोना 1,14,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 18 कैरेट का सोना 93,709 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट का सोना 73,093 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव/रुपये
|100 ग्राम चांदी का भाव/रुपये
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|127900
|117300
|96000
|मुंबई
|127800
|117150
|95850
|कोलकाता
|127800
|117150
|95850
|चेन्नई
|127800
|117150
|95850
|पटना
|127850
|17200
|95900
|लखनऊ
|127900
|117300
|96000
|मेरठ
|127900
|117300
|96000
|कानपुर
|127900
|117300
|96000
|अयोध्या
|127900
|117300
|96000
|अलीगढ़
|127900
|117300
|96000
|मुरादाबाद
|127900
|117300
|96000
|मिर्जापुर
|127900
|117300
|96000
|झांसी
|127900
|117300
|96000
|मथुरा
|127900
|117300
|96000
|गोरखपुर
|127900
|117300
|96000
|बरेली
|127900
|117300
|96000
|प्रयागराज
|127900
|117300
|96000
|वाराणसी
|127900
|117300
|96000
|आगरा
|127900
|117300
|96000
|गाजियाबाद
|127900
|117300
|96000
|नोएडा
|127900
|117300
|96000
|गुरुग्राम
|127900
|117300
|96000
|चंडीगढ़
|127900
|117300
|96000
|जयपुर
|127900
|117300
|96000
|लुधियाना
|127900
|117300
|96000
|गुवाहाटी
|127800
|117150
|95850
|जलगांव
|127800
|117150
|95850
|भोपाल
|127800
|117200
|95900
|इंदौर
|127800
|117200
|95900
|अहमदाबाद
|127800
|117200
|95900