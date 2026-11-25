Gold Price Today 25 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर चल रहे युद्ध और स्थानीय कारणों के चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को गुरु नानक जयंती के मौके पर देश भर में सर्राफा बाजार दिन भर बंद रहा, हालांकि शाम 5 बजे बाजार ओपन हुआ और रात करीब 10.30 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 2.65% घटकर यानी 3342 रुपये गिरावट के साथ 1,22,654 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. दिल्ली के सर्राफा बाजार की बात करें तो यहां पर 24 कैरेट सोना उछलकर 1,26,800 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,900 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,17,300 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 96,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 122,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,570.70 डॉलर प्रति औंस है. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट का सोना 1,24,945 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 23 कैरेट का सोना 1,24,445 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट का सोना 1,14,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 18 कैरेट का सोना 93,709 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट का सोना 73,093 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव/रुपये 100 ग्राम चांदी का भाव/रुपये 1 किलो चांदी का भाव/रुपये दिल्ली 127900 117300 96000 मुंबई 127800 117150 95850 कोलकाता 127800 117150 95850 चेन्नई 127800 117150 95850 पटना 127850 17200 95900 लखनऊ 127900 117300 96000 मेरठ 127900 117300 96000 कानपुर 127900 117300 96000 अयोध्या 127900 117300 96000 अलीगढ़ 127900 117300 96000 मुरादाबाद 127900 117300 96000 मिर्जापुर 127900 117300 96000 झांसी 127900 117300 96000 मथुरा 127900 117300 96000 गोरखपुर 127900 117300 96000 बरेली 127900 117300 96000 प्रयागराज 127900 117300 96000 वाराणसी 127900 117300 96000 आगरा 127900 117300 96000 गाजियाबाद 127900 117300 96000 नोएडा 127900 117300 96000 गुरुग्राम 127900 117300 96000 चंडीगढ़ 127900 117300 96000 जयपुर 127900 117300 96000 लुधियाना 127900 117300 96000 गुवाहाटी 127800 117150 95850 जलगांव 127800 117150 95850 भोपाल 127800 117200 95900 इंदौर 127800 117200 95900 अहमदाबाद 127800 117200 95900