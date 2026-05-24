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Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: एमपी में सोने के दामों ने उड़ाए होश! खरीदारी से पहले तुरंत चेक करें ताजा भाव

Madhya Pradesh Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज-कल काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर शादी का सीजन भी आ गया है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमत लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है मगर आज भी सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है, आइए जानें आज मध्य प्रदेश में सोने की ताजा कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 25, 2026 10:28:54 AM IST

मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव
मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव


Madhya Pradesh Gold Price Today: पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष-विराम समझौते की उम्मीदों के चलते सोने ने अपनी हालिया गिरावट की भरपाई कर ली है. इस संघर्ष के कारण बढ़ती महंगाई के बीच, केंद्रीय बैंकों से ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा आने पर केंद्रीय बैंक दरें बढ़ाने से पीछे हट सकते हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,380 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,060 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,943 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,615 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,959 रुपये प्रति ग्राम है.

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इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,943 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,615 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,959 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,943 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,615 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,959 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,943 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,615 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,959 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,943 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,615 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,959 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,943 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,615 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,959 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,943 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,615 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,959 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,943 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,615 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,959 रुपये प्रति ग्राम है.

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