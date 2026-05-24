Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का भाव जानकर चौंक जाएंगे आप

Himachal pradesh Gold Price Today: 25 मई को भारत में सोने की कीमतों में प्रति 100 ग्राम ₹3,200 तक की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि देश में चांदी की कीमतें अपरिवर्तित रहीं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पॉट गोल्ड में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई जिसका मुख्य कारण महंगाई की चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी थी. कच्चा तेल इस समय चार साल के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है और वैश्विक तथा MCX बाजारों के निवेशक अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर सतर्क बने हुए हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत फिलहाल रुक गई है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,380 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,080 रुपये थी.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,917 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,580 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,938 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,917 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,580 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,938 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,917 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,580 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,938 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,917 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,580 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,938 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,917 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,580 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,938 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,917 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,580 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,938 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,917 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,580 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,938 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,917 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,580 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,938 रुपये है.