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Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का भाव जानकर चौंक जाएंगे आप

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे बढ़ोतरी हुई है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 25, 2026 10:37:58 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव
हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: 25 मई को भारत में सोने की कीमतों में प्रति 100 ग्राम ₹3,200 तक की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि देश में चांदी की कीमतें अपरिवर्तित रहीं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पॉट गोल्ड में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई जिसका मुख्य कारण महंगाई की चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी थी. कच्चा तेल इस समय चार साल के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है और वैश्विक तथा MCX बाजारों के निवेशक अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर सतर्क बने हुए हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत फिलहाल रुक गई है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,380 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,080 रुपये थी.

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