Delhi Gold Price 25 May: दिल्ली में सोने की कीमतों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले देखें ताजा रेट

Delhi Gold Price Today: गहने, सिक्के और बिस्किट के रूप में सोना खरीदने के अलावा आप डिजिटल सोना भी खरीद सकते हैं या ETF और गोल्ड बॉन्ड जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं. जहां एक ओर फिजिकल सोना मानसिक सुरक्षा का एहसास कराता है, वहीं डिजिटल सोना और बाजार से जुड़ी सोने की योजनाएं ज्यादा लिक्विड होती हैं, और दिल्ली में फिजिकल सोना खरीदने की तुलना में इनकी ट्रेडिंग प्रक्रिया काफी आसान होती है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,59,530 रुपये है कल सोने की कीमत 1,92,210 थी.
जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है
नई दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
उत्तर दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
दक्षिण दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
पूर्वी दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
पश्चिमी दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
शाहदरा
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
मध्य दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
द्वारका
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
रोहिणी
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
साकेत
24 कैरेट सोने का भाव 15,953 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.