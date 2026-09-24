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Gold Price Today 24 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 24 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 24 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 24, 2026 4:40:59 AM IST

Gold Price Today 24 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 24 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 24 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav:  अमेरिका और ईरान में तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर हलचल बरकरार है. इसके असर से शेयर बाजार भी प्रभावित हो रहा है और सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बुधवार (23 सितंबर, 2026) को गिरावट आई. बुधवार को सोने की कीमतें 900 रुपये टूटकर 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गईं. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.91% लुढ़क कर यानी 1409 रुपये गिरावट के साथ 1,53,320 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 154350 141500  115800
मुंबई 154200 141350  115650
कोलकाता 154200 141350  115650
चेन्नई 154200 141350  119050
पटना 154250 141400 115700
लखनऊ 154350 141500 115800
मेरठ 154350 141500 115800
कानपुर 154350 141500 115800
अयोध्या 154350 141500 115800
अलीगढ़ 154350 141500 115800
मुरादाबाद 154350 141500 115800
मिर्जापुर 154350 141500 115800
झांसी 154350 141500 115800
मथुरा 154350 141500 115800
गोरखपुर 154350 141500 115800
बरेली 154350 141500 115800
प्रयागराज 154350 141500 115800
वाराणसी 154350 141500 115800
गाजियाबाद 154350 141500 115800
नोएडा 154350 141500 115800
गुरुग्राम 154350 141500 115800
चंडीगढ़ 154350 141500 115800
जयपुर 154350 141500 115800
लुधियाना 154350 141500 115800
गुवाहाटी 154200 141350 ₹115650
जलगांव 154200 141350 115650
इंदौर 154250 141400 115700
भोपाल 154250 141400 115700
अहमदाबाद 154250 141400 15700
वडोदरा 154250 141400 115700
सूरत 154250 141400 115700
नागपुर 154200 141350 115650
पुणे 154200 141350  115650
नासिक 154230 141380 115680
बैंगलोर 154200 141350 115650
भुवनेश्वर 154200 141350 115650
केरल 154200 141350 115650
अमरावती 154200 141350 115650
विशाखापत्तनम 154200 141350  115650
मैसूर 154200 141350 115650
विजयवाड़ा 154200 141350 115650
कोयंबटूर ₹154200 141350 119050
मंगलौर 154200 141350 115650
मदुरै 154200 141350 119050
रायपुर 154200 141350  115650
बेलगाम 154200 141350 115650
राजमुंदरी 154200 141350 115650
हैदराबाद 154200 141350 115650
कटक ₹154200 141350 115650
दावनगेरे 154200  141350  115650
बेल्लारी 154200 141350 115650
सलेम 154200 141350 119050
वेल्लोर 154200 141350 119050
अमरावती 154200 141350 115650
गुंटूर ₹154200 141350 115650
नेल्लोर 154200 141350 115650
काकीनाडा 154200 141350  115650
तिरुपति 154200 141350 115650
कडपा 154200 141350 115650
अनंतपुर 154200  141350 115650
वारंगल 154200 141350 115650
निजामाबाद ₹154200 141350 ₹115650
खम्मम 154200 141350 115650
बेरहामपुर 154200 141350 115650
राउरकेला 154200 141350 115650
राजकोट 154250  141400 115700
वसई-विरार 154230 141380 115680
औरंगाबाद 154200 141350 115650
सोलापुर ₹154200 141350 115650
भिवंडी 154230 141380 115680
कोल्हापुर 154200  141350  115650
लातूर 154230 141380 115680
तिरुपुर 154200 141350 119050
तिरुनेलवेली 154200 141350 119050
त्रिची 154200 141350 119050
संबलपुर ₹154200 141350 115650
इरोड 154200 141350  119050
कोच्चि 154200  141350 115650
थाइन 154200 141350 115650
अमृतसर 154350 141500 115800
नागरकोइल 154200 141350 119050
तिरुवनंतपुरम 154200 141350 115650
तंजावुर 154200  141350 119050
गोवा 154200 141350 115650
करूर 154200 141350 119050
कुंभकोणम 154200 141350 119050
नमक्कल 154200 141350 119050
आगरा 154350 141500  115800
धर्मपुरी 154200 141350 119050
डिंडीगुल 154200  141350 119050
तूतीकोरिन 154200 141350 119050
कुड्डालोर 154200 141350 119050
कांचीपुरम 154200 141350 119050
कृष्णागिरी 154200 141350 119050
विल्लुपुरम 154200 141350 119050
कोविलपट्टी 154200  141350  119050
तिरुवन्नामलाई 154200 141350 119050
होसुर 154200 141350 119050
कराइकुडी 154200 141350 119050
पुदुक्कोट्टई 154200 141350 119050
रामनाथपुरम 154200 141350 119050
अम्बुर 154200  141350 119050
कन्याकुमारी 154200 141350 119050
नागपट्टिनम 154200 141350 119050
विरुधुनगर 154200 141350  119050
कल्लाकुरिची 154200 141350 119050
पोलाची 154200  141350 119050
अर्काट 154200 141350 119050
पलानी 154200 141350  119050
अरियालूर 154200 141350 119050
मोहाली 154350 141500 115800
परमाकुदी 154200 141350 119050
पेरम्बलूर 154200  141350  119050
जयनकोंडम 154200 141350 119050
कोडईकनाल 154200 141350 119050
ऊटी 154200 141350  119050
रामेश्वरम 154200 141350 119050
शिवगंगा 154200 141350 119050
तिरुवरुर 154200  141350 119050
त्रिशूर 154200 141350 115650
पांडिचेरी 154200 141350 119050
चित्रदुर्ग 154200 141350 115650
गडग 154200 141350  115650
बागलकोट 154200 141350 115650
मंड्या 154200  141350 115650
भद्रावती 154200 141350 115650
कोलार 154200 141350 115650
तुमकुर 154200 141350 115650
कोल्लम 154200 141350  115650
अलाप्पुझा 154200 141350 115650
कोट्टायम 154200 141350 115650
पलक्कड़ 154200 ₹141350 115650
मलप्पुरम 154200 141350 115650
कोझिकोड 54200 141350 115650
कन्नूर 154200 141350  115650

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 24 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 24 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 24 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 24 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 24 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 24 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स