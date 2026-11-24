Gold Price Today 24 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sone ka Bhav: लगातार गिरावट के बाद सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात करीब 9 बजे तक 3.55% बढ़कर यानी 4322 रुपये तेजी के साथ 1,26,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो पिछले कारोबारी दिन 1,21,778 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 1500 रुपये बढ़कर 1,26,800 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,667.50 डॉलर प्रति औंस पर है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,710 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,16,150 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 95,060 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 24 कैरेट का सोना 1,24,945 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 23 कैरेट का सोना 1,24,445 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट का सोना 1,14,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 18 कैरेट का सोना 93,709 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट का सोना 73,093 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|126710
|116150
|95060
|कोलकाता
|126560
|116000
|94910
|चेन्नई
|126560
|116000
|94950
|मुंबई
|126560
|116000
|94910
|पटना
|126610
|116050
|94960
|लखनऊ
|126710
|116150
|95060
|कन्नूर
|126560
|116000
|94910
|अलीगढ़
|126710
|116150
|95060
|मुरादाबाद
|126710
|116150
|95060
|मिर्जापुर
|126710
|116150
|95060
|झांसी
|126710
|116150
|95060
|मथुरा
|126710
|116150
|95060
|गोरखपुर
|126710
|116150
|95060
|बरेली
|126710
|116150
|95060
|प्रयागराज
|126710
|116150
|95060
|अयोध्या
|126710
|116150
|95060
|वाराणसी
|126710
|116150
|95060
|बेल्लारी
|126560
|116000
|94910
|गाजियाबाद
|126710
|116150
|95060
|नोएडा
|126710
|116150
|95060
|गुरुग्राम
|126710
|116150
|95060
|चंडीगढ़
|126710
|116150
|95060
|वडोदरा
|126610
|116050
|94960
|अहमदाबाद
|126610
|116050
|94960
|जयपुर
|126710
|116150
|95060
|भोपाल
|126610
|116050
|94960
|नागपुर
|126560
|116000
|94910
|सूरत
|126610
|116050
|94960
|भुवनेश्वर
|126560
|116000
|94910
|मंगलौर
|126560
|116000
|94910
|विशाखापत्तनम
|126560
|116000
|94910
|बैंगलोर
|126560
|116000
|94910
|हैदराबाद
|126560
|116000
|94910
|पुणे
|126560
|116000
|94910
|नासिक
|126590
|116030
|94960
|मैसूर
|126560
|116000
|94910
|सलेम
|126560
|116000
|94950
|राजकोट
|126610
|116050
|94960
|त्रिची
|126560
|116000
|94950
|कटक
|126560
|116000
|94910
|दावनगेरे
|126560
|116000
|94910
|वेल्लोर
|126560
|116000
|94950
|कोयंबटूर
|126560
|116000
|94950
|मदुरै
|126560
|116000
|94950
|विजयवाड़ा
|126560
|116000
|94910
|अमरावती
|126560
|116000
|94910
|गुंटूर
|126560
|116000
|94910
|नेल्लोर
|26560
|116000
|94910
|काकीनाडा
|126560
|116000
|94910
|तिरुपति
|126560
|116000
|94910
|कडपा
|126560
|116000
|94910
|अनंतपुर
|126560
|116000
|94910