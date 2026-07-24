Home > व्यापार > Gold Price Today 24 July 2026: सोना खरीदने का प्लान है? 24 जुलाई के ताजा 24K और 22K के रिटेल रेट देखें

Gold Price Today 24 July 2026: सोना खरीदने का प्लान है? 24 जुलाई के ताजा 24K और 22K के रिटेल रेट देखें

Gold Price Today 24 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार अनिश्चितता और तनाव के बीच, शुक्रवार, 24 जुलाई को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमत में गिरावट आई. रेड सी में टैंकरों पर हालिया हमलों के कारण तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Heena Khan | Published: July 24, 2026 10:55:01 AM IST

Gold Price Today Wedensday 24 July 2026
Gold Price Today Wedensday 24 July 2026


Gold Price Today 24 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार अनिश्चितता और तनाव के बीच, शुक्रवार, 24 जुलाई को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमत में गिरावट आई. रेड सी में टैंकरों पर हालिया हमलों के कारण तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे आने वाले समय में लगातार महंगाई बने रहने की आशंका फिर से बढ़ गई है. देश के प्रमुख शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी जा रही है. वहीं, घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है. 

नई दिल्ली में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

You Might Be Interested In

नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,380/10 ग्राम
नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,515/10 ग्राम

मुंबई में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,620/10 ग्राम
मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,735/10 ग्राम

बेंगलुरु में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,730/10 ग्राम
बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,836/10 ग्राम

कोलकाता में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,470/10 ग्राम
कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,598/10 ग्राम

हैदराबाद में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,890/10 ग्राम
हैदराबाद में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,983/10 ग्राम

चेन्नई में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹143,080/10 ग्राम
चेन्नई में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹131,157/10 ग्राम

ये भी पढ़ें: Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर विजय का तूफान! पूजा हेगड़े संग फिल्म ने पहले ही दिन रचा इतिहास

Tags: Gold Price Todaygold rate
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल

July 23, 2026

बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 23, 2026

पहली गेंद, पहला विकेट… मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब...

July 23, 2026

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026
Gold Price Today 24 July 2026: सोना खरीदने का प्लान है? 24 जुलाई के ताजा 24K और 22K के रिटेल रेट देखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 24 July 2026: सोना खरीदने का प्लान है? 24 जुलाई के ताजा 24K और 22K के रिटेल रेट देखें
Gold Price Today 24 July 2026: सोना खरीदने का प्लान है? 24 जुलाई के ताजा 24K और 22K के रिटेल रेट देखें
Gold Price Today 24 July 2026: सोना खरीदने का प्लान है? 24 जुलाई के ताजा 24K और 22K के रिटेल रेट देखें
Gold Price Today 24 July 2026: सोना खरीदने का प्लान है? 24 जुलाई के ताजा 24K और 22K के रिटेल रेट देखें