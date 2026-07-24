Gold Price Today 24 July 2026: सोना खरीदने का प्लान है? 24 जुलाई के ताजा 24K और 22K के रिटेल रेट देखें

Gold Price Today 24 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार अनिश्चितता और तनाव के बीच, शुक्रवार, 24 जुलाई को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमत में गिरावट आई. रेड सी में टैंकरों पर हालिया हमलों के कारण तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे आने वाले समय में लगातार महंगाई बने रहने की आशंका फिर से बढ़ गई है. देश के प्रमुख शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी जा रही है. वहीं, घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है.

नई दिल्ली में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,380/10 ग्राम

नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,515/10 ग्राम

मुंबई में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,620/10 ग्राम

मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,735/10 ग्राम

बेंगलुरु में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,730/10 ग्राम

बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,836/10 ग्राम

कोलकाता में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,470/10 ग्राम

कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,598/10 ग्राम

हैदराबाद में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹142,890/10 ग्राम

हैदराबाद में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹130,983/10 ग्राम

चेन्नई में सोने की कीमतें — 24 जुलाई

चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव — ₹143,080/10 ग्राम

चेन्नई में 22 कैरेट सोने का भाव — ₹131,157/10 ग्राम

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