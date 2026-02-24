Home > व्यापार > Gold Price Today: सोने के दाम में हुआ इजाफा फिर घटी कीमत? नोट करें शहरों के रेट्स

Gold Price Today: सोने के दाम में हुआ इजाफा फिर घटी कीमत? नोट करें शहरों के रेट्स

Gold Rate Today | Gold Price Today 24 February 2026 | Aaj Ka Sone Ka Dam: अमेरिका में टैरिफ की अनिश्चितता के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर सोना और चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

By: JP Yadav | Last Updated: February 24, 2026 10:45:46 AM IST

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में जारी टैरिफ अनिश्चितता ने भारत समेत 50 से अधिक देशों को चिंता में डाल दिया है. ऐसे में मंगलवार (24 फरवरी, 2025) को सोने की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई.
विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में जारी टैरिफ अनिश्चितता ने भारत समेत 50 से अधिक देशों को चिंता में डाल दिया है. ऐसे में मंगलवार (24 फरवरी, 2025) को सोने की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई.


Gold Rate Today | Gold Price Today 24 February 2026 | Aaj Ka Sone Ka Dam: यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध, अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन और ट्रंप टैरिफ को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच वैश्चिक स्तर पर चिंता बनी हुई है. मंगलवार (24 फरवरी, 2026) को वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मंगलवार सुबह सोने की कीमत में हल्की गिरावट आई. सुबह सोना  5,197 डॉलर प्रति औंस पर है और इसी कीमत पर कारोबार भी कर रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में जारी टैरिफ अनिश्चितता ने भारत समेत 50 से अधिक देशों को चिंता में डाल दिया है. ऐसे में मंगलवार (24 फरवरी, 2025) को सोने की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई.

भारत की बात करें तो मंगलवार सुबह COMEX पर सोने में 0.53 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली और यह 5,197 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. इसके अलावा, एमसीएक्स (MCX) की बात करें तो एक दिन पहले यानी सोमवार (23 फरवरी, 2026) को 24 कैरेट सोना 1,59,334 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसमें सोमवार को 0.03 प्रतिशत का इजाफा देखा गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम की कीमत 14,806 रुपये है, जबकि मुंबई में 14,791 रुपये प्रति 10 ग्राम है. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम की कीमत चेन्नई में 14,861 रुपये है. कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 14,791 रुपये  प्रति 10 ग्राम है.

शहर                        24 कैरेट का रेट (रुपये)           
चेन्नई                        16,212                                
मुंबई                        16,136    
दिल्ली                      16,151    
कोलकाता                 16,136   
बेंगलुरु                     16,136  
हैदराबाद                  16,136  
केरल                       16,136   
पुणे                          16,136   
वडोदरा                    16,141    
अहमदाबाद              16,141     
जयपुर                      16,151  
लखनऊ                   16,151  
कोयंबटूर                  16,212    
मदुरै                        16,212    
विजयवाड़ा                16,136  
पटना                       16,141  
नागपुर                      16,136    
चंडीगढ़                     16,151    
सूरत                          16,141    
भुवनेश्वर                     16,136  

