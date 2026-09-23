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Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 23 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 23 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 23, 2026 5:28:25 AM IST

Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 23 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav:  पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फिलहाल 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.49 प्रतिशत गिर कर यानी 750 रुपये गिरावट के साथ 152344 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 4,371.30 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई. यह 1,500 रुपये टूटकर 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) है.वहीं, बुलिन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 154900 142000 116210
मुंबई 154750 141850 116060
कोलकाता 154750 141850 116060
चेन्नई 155670 142690 120390
पटना 154800 141900 116110
लखनऊ 154900 142000 116210
मेरठ 154900 142000 116210
अयोध्या 154900 142000 116210
कानपुर 154900 142000 116210
अलीगढ़ 154900 142000 116210
मुरादाबाद 154900 142000 116210
मिर्जापुर 154900 142000 116210
झांसी 154900 142000 116210
आगरा 154900 142000 116210
मथुरा 154900 142000 116210
गोरखपुर 154900 142000 116210
बरेली 154900 142000 116210
प्रयागराज 154900 142000 116210
वाराणसी 154900 142000 116210
गाजियाबाद 154900 142000 116210
नोएडा 154900 142000 116210
गुरुग्राम 154900 142000 116210
चंडीगढ़ 154900 142000 116210
जयपुर 154900 142000 116210
लुधियाना 154900 142000 116210
गुवाहाटी 154750 141850 116060
जलगांव 154750 141850 116060
इंदौर 154800 141900 116110
भोपाल 154800 ₹141900 116110
अहमदाबाद 154800 141900 116110
वडोदरा 154800 141900 116110
सूरत 154800 141900 116110
पुणे 154750 141850 116060
नागपुर 154750 141850 116060
नासिक 154780 141880 116090
बैंगलोर 154750 141850 116060
भुवनेश्वर 154750 141850 116060
केरल 154750 141850 116060
अमरावती 154750 141850 116060
विशाखापत्तनम 154750 141850 116060
मैसूर 154750 141850 116060
विजयवाड़ा 154750 141850 116060
कोयंबटूर 155670 142690 120390
मंगलौर 154750 141850 116060
मदुरै 155670 142690 120390
रायपुर 154750 141850 116060
बेलगाम 154750 141850 116060
राजमुंदरी 154750 141850 116060
हैदराबाद 154750 141850 116060
कटक 154750 141850 116060
दावनगेरे 154750 141850 116060
बेल्लारी 154750 141850 116060
सलेम 155670 142690 120390
वेल्लोर 155670 142690 120390
अमरावती 154750 141850 116060
गुंटूर 154750 141850 116060
नेल्लोर 154750 141850 116060
काकीनाडा 154750 141850 116060
तिरुपति 154750 141850 116060
कडपा 154750 141850 116060
अनंतपुर 154750 141850 116060
वारंगल 154750 141850 116060
निजामाबाद 154750 141850 116060
खम्मम 154750 141850 116060
बेरहामपुर 154750 141850 116060
राउरकेला 154750 141850 116060
राजकोट 154800 141900 116110
वसई-विरार 154780 141880 116090
औरंगाबाद 154750 141850 116060
सोलापुर 154750 141850 116060
भिवंडी 154780 141880 116090
कोल्हापुर 154750 141850 116060
लातूर 154780 141880 116090
तिरुपुर 155670 142690 120390
तिरुनेलवेली 155670 142690 120390
त्रिची 155670 142690 120390
संबलपुर 154750 141850 ₹116060
इरोड 155670 142690 120390
कोच्चि 154750 ₹141850 116060
थाइन 154750 141850 116060
अमृतसर 154900 142000 116210
नागरकोइल 155670 142690 120390
तिरुवनंतपुरम 154750 ₹141850 116060
तंजावुर 155670 142690 ₹120390
गोवा 154750 141850 116060
करूर 155670 142690 120390
कुंभकोणम 155670 142690 120390
नमक्कल 155670 142690 120390
धर्मपुरी 155670 ₹142690 120390
डिंडीगुल 155670 142690 120390
तूतीकोरिन 155670 142690 ₹120390
कुड्डालोर 155670 142690 120390
कांचीपुरम 155670 142690 120390
कृष्णागिरी 155670 142690 120390
विल्लुपुरम 155670 142690 120390
कोविलपट्टी 155670 142690 120390
तिरुवन्नामलाई 155670 142690 120390
होसुर 155670 142690 120390
कराइकुडी 155670 142690 120390
पुदुक्कोट्टई 155670 142690 120390
रामनाथपुरम 155670 142690 120390
अम्बुर 155670 142690 120390
कन्याकुमारी 155670 142690 120390
नागपट्टिनम 155670 142690 120390
विरुधुनगर 155670 142690 120390
कल्लाकुरिची 155670 142690 120390
पोलाची 155670 142690 120390
अर्काट 155670 142690 120390
पलानी 155670 142690 120390
अरियालूर 155670 142690  120390
मोहाली 154900 142000 116210
परमाकुदी 155670 142690 120390
पेरम्बलूर 155670 142690 120390
जयनकोंडम 155670 142690 120390
कोडईकनाल 155670 142690 120390
ऊटी 155670 142690 120390
रामेश्वरम 155670 142690  120390
शिवगंगा 155670 142690 120390
तिरुवरुर 155670 142690 120390
त्रिशूर 154750 141850 116060
पांडिचेरी 155670 142690 120390
चित्रदुर्ग 154750 141850 116060
गडग 154750 141850 116060
बागलकोट 154750 141850  116060
मंड्या 154750 141850 116060
भद्रावती 154750 141850 116060
कोलार 154750 141850 116060
तुमकुर 154750 141850 116060
कोल्लम 154750 141850 116060
अलाप्पुझा 154750 141850  116060
कोट्टायम 154750 141850 116060

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स