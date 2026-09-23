Gold Price Today 23 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 23 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फिलहाल 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.49 प्रतिशत गिर कर यानी 750 रुपये गिरावट के साथ 152344 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 4,371.30 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई. यह 1,500 रुपये टूटकर 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) है.वहीं, बुलिन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|154900
|142000
|116210
|मुंबई
|154750
|141850
|116060
|कोलकाता
|154750
|141850
|116060
|चेन्नई
|155670
|142690
|120390
|पटना
|154800
|141900
|116110
|लखनऊ
|154900
|142000
|116210
|मेरठ
|154900
|142000
|116210
|अयोध्या
|154900
|142000
|116210
|कानपुर
|154900
|142000
|116210
|अलीगढ़
|154900
|142000
|116210
|मुरादाबाद
|154900
|142000
|116210
|मिर्जापुर
|154900
|142000
|116210
|झांसी
|154900
|142000
|116210
|आगरा
|154900
|142000
|116210
|मथुरा
|154900
|142000
|116210
|गोरखपुर
|154900
|142000
|116210
|बरेली
|154900
|142000
|116210
|प्रयागराज
|154900
|142000
|116210
|वाराणसी
|154900
|142000
|116210
|गाजियाबाद
|154900
|142000
|116210
|नोएडा
|154900
|142000
|116210
|गुरुग्राम
|154900
|142000
|116210
|चंडीगढ़
|154900
|142000
|116210
|जयपुर
|154900
|142000
|116210
|लुधियाना
|154900
|142000
|116210
|गुवाहाटी
|154750
|141850
|116060
|जलगांव
|154750
|141850
|116060
|इंदौर
|154800
|141900
|116110
|भोपाल
|154800
|₹141900
|116110
|अहमदाबाद
|154800
|141900
|116110
|वडोदरा
|154800
|141900
|116110
|सूरत
|154800
|141900
|116110
|पुणे
|154750
|141850
|116060
|नागपुर
|154750
|141850
|116060
|नासिक
|154780
|141880
|116090
|बैंगलोर
|154750
|141850
|116060
|भुवनेश्वर
|154750
|141850
|116060
|केरल
|154750
|141850
|116060
|अमरावती
|154750
|141850
|116060
|विशाखापत्तनम
|154750
|141850
|116060
|मैसूर
|154750
|141850
|116060
|विजयवाड़ा
|154750
|141850
|116060
|कोयंबटूर
|155670
|142690
|120390
|मंगलौर
|154750
|141850
|116060
|मदुरै
|155670
|142690
|120390
|रायपुर
|154750
|141850
|116060
|बेलगाम
|154750
|141850
|116060
|राजमुंदरी
|154750
|141850
|116060
|हैदराबाद
|154750
|141850
|116060
|कटक
|154750
|141850
|116060
|दावनगेरे
|154750
|141850
|116060
|बेल्लारी
|154750
|141850
|116060
|सलेम
|155670
|142690
|120390
|वेल्लोर
|155670
|142690
|120390
|अमरावती
|154750
|141850
|116060
|गुंटूर
|154750
|141850
|116060
|नेल्लोर
|154750
|141850
|116060
|काकीनाडा
|154750
|141850
|116060
|तिरुपति
|154750
|141850
|116060
|कडपा
|154750
|141850
|116060
|अनंतपुर
|154750
|141850
|116060
|वारंगल
|154750
|141850
|116060
|निजामाबाद
|154750
|141850
|116060
|खम्मम
|154750
|141850
|116060
|बेरहामपुर
|154750
|141850
|116060
|राउरकेला
|154750
|141850
|116060
|राजकोट
|154800
|141900
|116110
|वसई-विरार
|154780
|141880
|116090
|औरंगाबाद
|154750
|141850
|116060
|सोलापुर
|154750
|141850
|116060
|भिवंडी
|154780
|141880
|116090
|कोल्हापुर
|154750
|141850
|116060
|लातूर
|154780
|141880
|116090
|तिरुपुर
|155670
|142690
|120390
|तिरुनेलवेली
|155670
|142690
|120390
|त्रिची
|155670
|142690
|120390
|संबलपुर
|154750
|141850
|₹116060
|इरोड
|155670
|142690
|120390
|कोच्चि
|154750
|₹141850
|116060
|थाइन
|154750
|141850
|116060
|अमृतसर
|154900
|142000
|116210
|नागरकोइल
|155670
|142690
|120390
|तिरुवनंतपुरम
|154750
|₹141850
|116060
|तंजावुर
|155670
|142690
|₹120390
|गोवा
|154750
|141850
|116060
|करूर
|155670
|142690
|120390
|कुंभकोणम
|155670
|142690
|120390
|नमक्कल
|155670
|142690
|120390
|धर्मपुरी
|155670
|₹142690
|120390
|डिंडीगुल
|155670
|142690
|120390
|तूतीकोरिन
|155670
|142690
|₹120390
|कुड्डालोर
|155670
|142690
|120390
|कांचीपुरम
|155670
|142690
|120390
|कृष्णागिरी
|155670
|142690
|120390
|विल्लुपुरम
|155670
|142690
|120390
|कोविलपट्टी
|155670
|142690
|120390
|तिरुवन्नामलाई
|155670
|142690
|120390
|होसुर
|155670
|142690
|120390
|कराइकुडी
|155670
|142690
|120390
|पुदुक्कोट्टई
|155670
|142690
|120390
|रामनाथपुरम
|155670
|142690
|120390
|अम्बुर
|155670
|142690
|120390
|कन्याकुमारी
|155670
|142690
|120390
|नागपट्टिनम
|155670
|142690
|120390
|विरुधुनगर
|155670
|142690
|120390
|कल्लाकुरिची
|155670
|142690
|120390
|पोलाची
|155670
|142690
|120390
|अर्काट
|155670
|142690
|120390
|पलानी
|155670
|142690
|120390
|अरियालूर
|155670
|142690
|120390
|मोहाली
|154900
|142000
|116210
|परमाकुदी
|155670
|142690
|120390
|पेरम्बलूर
|155670
|142690
|120390
|जयनकोंडम
|155670
|142690
|120390
|कोडईकनाल
|155670
|142690
|120390
|ऊटी
|155670
|142690
|120390
|रामेश्वरम
|155670
|142690
|120390
|शिवगंगा
|155670
|142690
|120390
|तिरुवरुर
|155670
|142690
|120390
|त्रिशूर
|154750
|141850
|116060
|पांडिचेरी
|155670
|142690
|120390
|चित्रदुर्ग
|154750
|141850
|116060
|गडग
|154750
|141850
|116060
|बागलकोट
|154750
|141850
|116060
|मंड्या
|154750
|141850
|116060
|भद्रावती
|154750
|141850
|116060
|कोलार
|154750
|141850
|116060
|तुमकुर
|154750
|141850
|116060
|कोल्लम
|154750
|141850
|116060
|अलाप्पुझा
|154750
|141850
|116060
|कोट्टायम
|154750
|141850
|116060