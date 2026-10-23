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Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 23 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 23अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 23, 2026 5:07:46 AM IST

Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स


Gold Price Today 23 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: पिछले काफी समय से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई. लियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,44,270 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,070.00 डॉलर प्रति औंस हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,530 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,32,500 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,08,440 रुपये प्रति 10 ग्राम है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत 1,000 रुपये गिरकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई.  उधर,  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात 8 बजे तक 1.42% घटकर यानी 2073 रुपये गिरावट के साथ 1,44,006 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,46,079 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.  

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 144530 132500 108440
मुंबई 144380 132350 108290
कोलकाता 144380 132350 108290
चेन्नई 144380 132350 108350
पटना 144430 132400 108340
लखनऊ 144530 132500 108440
मेरठ 144530 132500 108440
कानपुर 144530 132500 108440
अयोध्या 144530 132500 108440
अलीगढ़ 144530 132500 108440
मुरादाबाद 144530 132500 108440
मिर्जापुर 144530 132500 108440
झांसी 144530 132500 108440
मथुरा 144530 132500 108440
आगरा 144530 132500 108440
गोरखपुर 144530 132500 108440
बरेली 144530 132500 108440
प्रयागराज 144530 132500 108440
वाराणसी 144530 132500 108440
गाजियाबाद 144530 132500 108440
नोएडा 144530 132500 108440
गुरुगांव 144530 132500 108440
चंडीगढ़ 144530 132500 108440
जयपुर 144530 132500 108440
लुधियाना 144530 132500 108440
गुवाहाटी 144380 132350 108290
जलगांव 144380 132350 108290
भोपाल 144430 132400 108340
इंदौर 144430 132400 108340
अहमदाबाद 144430 132400 108340
वडोदरा 144430 132400 108340
सूरत 144430 132400 108340
पुणे 144380 132350 108290
नागपुर 144380 132350 108290
नासिक 144410 132380 108320
बैंगलोर 144380 132350 108290
भुवनेश्वर 144380 132350 108290
कटक 144380 132350 108290
अमरावती 144380 132350 108290
विशाखापत्तनम 144380 132350 108290
मैसूर 144380 132350 108290
विजयवाड़ा 144380 132350 108290
कोयंबटूर 144380 132350 108350
मंगलौर 144380 132350 108290
मदुरै 144380 132350 108350
रायपुर 144380 132350 108290
बेलगाम 144380 132350 108290
राजमुंदरी 144380 132350 108290
हैदराबाद 144380 132350 108290
दावनगेरे 144380 132350 108290
बेल्लारी 144380 132350 108290
सलेम 144380 132350 108350
वेल्लोर 144380 132350 18350
गुंटूर 144380 132350 108290
नेल्लोर 144380 132350 108290
काकीनाडा 144380 132350 108290
तिरुपति 144380 132350 108290
कडपा 144380 132350 108290
अनंतपुर 144380 132350 108290
वारंगल 144380 132350 108290
निजामाबाद 144380 132350 108290
खम्मम 144380 132350 108290
बेरहामपुर 144380 132350 108290
राउरकेला 144380 132350 108290
राजकोट 144430 132400 108340
वसई-विरार 144410 132380 108320
औरंगाबाद 144380 32350 108290
सोलापुर 144380 132350 108290
भिवंडी 144410 132380 108320
कोल्हापुर 144380 132350 108290
लातूर 144410 132380 108320
तिरुपुर 144380 132350 108350
तिरुनेलवेली 144380 132350 108350
त्रिची 144380 132350 108350
संबलपुर 144380 132350 108290
इरोड 144380 132350 108350
कोच्चि 144380 132350 108290
थाइन 144380 132350 108290
अमृतसर 144530 132500 108440
नागरकोइल 144380 132350 108350
तिरुवनंतपुरम 144380 132350 108290
तंजावुर 144380 132350 108350
गोवा 144380 132350 108290
करूर 144380 132350 108350
कुंभकोणम 144380 132350 108350
नमक्कल 144380 132350 108350
धर्मपुरी 144380 132350 108350
डिंडीगुल 144380 132350 108350
तूतीकोरिन 144380 132350 108350
कुड्डालोर 144380 132350 108350
कांचीपुरम 144380 132350 108350
कृष्णागिरी 144380 132350 108350
विल्लुपुरम 144380 132350 108350
कोविलपट्टी 144380 132350 108350
तिरुवन्नामलाई 144380 132350 108350
होसुर 144380 132350 108350
कराइकुडी 144380 132350 108350
पुदुक्कोट्टई 144380 132350 108350
रामनाथपुरम 144380 132350 108350
अम्बुर 144380 132350 108350
कन्याकुमारी 144380 132350 108350
नागपट्टिनम 144380 132350 108350
विरुधुनगर 144380 132350 108350
कल्लाकुरिची 144380 132350 108350
पोलाची 144380 132350 108350
अर्काट 144380 132350 108350
पलानी 144380 132350 108350
अरियालूर 144380 132350 108350
मोहाली 144530 132500 108440
परमाकुदी 144380 132350 108350
पेरम्बलूर 144380 132350 108350
जयनकोंडम 144380 132350 108350
कोडईकनाल 144380 132350 108350
ऊटी 144380 132350 108350
रामेश्वरम 144380 132350 108350
शिवगंगा 144380 132350 108350
तिरुवरुर 144380 132350 08350
त्रिशूर 144380 132350 108290
पांडिचेरी 144380 132350 108350
चित्रदुर्ग 144380 132350 108290
गडग 144380 132350 108290
बागलकोट 144380 132350 108290
मंड्या 144380 132350 108290
भद्रावती 144380 132350 108290
कोलार 144380 132350 108290
तुमकुर 144380 132350 108290
कोल्लम 144380 132350 108290
अलाप्पुझा 144380 132350 108290
कोट्टायम 144380 132350 108290
पलक्कड़ 144380 132350 108290
मलप्पुरम 144380 132350 108290
कोझिकोड 144380 132350 108290

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

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Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स