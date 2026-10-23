Gold Price Today 23 October 2026: सोने की कीमत में 2000 रुपये से अधिक की गिरावट, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 23 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: पिछले काफी समय से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई. लियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,44,270 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,070.00 डॉलर प्रति औंस हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,530 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,32,500 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,08,440 रुपये प्रति 10 ग्राम है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत 1,000 रुपये गिरकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात 8 बजे तक 1.42% घटकर यानी 2073 रुपये गिरावट के साथ 1,44,006 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,46,079 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|144530
|132500
|108440
|मुंबई
|144380
|132350
|108290
|कोलकाता
|144380
|132350
|108290
|चेन्नई
|144380
|132350
|108350
|पटना
|144430
|132400
|108340
|लखनऊ
|144530
|132500
|108440
|मेरठ
|144530
|132500
|108440
|कानपुर
|144530
|132500
|108440
|अयोध्या
|144530
|132500
|108440
|अलीगढ़
|144530
|132500
|108440
|मुरादाबाद
|144530
|132500
|108440
|मिर्जापुर
|144530
|132500
|108440
|झांसी
|144530
|132500
|108440
|मथुरा
|144530
|132500
|108440
|आगरा
|144530
|132500
|108440
|गोरखपुर
|144530
|132500
|108440
|बरेली
|144530
|132500
|108440
|प्रयागराज
|144530
|132500
|108440
|वाराणसी
|144530
|132500
|108440
|गाजियाबाद
|144530
|132500
|108440
|नोएडा
|144530
|132500
|108440
|गुरुगांव
|144530
|132500
|108440
|चंडीगढ़
|144530
|132500
|108440
|जयपुर
|144530
|132500
|108440
|लुधियाना
|144530
|132500
|108440
|गुवाहाटी
|144380
|132350
|108290
|जलगांव
|144380
|132350
|108290
|भोपाल
|144430
|132400
|108340
|इंदौर
|144430
|132400
|108340
|अहमदाबाद
|144430
|132400
|108340
|वडोदरा
|144430
|132400
|108340
|सूरत
|144430
|132400
|108340
|पुणे
|144380
|132350
|108290
|नागपुर
|144380
|132350
|108290
|नासिक
|144410
|132380
|108320
|बैंगलोर
|144380
|132350
|108290
|भुवनेश्वर
|144380
|132350
|108290
|कटक
|144380
|132350
|108290
|अमरावती
|144380
|132350
|108290
|विशाखापत्तनम
|144380
|132350
|108290
|मैसूर
|144380
|132350
|108290
|विजयवाड़ा
|144380
|132350
|108290
|कोयंबटूर
|144380
|132350
|108350
|मंगलौर
|144380
|132350
|108290
|मदुरै
|144380
|132350
|108350
|रायपुर
|144380
|132350
|108290
|बेलगाम
|144380
|132350
|108290
|राजमुंदरी
|144380
|132350
|108290
|हैदराबाद
|144380
|132350
|108290
|दावनगेरे
|144380
|132350
|108290
|बेल्लारी
|144380
|132350
|108290
|सलेम
|144380
|132350
|108350
|वेल्लोर
|144380
|132350
|18350
|गुंटूर
|144380
|132350
|108290
|नेल्लोर
|144380
|132350
|108290
|काकीनाडा
|144380
|132350
|108290
|तिरुपति
|144380
|132350
|108290
|कडपा
|144380
|132350
|108290
|अनंतपुर
|144380
|132350
|108290
|वारंगल
|144380
|132350
|108290
|निजामाबाद
|144380
|132350
|108290
|खम्मम
|144380
|132350
|108290
|बेरहामपुर
|144380
|132350
|108290
|राउरकेला
|144380
|132350
|108290
|राजकोट
|144430
|132400
|108340
|वसई-विरार
|144410
|132380
|108320
|औरंगाबाद
|144380
|32350
|108290
|सोलापुर
|144380
|132350
|108290
|भिवंडी
|144410
|132380
|108320
|कोल्हापुर
|144380
|132350
|108290
|लातूर
|144410
|132380
|108320
|तिरुपुर
|144380
|132350
|108350
|तिरुनेलवेली
|144380
|132350
|108350
|त्रिची
|144380
|132350
|108350
|संबलपुर
|144380
|132350
|108290
|इरोड
|144380
|132350
|108350
|कोच्चि
|144380
|132350
|108290
|थाइन
|144380
|132350
|108290
|अमृतसर
|144530
|132500
|108440
|नागरकोइल
|144380
|132350
|108350
|तिरुवनंतपुरम
|144380
|132350
|108290
|तंजावुर
|144380
|132350
|108350
|गोवा
|144380
|132350
|108290
|करूर
|144380
|132350
|108350
|कुंभकोणम
|144380
|132350
|108350
|नमक्कल
|144380
|132350
|108350
|धर्मपुरी
|144380
|132350
|108350
|डिंडीगुल
|144380
|132350
|108350
|तूतीकोरिन
|144380
|132350
|108350
|कुड्डालोर
|144380
|132350
|108350
|कांचीपुरम
|144380
|132350
|108350
|कृष्णागिरी
|144380
|132350
|108350
|विल्लुपुरम
|144380
|132350
|108350
|कोविलपट्टी
|144380
|132350
|108350
|तिरुवन्नामलाई
|144380
|132350
|108350
|होसुर
|144380
|132350
|108350
|कराइकुडी
|144380
|132350
|108350
|पुदुक्कोट्टई
|144380
|132350
|108350
|रामनाथपुरम
|144380
|132350
|108350
|अम्बुर
|144380
|132350
|108350
|कन्याकुमारी
|144380
|132350
|108350
|नागपट्टिनम
|144380
|132350
|108350
|विरुधुनगर
|144380
|132350
|108350
|कल्लाकुरिची
|144380
|132350
|108350
|पोलाची
|144380
|132350
|108350
|अर्काट
|144380
|132350
|108350
|पलानी
|144380
|132350
|108350
|अरियालूर
|144380
|132350
|108350
|मोहाली
|144530
|132500
|108440
|परमाकुदी
|144380
|132350
|108350
|पेरम्बलूर
|144380
|132350
|108350
|जयनकोंडम
|144380
|132350
|108350
|कोडईकनाल
|144380
|132350
|108350
|ऊटी
|144380
|132350
|108350
|रामेश्वरम
|144380
|132350
|108350
|शिवगंगा
|144380
|132350
|108350
|तिरुवरुर
|144380
|132350
|08350
|त्रिशूर
|144380
|132350
|108290
|पांडिचेरी
|144380
|132350
|108350
|चित्रदुर्ग
|144380
|132350
|108290
|गडग
|144380
|132350
|108290
|बागलकोट
|144380
|132350
|108290
|मंड्या
|144380
|132350
|108290
|भद्रावती
|144380
|132350
|108290
|कोलार
|144380
|132350
|108290
|तुमकुर
|144380
|132350
|108290
|कोल्लम
|144380
|132350
|108290
|अलाप्पुझा
|144380
|132350
|108290
|कोट्टायम
|144380
|132350
|108290
|पलक्कड़
|144380
|132350
|108290
|मलप्पुरम
|144380
|132350
|108290
|कोझिकोड
|144380
|132350
|108290