व्यापार > Gold Price Today 23 January 2026: सोने के दाम आज भी घटे या कीमतों में हुआ इजाफा, यहां जानें बड़े शहरों में रेट्स

Gold Price Today 23 January 2026: सोने के दाम आज भी घटे या कीमतों में हुआ इजाफा, यहां जानें बड़े शहरों में रेट्स

Gold Price Today 23 January 2026: लगातार दूसरे दिन सोने के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. यहां जानिये देश के बड़े शहरों में सोने के ताजा रेट्स.

By: JP Yadav | Published: January 23, 2026 10:34:29 AM IST

लगातार दूसरे दिन सोने के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.
लगातार दूसरे दिन सोने के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.


Gold Price Today 23 January 2026: वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का दौर जारी है. यूक्रेन और रूस के बीच तनाव और युद्ध भी थमा नहीं है, जबकि ईरान में अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं. भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता कायम है. नेपाल में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होना है, जबकि बांग्लादेश में फिलहाल चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन सही तारीख सामने नहीं आई है. वैश्विक स्तर पर चल रही दिक्कत के चलते दुनियाभर के निवेशकों का रुख सोना-चांदी की तरफ है. पिछले कई महीनों से सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. दामों में उतार-चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. सोने की कीमतों में शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को एक बार फिर रेट्स का नया रिकॉर्ड बनाया है.   

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,226 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई. सोने की कीमत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे पहले गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को को सोने के दाम गिरकर 1,51,774 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए थे.  अगले दिन यानी शुक्रवार को सोना फिर चमका.

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना गिरकर 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया, जबकि यह बुधवार को अब तक के उच्चतम स्तर 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, सोने का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4,822.65 डॉलर प्रति औंस पर जा पहुंचा. गुडरिटर्न्स के मुताबिक, शुक्रवार को  सोना गिरकर 1,54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच पर है. वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार सुबह तक सोना का भाव घटकर 1,51,128 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. 

IBJA के मुताबिक शुक्रवार को सोने का भाव इस प्रकार है  
सोने की शुद्धता    सुबह के रेट        
सोना 24 कैरेट    151128 रुपये प्रति 10 ग्राम        
सोना 23 कैरेट    150523 रुपये प्रति 10 ग्राम        
सोना 22 कैरेट    138433 रुपये प्रति 10 ग्राम        
सोना 18 कैरेट    113346 रुपये प्रति 10 ग्राम        
सोना 14 कैरेट    88410 रुपये प्रति 10 ग्राम        
 
शहर                    24 कैरेट सोना (10 ग्राम)    22 कैरेट सोना (10 ग्राम)    18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली                   154450 रुपये                            141590 रुपये                    115870 रुपये
मुंबई                     154300 रुपये                            141440 रुपये                    115720 रुपये
कोलकाता              154300 रुपये                            141440  रुपये                  115720 रुपये
चेन्नई                     154900 रुपये                            141990 रुपये                   118490 रुपये

Tags: Gold Price TodayGold Price Today 23 January 2026
