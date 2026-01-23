Gold Price Today 23 January 2026: सोने के दाम आज भी घटे या कीमतों में हुआ इजाफा, यहां जानें बड़े शहरों में रेट्स

Gold Price Today 23 January 2026: वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का दौर जारी है. यूक्रेन और रूस के बीच तनाव और युद्ध भी थमा नहीं है, जबकि ईरान में अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं. भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता कायम है. नेपाल में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होना है, जबकि बांग्लादेश में फिलहाल चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन सही तारीख सामने नहीं आई है. वैश्विक स्तर पर चल रही दिक्कत के चलते दुनियाभर के निवेशकों का रुख सोना-चांदी की तरफ है. पिछले कई महीनों से सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. दामों में उतार-चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. सोने की कीमतों में शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को एक बार फिर रेट्स का नया रिकॉर्ड बनाया है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,226 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई. सोने की कीमत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे पहले गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को को सोने के दाम गिरकर 1,51,774 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए थे. अगले दिन यानी शुक्रवार को सोना फिर चमका.

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना गिरकर 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया, जबकि यह बुधवार को अब तक के उच्चतम स्तर 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, सोने का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4,822.65 डॉलर प्रति औंस पर जा पहुंचा. गुडरिटर्न्स के मुताबिक, शुक्रवार को सोना गिरकर 1,54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच पर है. वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार सुबह तक सोना का भाव घटकर 1,51,128 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

IBJA के मुताबिक शुक्रवार को सोने का भाव इस प्रकार है

सोने की शुद्धता सुबह के रेट

सोना 24 कैरेट 151128 रुपये प्रति 10 ग्राम

सोना 23 कैरेट 150523 रुपये प्रति 10 ग्राम

सोना 22 कैरेट 138433 रुपये प्रति 10 ग्राम

सोना 18 कैरेट 113346 रुपये प्रति 10 ग्राम

सोना 14 कैरेट 88410 रुपये प्रति 10 ग्राम



शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)

दिल्ली 154450 रुपये 141590 रुपये 115870 रुपये

मुंबई 154300 रुपये 141440 रुपये 115720 रुपये

कोलकाता 154300 रुपये 141440 रुपये 115720 रुपये

चेन्नई 154900 रुपये 141990 रुपये 118490 रुपये