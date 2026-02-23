Gold Price Today 23 Februray 2026: सोना खरीदने से पहले जान लें अपने शहरों में दाम, फटाफट करें नोट

Gold Price Today 23 Februray 2026 | Gold Rate Today | Aaj Ka sone Ka Dam: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्चिक अस्थिरता के चलते सोने और चांदी के दामों में चमक बरकरार है. दामों में उतार-चढ़ाव के बीच सप्ताह के पहले दिन सोमवार (23 फरवरी, 2026) को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 5027.13 डॉलर प्रति औंस पर है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड 159420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 10 ग्राम सोने की कीमत 159270 रुपये है.

इसी तरह पुणे और बेंगलुरु में दोनों शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 159280 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 146000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर में 22 कैरेट सोने का दाम 14,805 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 12,116 रुपये प्रति ग्राम पर है. वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव 16,150 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है.

शहर 22 कैरेट सोने का आज का भाव 24 कैरेट सोने का आज का भाव दिल्ली 146140 रुपये 159420 रुपये मुंबई 145990 रुपये 159270 रुपये अहमदाबाद 146040 रुपये 159320 रुपये चेन्नई 145990 रुपये 159270 रुपये कोलकाता 145990 रुपये 159270 रुपये हैदराबाद 145990 रुपये 159270 रुपये जयपुर 146140 रुपये 159420 रुपये भोपाल 146040 रुपये 159320 रुपये लखनऊ 146140 रुपये 159420 रुपये चंडीगढ़ 146140 रुपये 159420 रुपये

क्यों लगातार बढ़ेंगे सोने के दाम

पिछले दिनों अमेरिका द्वारा घोषित 10 प्रतिशत अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ के बाद दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है. ऐसे माहौल में एक बार फिर निवेशक शेयरों से पैसा निकालकर सोने में लगा रहे हैं. यह स्थिति अमेरिका, यूरोप के अलावा एशियाई देशों में भी हैं. भारत में खासतौर से सोने में निवेश बढ़ा है. इसी तरह चांदी भी निवेशकों की पसंद बना हुआ है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेषज्ञों का कहना है कि ना तो रूस और यूक्रेन युद्ध रुक रहा और ना ही ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन खत्म हो रही है. ऐसे में सोने निवेश के लिहाज से लोगों की पहली पसंद बना रहा है. आने वाले दिनों में भी सोने के दाम में बढ़ोतरी काम रहेगी. कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि अमेरिकी जीडीपी (GDP) के कमजोर आंकड़ों से डॉलर नीचे गया है. इसका सीधा फायदा सोने की कीमतों को मिल रहा है और लोग सोने में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं.