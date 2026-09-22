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Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 22 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 22 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 22, 2026 5:54:00 AM IST

Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 22 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav:  अमेरिका में मिडटर्म चुनाव और ईरान के साथ युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है. इसके चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 4,402.70 डॉलर प्रति औंस है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.85% लुढ़क कर यानी 1312 रुपये गिरावट के साथ 1,53,069 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,830 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,780 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं,  दिल्ली में सोने की कीमत टूटकर 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 155830 142850 116910
मुंबई 155680 142700 116760
कोलकाता 155680 142700 116760
चेन्नई 155680 142700 120400
पटना 155730 142750 116810
लखनऊ 155830 142850 116910
मेरठ 155830 142850 116910
अयोध्या 155830 142850 116910
कानपुर 155830 142850 116910
अलीगढ़ 155830 142850 116910
मुरादाबाद 155830 142850 116910
मिर्जापुर 155830 142850 116910
झांसी 155830 142850 116910
मथुरा 155830 142850 116910
आगरा 155830 142850 116910
गोरखपुर 155830 142850 116910
बरेली 155830 142850 116910
प्रयागराज 155830 142850 116910
वाराणसी 155830 142850 116910
गाजियाबाद 155830 142850 116910
नोएडा 155830 142850 116910
गुरुग्राम 155830 142850 116910
चंडीगढ़ 155830 142850 116910
जयपुर 155830 142850 116910
लुधियाना 155830 142850 116910
गुवाहाटी 155680 142700 116760
जलगांव 155680 142700 116760
इंदौर 155730 142750 116810
भोपाल 155730 142750 116810
अहमदाबाद 155730 142750 116810
वडोदरा 155730 142750 116810
सूरत 155730 142750 116810
नागपुर 155680 142700 116760
पुणे  155680 142700 116760
नासिक 155710 142730 116790
बैंगलोर 155680 142700 116760
भुवनेश्वर 155680 142700 116760
केरल 155680 142700 116760
अमरावती 155680 142700 116760
विशाखापत्तनम 155680 142700 116760
मैसूर 155680 142700 116760
विजयवाड़ा 155680 142700 116760
कोयंबटूर 155680 142700 120400
मंगलौर 155680 142700 116760
मदुरै ₹155680 142700 120400
रायपुर 155680 142700 116760
बेलगाम 155680 142700 116760
राजमुंदरी 155680 142700 116760
हैदराबाद 155680 142700 116760
कटक 155680 142700 116760
दावनगेरे 155680 142700 116760
बेल्लारी 155680 142700 116760
सलेम 155680 142700 120400
वेल्लोर  155680 142700 120400
अमरावती 155680 142700 116760
गुंटूर 155680 142700 116760
नेल्लोर 155680 142700 116760
काकीनाडा 155680 142700 116760
तिरुपति 155680 142700 116760
कडपा ₹155680 142700 116760
अनंतपुर 155680 142700 116760
वारंगल 155680 142700 116760
निजामाबाद 155680 142700 116760
खम्मम 155680 142700 116760
बेरहामपुर 155680 142700 116760
राउरकेला 155680 142700 116760
राजकोट 155730 142750 116810
वसई-विरार ₹155710 142730 116790
औरंगाबाद 155680 142700 116760
सोलापुर 155680 142700 116760
भिवंडी 155710 142730 116790
कोल्हापुर 155680 142700 116760
लातूर ₹155710 142730 116790
तिरुपुर 155680 142700 120400
तिरुनेलवेली 155680 142700 120400
त्रिची 155680 142700 120400
संबलपुर 155680 142700 116760
इरोड 155680 142700 120400
कोच्चि 155680 ₹142700 116760
थाइन 155680 142700 116760
अमृतसर 155830 142850 116910
नागरकोइल ₹155680 142700 120400
तिरुवनंतपुरम 155680 142700 116760
तंजावुर 155680 ₹142700 ₹120400
गोवा 155680 142700 116760
करूर 155680 142700 120400
कुंभकोणम ₹155680 142700 120400
नमक्कल 155680 142700 ₹120400
धर्मपुरी 155680 142700 120400
डिंडीगुल 155680 142700 120400
तूतीकोरिन 155680 ₹142700 120400
कुड्डालोर 155680 142700 120400
कांचीपुरम 155680 142700 120400
कृष्णागिरी 155680 142700 120400
विल्लुपुरम 155680 ₹142700 120400
कोविलपट्टी  155680 142700 120400
तब मैं 155680 142700 120400
तिरुवन्नामलाई 155680 142700 120400
होसुर 155680 142700 120400
कराइकुडी 155680 142700 120400
पुदुक्कोट्टई 155680 142700 120400
रामनाथपुरम ₹155680 142700 120400
अम्बुर 155680 142700 120400
कन्याकुमारी 155680 142700 120400
नागपट्टिनम 155680 ₹142700 120400
विरुधुनगर 155680 142700 120400
कल्लाकुरिची 155680 142700 120400
पोलाची 155680 142700 120400
अर्काट ₹155680 142700 120400
पलानी 155680 142700 120400
अरियालूर 155680 ₹142700 120400
मोहाली 155830 142850 116910
परमाकुदी 155680 142700 120400
पेरम्बलूर ₹155680 142700 120400
जयनकोंडम 155680 142700 120400
कोडईकनाल 155680 ₹142700 120400
ऊटी 155680 142700 120400
रामेश्वरम 155680 142700 120400
शिवगंगा  155680 142700 120400
तिरुवरुर 155680 142700 120400
त्रिशूर 155680 ₹142700 116760
पांडिचेरी 155680 142700 120400
चित्रदुर्ग 155680 142700 116760
गडग 155680 142700 116760

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स