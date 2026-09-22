Gold Price Today 22 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 22 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: अमेरिका में मिडटर्म चुनाव और ईरान के साथ युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है. इसके चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 4,402.70 डॉलर प्रति औंस है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.85% लुढ़क कर यानी 1312 रुपये गिरावट के साथ 1,53,069 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,830 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,780 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, दिल्ली में सोने की कीमत टूटकर 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|155830
|142850
|116910
|मुंबई
|155680
|142700
|116760
|कोलकाता
|155680
|142700
|116760
|चेन्नई
|155680
|142700
|120400
|पटना
|155730
|142750
|116810
|लखनऊ
|155830
|142850
|116910
|मेरठ
|155830
|142850
|116910
|अयोध्या
|155830
|142850
|116910
|कानपुर
|155830
|142850
|116910
|अलीगढ़
|155830
|142850
|116910
|मुरादाबाद
|155830
|142850
|116910
|मिर्जापुर
|155830
|142850
|116910
|झांसी
|155830
|142850
|116910
|मथुरा
|155830
|142850
|116910
|आगरा
|155830
|142850
|116910
|गोरखपुर
|155830
|142850
|116910
|बरेली
|155830
|142850
|116910
|प्रयागराज
|155830
|142850
|116910
|वाराणसी
|155830
|142850
|116910
|गाजियाबाद
|155830
|142850
|116910
|नोएडा
|155830
|142850
|116910
|गुरुग्राम
|155830
|142850
|116910
|चंडीगढ़
|155830
|142850
|116910
|जयपुर
|155830
|142850
|116910
|लुधियाना
|155830
|142850
|116910
|गुवाहाटी
|155680
|142700
|116760
|जलगांव
|155680
|142700
|116760
|इंदौर
|155730
|142750
|116810
|भोपाल
|155730
|142750
|116810
|अहमदाबाद
|155730
|142750
|116810
|वडोदरा
|155730
|142750
|116810
|सूरत
|155730
|142750
|116810
|नागपुर
|155680
|142700
|116760
|पुणे
|155680
|142700
|116760
|नासिक
|155710
|142730
|116790
|बैंगलोर
|155680
|142700
|116760
|भुवनेश्वर
|155680
|142700
|116760
|केरल
|155680
|142700
|116760
|अमरावती
|155680
|142700
|116760
|विशाखापत्तनम
|155680
|142700
|116760
|मैसूर
|155680
|142700
|116760
|विजयवाड़ा
|155680
|142700
|116760
|कोयंबटूर
|155680
|142700
|120400
|मंगलौर
|155680
|142700
|116760
|मदुरै
|₹155680
|142700
|120400
|रायपुर
|155680
|142700
|116760
|बेलगाम
|155680
|142700
|116760
|राजमुंदरी
|155680
|142700
|116760
|हैदराबाद
|155680
|142700
|116760
|कटक
|155680
|142700
|116760
|दावनगेरे
|155680
|142700
|116760
|बेल्लारी
|155680
|142700
|116760
|सलेम
|155680
|142700
|120400
|वेल्लोर
|155680
|142700
|120400
|अमरावती
|155680
|142700
|116760
|गुंटूर
|155680
|142700
|116760
|नेल्लोर
|155680
|142700
|116760
|काकीनाडा
|155680
|142700
|116760
|तिरुपति
|155680
|142700
|116760
|कडपा
|₹155680
|142700
|116760
|अनंतपुर
|155680
|142700
|116760
|वारंगल
|155680
|142700
|116760
|निजामाबाद
|155680
|142700
|116760
|खम्मम
|155680
|142700
|116760
|बेरहामपुर
|155680
|142700
|116760
|राउरकेला
|155680
|142700
|116760
|राजकोट
|155730
|142750
|116810
|वसई-विरार
|₹155710
|142730
|116790
|औरंगाबाद
|155680
|142700
|116760
|सोलापुर
|155680
|142700
|116760
|भिवंडी
|155710
|142730
|116790
|कोल्हापुर
|155680
|142700
|116760
|लातूर
|₹155710
|142730
|116790
|तिरुपुर
|155680
|142700
|120400
|तिरुनेलवेली
|155680
|142700
|120400
|त्रिची
|155680
|142700
|120400
|संबलपुर
|155680
|142700
|116760
|इरोड
|155680
|142700
|120400
|कोच्चि
|155680
|₹142700
|116760
|थाइन
|155680
|142700
|116760
|अमृतसर
|155830
|142850
|116910
|नागरकोइल
|₹155680
|142700
|120400
|तिरुवनंतपुरम
|155680
|142700
|116760
|तंजावुर
|155680
|₹142700
|₹120400
|गोवा
|155680
|142700
|116760
|करूर
|155680
|142700
|120400
|कुंभकोणम
|₹155680
|142700
|120400
|नमक्कल
|155680
|142700
|₹120400
|धर्मपुरी
|155680
|142700
|120400
|डिंडीगुल
|155680
|142700
|120400
|तूतीकोरिन
|155680
|₹142700
|120400
|कुड्डालोर
|155680
|142700
|120400
|कांचीपुरम
|155680
|142700
|120400
|कृष्णागिरी
|155680
|142700
|120400
|विल्लुपुरम
|155680
|₹142700
|120400
|कोविलपट्टी
|155680
|142700
|120400
|तब मैं
|155680
|142700
|120400
|तिरुवन्नामलाई
|155680
|142700
|120400
|होसुर
|155680
|142700
|120400
|कराइकुडी
|155680
|142700
|120400
|पुदुक्कोट्टई
|155680
|142700
|120400
|रामनाथपुरम
|₹155680
|142700
|120400
|अम्बुर
|155680
|142700
|120400
|कन्याकुमारी
|155680
|142700
|120400
|नागपट्टिनम
|155680
|₹142700
|120400
|विरुधुनगर
|155680
|142700
|120400
|कल्लाकुरिची
|155680
|142700
|120400
|पोलाची
|155680
|142700
|120400
|अर्काट
|₹155680
|142700
|120400
|पलानी
|155680
|142700
|120400
|अरियालूर
|155680
|₹142700
|120400
|मोहाली
|155830
|142850
|116910
|परमाकुदी
|155680
|142700
|120400
|पेरम्बलूर
|₹155680
|142700
|120400
|जयनकोंडम
|155680
|142700
|120400
|कोडईकनाल
|155680
|₹142700
|120400
|ऊटी
|155680
|142700
|120400
|रामेश्वरम
|155680
|142700
|120400
|शिवगंगा
|155680
|142700
|120400
|तिरुवरुर
|155680
|142700
|120400
|त्रिशूर
|155680
|₹142700
|116760
|पांडिचेरी
|155680
|142700
|120400
|चित्रदुर्ग
|155680
|142700
|116760
|गडग
|155680
|142700
|116760