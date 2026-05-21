Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: MP में सोने के दामों ने मचाई खलबली! खरीदारी से पहले तुरंत चेक करें ताजा भाव

Madhya Pradesh Gold Price Today: US ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर के मजबूत होने की वजह से सोने की कीमतें नीचे जा रही हैं, जिससे यह पीली धातु छह हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. एक मजबूत डॉलर सोने जैसी कीमती धातुओं को विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा महंगा बना देता है, जिससे इसकी मांग पर असर पड़ता है.

जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में संघर्ष स्थिर हो रहा है सोने की कीमतों में गिरावट और तेज हो गई है भले ही तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और प्रमुख समुद्री मार्ग, जैसे कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (एक महत्वपूर्ण अवरोधक बिंदु), काफी हद तक प्रतिबंधित हैं जिससे इस उम्मीद को और बल मिला है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और भी सख्त मौद्रिक नीतियां अपनाएंगे. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,490 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,930 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,954 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,954 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,954 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,954 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,954 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,954 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,954 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,954 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,625 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.