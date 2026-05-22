Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड प्राइस ने दिया बड़ा झटका! रेट देखकर रह जाएंगे हैरान

Himachal pradesh Gold Price Today: विश्लेषकों का अनुमान है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष में जारी गतिरोध के कारण निकट भविष्य में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में ही रहेंगी इस गतिरोध के परिणामस्वरूप, तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और महंगाई का दबाव बढ़ रहा है. ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना का बुलियन (सोना और चांदी) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निवेशक अपना ध्यान ब्याज देने वाली संपत्तियों की ओर मोड़ लेते हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,490 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,930 रुपये थी.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,961 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,620 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,971 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,961 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,620 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,971 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,961 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,620 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,971 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,961 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,620 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,971 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,961 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,620 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,971 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,961 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,620 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,971 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,961 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,620 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,971 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,961 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,620 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,971 रुपये है.