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Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड प्राइस ने दिया बड़ा झटका! रेट देखकर रह जाएंगे हैरान

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे गिरावट हुई है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 22, 2026 10:34:22 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव
हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: विश्लेषकों का अनुमान है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष में जारी गतिरोध के कारण निकट भविष्य में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में ही रहेंगी इस गतिरोध के परिणामस्वरूप, तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और महंगाई का दबाव बढ़ रहा है. ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना का बुलियन (सोना और चांदी) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निवेशक अपना ध्यान ब्याज देने वाली संपत्तियों की ओर मोड़ लेते हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,490 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,930 रुपये थी.

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Tags: gold price today Himachal PradeshHimachal Pradesh gold price todayHimachal Pradesh gold rate today
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