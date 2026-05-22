Delhi Gold Price 22 May: दिल्ली में सोने के दामों ने उड़ाए होश! आज का रेट देखकर रह जाएंगे हैरान

Delhi Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतें वैश्विक मैक्रोइकोनॉमिक रुझानों, भू-राजनीतिक स्थितियों और मुद्रा में होने वाले उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती हैं. समय की कसौटी पर खरे उतरे सुरक्षित निवेश (safe-haven investments) होने के नाते, इन दोनों धातुओं की मांग आमतौर पर तब बढ़ जाती है जब महंगाई बहुत ज्यादा हो, आर्थिक मंदी हो या कोई वैश्विक संकट आया हो. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निवेशक अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,59,640 रुपये है कल सोने की कीमत 1,60,230 थी.
जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.
नई दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
उत्तर दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
दक्षिण दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
पूर्वी दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
पश्चिमी दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
शाहदरा
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
मध्य दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
द्वारका
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
रोहिणी
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
साकेत
24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.