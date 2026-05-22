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Delhi Gold Price 22 May: दिल्ली में सोने के दामों ने उड़ाए होश! आज का रेट देखकर रह जाएंगे हैरान

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और मगर आज सोने की कीमतों में गिरावट हुई है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 22, 2026 10:19:41 AM IST

आज दिल्ली में सोने का भाव
आज दिल्ली में सोने का भाव


Delhi Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतें वैश्विक मैक्रोइकोनॉमिक रुझानों, भू-राजनीतिक स्थितियों और मुद्रा में होने वाले उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती हैं. समय की कसौटी पर खरे उतरे सुरक्षित निवेश (safe-haven investments) होने के नाते, इन दोनों धातुओं की मांग आमतौर पर तब बढ़ जाती है जब महंगाई बहुत ज्यादा हो, आर्थिक मंदी हो या कोई वैश्विक संकट आया हो. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निवेशक अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,59,640 रुपये है कल सोने की कीमत 1,60,230 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

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नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

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दक्षिण दिल्ली

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पूर्वी दिल्ली

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पश्चिमी दिल्ली

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18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

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18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली

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18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 15,964 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

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साकेत

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22 कैरेट सोने का भाव 14,625 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,967 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

Tags: Delhi gold price todayDelhi gold rate todaygold price today Delhi
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