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Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 21 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 21 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 21, 2026 5:09:10 AM IST

Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 21 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: एक तरफ रूस और यूक्रेन में घमासान चल रहा तो पश्चिम एशिया में भी अस्थिरता का दौर जारी है. इस क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले खत्म नहीं हो रहे हैं. इसके चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में इजाफा हुआ है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4,415.90 डॉलर प्रति औंस है जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा 1282 रुपये तेजी के साथ 1,54,263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,940 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली में सोने की कीमत बढ़कर 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गई है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली  154570 141700 115970
मुंबई  154420 141550 115820
कोलकाता  154420 141550 115820
चेन्नई  152830 140090 117790
पटना   154470 141600 115870
लखनऊ  154570 141700 115970
मेरठ 154570 141700 115970
अयोध्या 154570 141700 115970
कानपुर 154570 141700 115970
अलीगढ़ 154570 141700 115970
मुरादाबाद 154570 141700 115970
मिर्जापुर 154570 141700 115970
झांसी 154570 141700 15970
मथुरा 154570 141700 115970
आगरा 154570 141700 115970
गोरखपुर 154570 141700 115970
बरेली 154570 141700 115970
प्रयागराज 154570 141700 115970
गाजियाबाद 154570 141700 115970
नोएडा 154570 141700 115970
गुरुग्राम 154570 141700 115970
चंडीगढ़ 154570 141700 115970
जयपुर 154570 141700 115970
लुधियाना 154570 141700 115970
गुवाहाटी 154420 141550 115820
जलगांव 154420 141550 115820
इंदौर 154470 141600 115870
अहमदाबाद 154470 141600 115870
वडोदरा 154470 141600 115870
सूरत 154470 141600 115870
पुणे 154420 141550 115820
नागपुर 154420 141550 115820
नासिक 154450 141580 115850
बैंगलोर 154420 141550 115820
भुवनेश्वर 154420 141550 115820
केरल 154420 141550 115820
अमरावती 154420 141550 115820
विशाखापत्तनम 154420 141550 115820
मैसूर 154420 141550 115820
विजयवाड़ा 154420 141550 115820
कोयंबटूर 152830 140090 117790
मंगलौर 154420 141550 115820
मदुरै 152830 140090 117790
रायपुर 154420 141550 115820
बेलगाम 154420 141550 115820
राजमुंदरी 154420 141550 115820
हैदराबाद 154420 141550 115820
कटक 154420 141550 115820
दावनगेरे 154420 141550 115820
बेल्लारी 154420 141550 115820
सलेम 152830 140090 117790
वेल्लोर 152830 140090 117790
अमरावती 154420 141550 115820
गुंटूर 154420 141550 115820
नेल्लोर 154420 141550 115820
काकीनाडा 154420 141550 115820
तिरुपति 154420 141550 115820
कडपा 154420 141550 115820
अनंतपुर 154420 141550 115820
वारंगल 154420 141550 115820
निजामाबाद 154420 141550 115820
खम्मम 154420 141550 115820
बेरहामपुर 154420 141550 115820
राउरकेला 154420 141550 115820
राजकोट 154470 141600 115870
वसई-विरार 154450 141580 115850
औरंगाबाद 154420 141550 115820
सोलापुर 154420 141550 15820
भिवंडी 154450 141580 115850
कोल्हापुर 154420 141550 115820
लातूर 154450 141580 115850
तिरुपुर 152830 140090 117790
तिरुनेलवेली 152830 140090 117790
त्रिची 152830 140090 117790
संबलपुर 154420 141550 115820
इरोड 52830 140090 117790
कोच्चि 154420 141550 115820
थाइन 154420 141550 115820
अमृतसर 154570 141700 115970
नागरकोइल 152830 140090 ₹117790
तिरुवनंतपुरम 154420 141550 115820
तंजावुर 152830 140090 117790
भोपाल 154470 141600 115870
वाराणसी 154570 141700 115970
गोवा 154420 141550 115820
करूर 152830 140090 117790
कुंभकोणम 152830 140090 117790
नमक्कल 152830 140090 117790
धर्मपुरी 152830 140090 ₹117790
डिंडीगुल 152830 140090 117790
तूतीकोरिन 152830 140090 117790
कुड्डालोर 152830 140090 117790
कांचीपुरम 152830 140090 117790
कृष्णागिरी 152830 140090 117790
विल्लुपुरम 152830 140090 117790
कोविलपट्टी 152830 140090 117790
तिरुवन्नामलाई 152830 140090 117790
होसुर 152830 140090 117790
कराइकुडी 152830 140090 117790
पुदुक्कोट्टई 152830 140090 ₹117790
रामनाथपुरम 152830 140090 117790
अम्बुर 152830 140090 117790
कन्याकुमारी 152830 140090 117790
नागपट्टिनम 152830 140090 117790
विरुधुनगर 152830 140090 117790
कल्लाकुरिची 152830 140090 117790
पोलाची 152830 140090 117790
अर्काट 152830 140090 117790
पलानी 152830 140090 117790
अरियालूर 152830 140090 117790
मोहाली 154570 141700 115970
परमाकुदी 152830 140090  117790
पेरम्बलूर 152830 140090 117790
जयनकोंडम 152830 140090 117790
कोडईकनाल 152830 140090 117790
ऊटी 152830 140090 117790
रामेश्वरम 152830 140090 117790
शिवगंगा 152830 140090 117790
तिरुवरुर 152830 140090 117790
त्रिशूर 154420 141550 115820
पांडिचेरी 152830 140090 117790
चित्रदुर्ग 154420 141550 ₹115820
गडग 154420 141550 115820
बागलकोट 154420 141550 115820
मंड्या 154420 141550 115820
भद्रावती 154420 141550 115820
कोलार 154420 141550 115820
तुमकुर 154420 141550 115820
कोल्लम 154420 141550 115820
अलाप्पुझा 154420 141550 115820
कोट्टायम 154420 141550 115820
पलक्कड़ 154420 141550 115820
मलप्पुरम 154420 141550  115820
कोझिकोड 154420 141550 115820

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स