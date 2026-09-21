Gold Price Today 21 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 21 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: एक तरफ रूस और यूक्रेन में घमासान चल रहा तो पश्चिम एशिया में भी अस्थिरता का दौर जारी है. इस क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले खत्म नहीं हो रहे हैं. इसके चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में इजाफा हुआ है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4,415.90 डॉलर प्रति औंस है जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा 1282 रुपये तेजी के साथ 1,54,263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,940 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली में सोने की कीमत बढ़कर 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गई है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|154570
|141700
|115970
|मुंबई
|154420
|141550
|115820
|कोलकाता
|154420
|141550
|115820
|चेन्नई
|152830
|140090
|117790
|पटना
|154470
|141600
|115870
|लखनऊ
|154570
|141700
|115970
|मेरठ
|154570
|141700
|115970
|अयोध्या
|154570
|141700
|115970
|कानपुर
|154570
|141700
|115970
|अलीगढ़
|154570
|141700
|115970
|मुरादाबाद
|154570
|141700
|115970
|मिर्जापुर
|154570
|141700
|115970
|झांसी
|154570
|141700
|15970
|मथुरा
|154570
|141700
|115970
|आगरा
|154570
|141700
|115970
|गोरखपुर
|154570
|141700
|115970
|बरेली
|154570
|141700
|115970
|प्रयागराज
|154570
|141700
|115970
|गाजियाबाद
|154570
|141700
|115970
|नोएडा
|154570
|141700
|115970
|गुरुग्राम
|154570
|141700
|115970
|चंडीगढ़
|154570
|141700
|115970
|जयपुर
|154570
|141700
|115970
|लुधियाना
|154570
|141700
|115970
|गुवाहाटी
|154420
|141550
|115820
|जलगांव
|154420
|141550
|115820
|इंदौर
|154470
|141600
|115870
|अहमदाबाद
|154470
|141600
|115870
|वडोदरा
|154470
|141600
|115870
|सूरत
|154470
|141600
|115870
|पुणे
|154420
|141550
|115820
|नागपुर
|154420
|141550
|115820
|नासिक
|154450
|141580
|115850
|बैंगलोर
|154420
|141550
|115820
|भुवनेश्वर
|154420
|141550
|115820
|केरल
|154420
|141550
|115820
|अमरावती
|154420
|141550
|115820
|विशाखापत्तनम
|154420
|141550
|115820
|मैसूर
|154420
|141550
|115820
|विजयवाड़ा
|154420
|141550
|115820
|कोयंबटूर
|152830
|140090
|117790
|मंगलौर
|154420
|141550
|115820
|मदुरै
|152830
|140090
|117790
|रायपुर
|154420
|141550
|115820
|बेलगाम
|154420
|141550
|115820
|राजमुंदरी
|154420
|141550
|115820
|हैदराबाद
|154420
|141550
|115820
|कटक
|154420
|141550
|115820
|दावनगेरे
|154420
|141550
|115820
|बेल्लारी
|154420
|141550
|115820
|सलेम
|152830
|140090
|117790
|वेल्लोर
|152830
|140090
|117790
|अमरावती
|154420
|141550
|115820
|गुंटूर
|154420
|141550
|115820
|नेल्लोर
|154420
|141550
|115820
|काकीनाडा
|154420
|141550
|115820
|तिरुपति
|154420
|141550
|115820
|कडपा
|154420
|141550
|115820
|अनंतपुर
|154420
|141550
|115820
|वारंगल
|154420
|141550
|115820
|निजामाबाद
|154420
|141550
|115820
|खम्मम
|154420
|141550
|115820
|बेरहामपुर
|154420
|141550
|115820
|राउरकेला
|154420
|141550
|115820
|राजकोट
|154470
|141600
|115870
|वसई-विरार
|154450
|141580
|115850
|औरंगाबाद
|154420
|141550
|115820
|सोलापुर
|154420
|141550
|15820
|भिवंडी
|154450
|141580
|115850
|कोल्हापुर
|154420
|141550
|115820
|लातूर
|154450
|141580
|115850
|तिरुपुर
|152830
|140090
|117790
|तिरुनेलवेली
|152830
|140090
|117790
|त्रिची
|152830
|140090
|117790
|संबलपुर
|154420
|141550
|115820
|इरोड
|52830
|140090
|117790
|कोच्चि
|154420
|141550
|115820
|थाइन
|154420
|141550
|115820
|अमृतसर
|154570
|141700
|115970
|नागरकोइल
|152830
|140090
|₹117790
|तिरुवनंतपुरम
|154420
|141550
|115820
|तंजावुर
|152830
|140090
|117790
|भोपाल
|154470
|141600
|115870
|वाराणसी
|154570
|141700
|115970
|गोवा
|154420
|141550
|115820
|करूर
|152830
|140090
|117790
|कुंभकोणम
|152830
|140090
|117790
|नमक्कल
|152830
|140090
|117790
|धर्मपुरी
|152830
|140090
|₹117790
|डिंडीगुल
|152830
|140090
|117790
|तूतीकोरिन
|152830
|140090
|117790
|कुड्डालोर
|152830
|140090
|117790
|कांचीपुरम
|152830
|140090
|117790
|कृष्णागिरी
|152830
|140090
|117790
|विल्लुपुरम
|152830
|140090
|117790
|कोविलपट्टी
|152830
|140090
|117790
|तिरुवन्नामलाई
|152830
|140090
|117790
|होसुर
|152830
|140090
|117790
|कराइकुडी
|152830
|140090
|117790
|पुदुक्कोट्टई
|152830
|140090
|₹117790
|रामनाथपुरम
|152830
|140090
|117790
|अम्बुर
|152830
|140090
|117790
|कन्याकुमारी
|152830
|140090
|117790
|नागपट्टिनम
|152830
|140090
|117790
|विरुधुनगर
|152830
|140090
|117790
|कल्लाकुरिची
|152830
|140090
|117790
|पोलाची
|152830
|140090
|117790
|अर्काट
|152830
|140090
|117790
|पलानी
|152830
|140090
|117790
|अरियालूर
|152830
|140090
|117790
|मोहाली
|154570
|141700
|115970
|परमाकुदी
|152830
|140090
|117790
|पेरम्बलूर
|152830
|140090
|117790
|जयनकोंडम
|152830
|140090
|117790
|कोडईकनाल
|152830
|140090
|117790
|ऊटी
|152830
|140090
|117790
|रामेश्वरम
|152830
|140090
|117790
|शिवगंगा
|152830
|140090
|117790
|तिरुवरुर
|152830
|140090
|117790
|त्रिशूर
|154420
|141550
|115820
|पांडिचेरी
|152830
|140090
|117790
|चित्रदुर्ग
|154420
|141550
|₹115820
|गडग
|154420
|141550
|115820
|बागलकोट
|154420
|141550
|115820
|मंड्या
|154420
|141550
|115820
|भद्रावती
|154420
|141550
|115820
|कोलार
|154420
|141550
|115820
|तुमकुर
|154420
|141550
|115820
|कोल्लम
|154420
|141550
|115820
|अलाप्पुझा
|154420
|141550
|115820
|कोट्टायम
|154420
|141550
|115820
|पलक्कड़
|154420
|141550
|115820
|मलप्पुरम
|154420
|141550
|115820
|कोझिकोड
|154420
|141550
|115820