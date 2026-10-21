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Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 21 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 21 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 21, 2026 5:24:29 AM IST

Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 21 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव का दौर जारी है. सप्ताह की शुरुआत भी यानी सोमवार को सोने के दामों में कमी आई. इसके बाद अगले दिन मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को दशहरा त्योहार के मौके पर दिल्ली समेत पूरे देश में सर्राफा बाजार बंद रहे, हालांकि, शाम में बाजार खुला और फिर गिरावट हुई.अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,161.20 डॉलर प्रति औंस है, जबकि  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात करीब 9 बजे 0.24% घटकर यानी 348 रुपये गिरावट के साथ 1,46,918 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार को 1,47,266 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,230 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,34,050 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,09,710 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,47,280 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि हो गई. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 146230 134050 109710
मुंबई 146080 133900 109560
कोलकाता 146080 133900 109560
चेन्नई 147170 134900 110850
पटना 146130 133950 109610
लखनऊ 146230 134050 109710
मेरठ 146230 134050 109710
कानपुर 146230 134050 109710
अयोध्या 146230 134050 109710
अलीगढ़ 146230 134050 109710
मुरादाबाद 146230 134050 109710
मिर्जापुर 146230 134050 109710
झांसी 146230 34050 109710
मथुरा 146230 134050 109710
गोरखपुर 146230 134050 109710
बरेली 146230 134050 109710
प्रयागराज 146230 134050 109710
वाराणसी 146230 134050 109710
गाजियाबाद 146230 134050 109710
नोएडा 146230 134050 109710
गुरुग्राम 146230 134050 109710
चंडीगढ़ 146230 134050 109710
जयपुर 146230 134050 109710
लुधियाना 146230 134050 109710
गुवाहाटी 146080 133900 109560
जलगांव 146080 133900 109560
इंदौर 146130 133950 109610
भोपाल 146130 133950 109610
अहमदाबाद 146130 133950 109610
वडोदरा 146130 133950 109610
सूरत 146130 133950 109610
पुणे 146080 133900 109560
नागपुर 146080 133900 109560
नासिक 146110 133930 109590
बैंगलोर 146080 133900 109560
भुवनेश्वर 146080 133900 109560
कटक 146080 133900 109560
अमरावती 146080 133900 109560
विशाखापत्तनम 146080 133900 109560
मैसूर 146080 133900 109560
विजयवाड़ा 146080 133900 109560
कोयंबटूर 147170 134900 110850
मंगलौर 146080 133900 109560
मदुरै 147170 134900 110850
रायपुर 146080 133900 109560
बेलगाम 146080 133900 109560
राजमुंदरी 146080 133900 109560
हैदराबाद 146080 133900 109560
दावनगेरे 146080 133900 109560
बेल्लारी 146080 133900 109560
सलेम 147170 134900 110850
वेल्लोर 147170 134900 110850
गुंटूर 146080 133900 109560
नेल्लोर 146080 133900 109560
काकीनाडा 146080 133900 109560
तिरुपति 146080 133900 109560
कडपा 146080 133900 109560
अनंतपुर 146080 133900 109560
वारंगल 146080 133900 109560
निजामाबाद 146080 133900 109560
खम्मम 146080 133900 109560
बेरहामपुर 146080 133900 109560
राउरकेला 146080 133900 109560
राजकोट 146130 133950 109610
वसई-विरार 146110 133930 109590
औरंगाबाद 146080 133900 109560
सोलापुर 146080 133900 109560
भिवंडी 146110 133930 109590
कोल्हापुर 146080 133900 109560
लातूर 146110 133930 109590
तिरुपुर 147170 134900 110850
तिरुनेलवेली 147170 134900 110850
त्रिची 147170 134900 110850
संबलपुर 146080 133900 109560
इरोड 147170 134900 110850
कोच्चि 146080 133900 109560
थाइन 146080 133900 109560
अमृतसर 146230 134050 109710
नागरकोइल 147170 134900 110850
तिरुवनंतपुरम 146080 133900 109560
तंजावुर 147170 134900 110850
गोवा 146080 133900 109560
करूर 147170 134900 110850
कुंभकोणम 147170 134900 110850
नमक्कल 147170 134900 110850
आगरा 146230 134050 109710
धर्मपुरी 147170 134900 110850
डिंडीगुल 147170 134900 110850
तूतीकोरिन 147170 134900 110850
कुड्डालोर 147170 134900 110850
कांचीपुरम 147170 134900 110850
कृष्णागिरी 147170 134900 110850
विल्लुपुरम 147170 134900 110850
कोविलपट्टी 147170 134900 110850
तिरुवन्नामलाई 147170 134900 110850
होसुर 147170 134900 110850
कराइकुडी 147170 134900 110850
पुदुक्कोट्टई 147170 134900 110850
रामनाथपुरम 147170 134900 110850
अम्बुर 147170 134900 110850
कन्याकुमारी 147170 134900 110850
नागपट्टिनम 147170 134900 110850
विरुधुनगर 147170 134900 110850
कल्लाकुरिची 147170 134900 110850
पोलाची 147170 134900 110850
अर्काट 147170 134900 110850
पलानी 147170 134900 110850
अरियालूर 147170 134900 110850
मोहाली 146230 134050 109710
परमाकुदी 147170 134900 110850
पेरम्बलूर 147170 134900 110850
जयनकोंडम 147170 134900 110850
कोडईकनाल 147170 134900 110850
ऊटी 147170 134900 110850
रामेश्वरम 147170 134900 110850
शिवगंगा 147170 134900 110850
तिरुवरुर 147170 134900 110850
त्रिशूर 146080 133900 109560
पांडिचेरी 147170 134900 110850
चित्रदुर्ग 146080 133900 109560
गडग 146080 133900 109560
बागलकोट 146080 133900 109560
मंड्या 146080 133900 109560
भद्रावती 146080 133900 109560
कोलार 146080 133900 109560
तुमकुर 146080 133900 109560
कोल्लम 146080 133900 109560
अलाप्पुझा 146080 133900 109560
कोट्टायम 146080 133900 109560
पलक्कड़ 146080 133900 109560

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 21 October 2026: जमीन पर गिरे दाम या सोने की कीमत ने भरी उड़ान, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स