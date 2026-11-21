Gold Price Today 21 November 2026: पिछले कुछ महीनों से सोने के दामों में लगातार गिरावट जारी है. शनिवार (21 नवंबर, 2026) को देशभर में सर्राफा बाजार बंद रहेंगे. ऐसे में शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) के सोने की कीमत ही शनिवार को भी प्रभावी रहेगी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को MCX पर सोने की कीमतों में भारी गिरावट मुख्य रूप से मज़बूत US डॉलर, बढ़ते US बॉन्ड यील्ड, फ़ेडरल रिज़र्व के ब्याज़ दर में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद और ग्लोबल बुलियन मार्केट में भारी बिकवाली की वजह से है. इस लिहाज से फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शनिवार को सोने की कीमतें 4 परसेंट से ज़्यादा गिरकर 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम पर हैं. goodreturns.in के मुताबिक, शनिवार को देश में 24 कैरेट सोने (99.9% प्योरिटी) का भाव 12,557 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने (91.6% प्योरिटी) का भाव 11,510 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (75% प्योरिटी) का भाव 9,418 रुपये प्रति ग्राम है.
|शहर
|24K सोना/रुपये
|22K सोना/रुपये
|18K सोना/रुपये
|चेन्नई
|12,557
|11,510
|9,420
|मुंबई
|12,557
|11,510
|9,418
|दिल्ली
|12,572
|11,525
|9,433
|कोलकाता
|12,557
|11,510
|9,418
|बैंगलोर
|12,557
|11,510
|9,418
|हैदराबाद
|12,557
|11,510
|9,418
|केरल
|12,557
|11,510
|9,418
|पुणे
|12,557
|11,510
|9,418
|वडोदरा
|12,562
|11,515
|9,423
|अहमदाबाद
|12,562
|11,515
|9,423
|जयपुर
|12,572
|11,525
|9,433
|लखनऊ
|12,572
|11,525
|9,433
|कोयंबटूर
|12,557
|11,510
|9,420
|मदुरै
|12,557
|11,510
|9,420
|विजयवाड़ा
|12,557
|11,510
|9,418
|पटना
|12,562
|11,515
|9,423
|नागपुर
|12,557
|11,510
|9,418
|चंडीगढ़
|12,572
|11,525
|9,433
|सूरत
|12,562
|11,515
|9,423
|भुवनेश्वर
|12,557
|11,510
|9,418
|मंगलौर
|12,557
|11,510
|9,418
|विशाखापत्तनम
|12,557
|11,510
|9,418
|नासिक
|12,560
|11,513
|9,421
|मैसूर
|12,557
|11,510
|9,418
|सलेम
|12,557
|11,510
|9,420
|राजकोट
|12,562
|11,515
|9,423
|त्रिची
|12,557
|11,510
|9,420
|अयोध्या
|12,572
|11,525
|9,433
|कटक
|12,557
|11,510
|9,418
|दावनगेरे
|12,557
|11,510
|9,418
|बेल्लारी
|12,557
|11,510
|9,418
|गुडगाँव
|12,572
|11,525
|9,433
|गाजियाबाद
|12,572
|11,525
|9,433
|नोएडा
|12,572
|11,525
|9,433
|वेल्लोर
|12,557
|11,510
|9,420
|अमरावती
|12,557
|11,510
|9,418
|गुंटूर
|12,557
|11,510
|9,418
|नेल्लोर
|12,557
|11,510
|9,418
|काकीनाडा
|12,557
|11,510
|9,418
|तिरुपति
|12,557
|11,510
|9,418
|कडपा
|12,557
|11,510
|9,418
|अनंतपुर
|12,557
|11,510
|9,418
|वारंगल
|12,557
|11,510
|9,418
|निजामाबाद
|12,557
|11,510
|9,418
|खम्मम
|12,557
|11,510
|9,418
|बेरहामपुर
|12,557
|11,510
|9,418
|राउरकेला
|12,557
|11,510
|9,418
|वसई-विरार
|12,560
|11,513
|9,421
|औरंगाबाद
|12,557
|11,510
|9,418
|सोलापुर
|12,557
|11,510
|9,418
|भिवंडी
|12,560
|11,513
|9,421
|कोल्हापुर
|12,557
|11,510
|9,418
|लातूर
|12,560
|11,513
|9,421
|तिरुपुर
|12,557
|11,510
|9,420
|तिरुनेलवेली
|12,557
|11,510
|9,420
|संबलपुर
|12,557
|11,510
|9,418
|अमरावती
|12,557
|11,510
|9,418
|इरोड
|12,557
|11,510
|9,420
|इंदौर
|12,562
|11,515
|9,423
|कानपुर
|12,572
|11,525
|9,433
|कोच्चि
|12,557
|11,510
|9,418
|लुधियाना
|12,572
|11,525
|9,433
|थाइन
|12,557
|11,510
|9,418
|अमृतसर
|12,572
|11,525
|9,433
|नागरकोइल
|12,557
|11,510
|9,420
|तिरुवनंतपुरम
|12,557
|11,510
|9,418
|तंजावुर
|12,557
|11,510
|9,420
|भोपाल
|12,562
|11,515
|9,423
|वाराणसी
|12,572
|11,525
|9,433
|गोवा
|12,557
|11,510
|9,418
|करूर
|12,557
|11,510
|9,420
|कुंभकोणम
|12,557
|11,510
|9,420
|नमक्कल
|12,557
|11,510
|9,420
|आगरा
|12,572
|11,525
|9,433
|धर्मपुरी
|12,557
|11,510
|9,420
|डिंडीगुल
|12,557
|11,510
|9,420
|तूतीकोरिन
|12,557
|11,510
|9,420
|कुड्डालोर
|12,557
|₹11,510
|9,420
|कांचीपुरम
|12,557
|11,510
|9,420
|कृष्णागिरी
|12,557
|11,510
|9,420
|विल्लुपुरम
|12,557
|11,510
|9,420
|कोविलपट्टी
|12,557
|11,510
|9,420
|तब मैं
|12,557
|11,510
|9,420
|तिरुवन्नामलाई
|12,557
|11,510
|9,420
|होसुर
|12,557
|11,510
|9,420
|कराइकुडी
|12,557
|11,510
|9,420
|पुदुक्कोट्टई
|12,557
|11,510
|9,420
|रामनाथपुरम
|12,557
|11,510
|9,420