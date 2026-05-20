Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: MP में गोल्ड प्राइस ने मचाई हलचल! बिना भाव देखे खरीदना पड़ सकता है भारी

Madhya Pradesh Gold Price Today: विश्लेषकों ने बताया कि सोने और चांदी की वैश्विक कीमतें दबाव में रहीं, क्योंकि अमेरिका के मजबूत महंगाई के आंकड़ों ने ट्रेजरी यील्ड और अमेरिकी डॉलर को ऊपर धकेल दिया, जिससे निकट भविष्य में US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ गईं. बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिम एशिया में ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंताओं ने मुद्रास्फीति के डर को और बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर कड़ी मौद्रिक नीतियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और सोना तथा चांदी जैसी बिना-यील्ड वाली संपत्तियों पर दबाव पड़ रहा है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,930 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,440 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,013 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,665 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,000 रुपये प्रति ग्राम है.

इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,013 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,665 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,000 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,013 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,665 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,000 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,013 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,665 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,000 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,013 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,665 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,000 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,013 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,665 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,000 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,013 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,665 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,000 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,013 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,665 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,000 रुपये प्रति ग्राम है.