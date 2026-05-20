Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने उड़ाए होश! आज का रेट देखकर रह जाएंगे हैरान

Himachal pradesh Gold Price Today: विश्लेषकों का अनुमान है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में ही रहेंगी, जिसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष से उत्पन्न मुद्रास्फीति का दबाव है. ईंधन की बढ़ती कीमतें सोने जैसी “बिना-रिटर्न वाली” संपत्तियों के आकर्षण को लगातार कम कर रही हैं, क्योंकि निवेशक अब अपना ध्यान तेजी से बॉन्ड और मुद्राओं की ओर मोड़ रहे हैं. भारत में सोने की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड दरों, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव, सोने पर लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कारकों से प्रभावित होती हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,930 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,440 रुपये थी.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,955 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,615 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,966 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,955 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,615 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,966 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,955 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,615 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,966 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,955 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,615 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,966 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,955 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,615 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,966 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,955 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,615 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,966 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,955 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,615 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,966 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,955 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,615 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,966 रुपये है.