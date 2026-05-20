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Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने उड़ाए होश! आज का रेट देखकर रह जाएंगे हैरान

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे भारी बढ़ोतरी हुई है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 21, 2026 10:22:49 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव
हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: विश्लेषकों का अनुमान है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में ही रहेंगी, जिसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष से उत्पन्न मुद्रास्फीति का दबाव है. ईंधन की बढ़ती कीमतें सोने जैसी “बिना-रिटर्न वाली” संपत्तियों के आकर्षण को लगातार कम कर रही हैं, क्योंकि निवेशक अब अपना ध्यान तेजी से बॉन्ड और मुद्राओं की ओर मोड़ रहे हैं. भारत में सोने की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड दरों, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव, सोने पर लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कारकों से प्रभावित होती हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,930 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,440 रुपये थी.

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