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Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 20 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 20 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 20, 2026 5:27:49 AM IST

Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 20 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर बदलावों के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सप्ताह के पहले दिन सोमवार (20 अक्टूबर, 2026) को बाजार ओपन होते ही सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन शाम होते-होते फिर गिरावट हो गई. इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,163.80 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतें 400 रुपये बढ़कर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं, उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,481,90 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,35,850 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,11,180 रुपये प्रति 10 ग्राम है.   मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो यहां पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.41 प्रतिशत घटकर यानी 608 रुपये गिरावट के साथ 1,47,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,918 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दशहरे (विजयादशमी) के अवसर पर 20 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार और एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) का सुबह का सत्र बंद रहेगा. ऐसे में सोने के दाम सोमवार के ही प्रभावी रहेंगे. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 148190 135850 111180
मुंबई 148040 135700 111030
कोलकाता 148040 135700 111030
चेन्नई 148040 135700 111550
पटना 148090 135750 111080
लखनऊ 148190 135850 111180
मेरठ 148190 135850 111180
अयोध्या 148190 135850 111180
कानपुर 148190 135850 111180
अलीगढ़ 148190 135850 111180
मुरादाबाद 148190 135850 111180
मिर्जापुर 148190 135850 111180
झांसी 148190 135850 111180
मथुरा 148190 135850 111180
गोरखपुर 148190 135850 111180
बरेली 148190 135850 111180
प्रयागराज 148190 135850 111180
वाराणसी 148190 135850 111180
गाजियाबाद 148190 135850 111180
नोएडा 148190 135850 111180
गुरुग्राम 148190 135850 111180
चंडीगढ़ 148190 135850 111180
जयपुर 148190 135850 111180
लुधियाना 148190 135850 111180
गुवाहाटी 148040 135700 111030
जलगांव 148040 135700 111030
इंदौर 148090 135750 111080
भोपाल 148090 135750 111080
अहमदाबाद 148090 135750 111080
वडोदरा 148090 135750 111080
सूरत 148090 135750 111080
पुणे 148040 135700 111030
नागपुर 148040 135700 111030
नासिक 148070 135730 111060
बैंगलोर 148040 135700 111030
भुवनेश्वर 148040 135700 111030
कटक 148040 135700 111030
अमरावती 148040 135700 111030
विशाखापत्तनम 148040 135700 111030
मैसूर 148040 135700 111030
विजयवाड़ा 148040 135700 111030
कोयंबटूर 148040 135700 111550
मंगलौर 48040 135700 111030
मदुरै 148040 135700 111550
रायपुर 148040 135700 111030
बेलगाम 148040 135700 111030
राजमुंदरी 148040 135700 111030
हैदराबाद 148040 135700 111030
दावनगेरे 148040 135700 111030
बेल्लारी 148040 135700 111030
सलेम 148040 135700 111550
वेल्लोर 148040 135700 111550
अमरावती 148040 135700 111030
गुंटूर 148040 135700 111030
नेल्लोर 148040 135700 11030
काकीनाडा 148040 135700 111030
तिरुपति 148040 135700 111030
कडपा 148040 135700 111030
अनंतपुर 148040 135700 111030
वारंगल 148040 135700 111030
निजामाबाद 148040 135700 111030
खम्मम 148040 135700 111030
बेरहामपुर 148040 135700 111030
राउरकेला 148040 135700 11030
राजकोट 148090 135750 ₹111080
वसई-विरार 148070 135730 111060
औरंगाबाद 148040 135700 111030
सोलापुर 148040 135700 111030
भिवंडी 148070 135730 111060
कोल्हापुर 148040 135700 111030
लातूर 148070 135730 111060
तिरुपुर 148040 135700 111550
तिरुनेलवेली 148040 135700 111550
त्रिची 148040 135700 111550
संबलपुर 148040 135700 111030
इरोड 148040 135700 111550
कोच्चि 148040 135700 111030
थाइन 148040 135700 111030
अमृतसर 148190 135850 111180
नागरकोइल 148040 135700 111550
तिरुवनंतपुरम 148040 135700 111030
तंजावुर 148040 135700 111550
गोवा 148040 135700 111030
करूर 148040 135700 111550
कुंभकोणम 148040 135700 111550
नमक्कल 148040 135700 111550
आगरा 148190 135850 111180
धर्मपुरी 148040 135700 111550
डिंडीगुल 148040 135700 111550
तूतीकोरिन 148040 135700 111550
कुड्डालोर 148040 135700 111550
कांचीपुरम 148040 135700 111550
कृष्णागिरी 148040 135700 111550
विल्लुपुरम 148040 135700 111550
कोविलपट्टी 148040 135700 111550
तिरुवन्नामलाई 148040 135700 111550
होसुर 148040 135700 111550
कराइकुडी 148040 135700 111550
पुदुक्कोट्टई 148040 135700 111550
रामनाथपुरम 148040 135700 111550
अम्बुर 148040 135700 111550
कन्याकुमारी 148040 135700 111550
नागपट्टिनम 148040 135700 111550
विरुधुनगर 148040 135700 111550
कल्लाकुरिची 148040 135700 111550
पोलाची 148040 135700 111550
अर्काट 148040 135700 111550
पलानी 148040 135700 111550
अरियालूर 148040 135700 111550
मोहाली 148190 135850 111180
परमाकुदी 148040 135700 111550
पेरम्बलूर 148040 135700 111550
जयनकोंडम 148040 135700 111550
कोडईकनाल 148040 135700 111550
ऊटी 148040 135700 111550
रामेश्वरम 148040 135700 111550
शिवगंगा 148040 135700 111550
तिरुवरुर 148040 135700 111550
त्रिशूर 148040 135700 111030
पांडिचेरी 148040 135700 111550
चित्रदुर्ग 148040 135700 111030
गडग 148040 135700 ₹111030
बागलकोट 148040 135700 111030
मंड्या 148040 135700 111030
भद्रावती 148040 135700 111030
कोलार 148040 135700 111030
तुमकुर 148040 135700 111030
कोल्लम 148040 135700 111030
अलाप्पुझा 148040 135700 111030
कोट्टायम 148040 135700 111030
पलक्कड़ 148040 135700 111030
मलप्पुरम 148040 135700 111030
कोझिकोड 148040 135700 111030
कन्नूर 148040 135700 111030

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स