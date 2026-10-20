Gold Price Today 20 October 2026: दशहरा त्योहार पर क्या है सोने का दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 20 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर बदलावों के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सप्ताह के पहले दिन सोमवार (20 अक्टूबर, 2026) को बाजार ओपन होते ही सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन शाम होते-होते फिर गिरावट हो गई. इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,163.80 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतें 400 रुपये बढ़कर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं, उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,481,90 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,35,850 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,11,180 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो यहां पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.41 प्रतिशत घटकर यानी 608 रुपये गिरावट के साथ 1,47,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,918 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दशहरे (विजयादशमी) के अवसर पर 20 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार और एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) का सुबह का सत्र बंद रहेगा. ऐसे में सोने के दाम सोमवार के ही प्रभावी रहेंगे.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|148190
|135850
|111180
|मुंबई
|148040
|135700
|111030
|कोलकाता
|148040
|135700
|111030
|चेन्नई
|148040
|135700
|111550
|पटना
|148090
|135750
|111080
|लखनऊ
|148190
|135850
|111180
|मेरठ
|148190
|135850
|111180
|अयोध्या
|148190
|135850
|111180
|कानपुर
|148190
|135850
|111180
|अलीगढ़
|148190
|135850
|111180
|मुरादाबाद
|148190
|135850
|111180
|मिर्जापुर
|148190
|135850
|111180
|झांसी
|148190
|135850
|111180
|मथुरा
|148190
|135850
|111180
|गोरखपुर
|148190
|135850
|111180
|बरेली
|148190
|135850
|111180
|प्रयागराज
|148190
|135850
|111180
|वाराणसी
|148190
|135850
|111180
|गाजियाबाद
|148190
|135850
|111180
|नोएडा
|148190
|135850
|111180
|गुरुग्राम
|148190
|135850
|111180
|चंडीगढ़
|148190
|135850
|111180
|जयपुर
|148190
|135850
|111180
|लुधियाना
|148190
|135850
|111180
|गुवाहाटी
|148040
|135700
|111030
|जलगांव
|148040
|135700
|111030
|इंदौर
|148090
|135750
|111080
|भोपाल
|148090
|135750
|111080
|अहमदाबाद
|148090
|135750
|111080
|वडोदरा
|148090
|135750
|111080
|सूरत
|148090
|135750
|111080
|पुणे
|148040
|135700
|111030
|नागपुर
|148040
|135700
|111030
|नासिक
|148070
|135730
|111060
|बैंगलोर
|148040
|135700
|111030
|भुवनेश्वर
|148040
|135700
|111030
|कटक
|148040
|135700
|111030
|अमरावती
|148040
|135700
|111030
|विशाखापत्तनम
|148040
|135700
|111030
|मैसूर
|148040
|135700
|111030
|विजयवाड़ा
|148040
|135700
|111030
|कोयंबटूर
|148040
|135700
|111550
|मंगलौर
|48040
|135700
|111030
|मदुरै
|148040
|135700
|111550
|रायपुर
|148040
|135700
|111030
|बेलगाम
|148040
|135700
|111030
|राजमुंदरी
|148040
|135700
|111030
|हैदराबाद
|148040
|135700
|111030
|दावनगेरे
|148040
|135700
|111030
|बेल्लारी
|148040
|135700
|111030
|सलेम
|148040
|135700
|111550
|वेल्लोर
|148040
|135700
|111550
|अमरावती
|148040
|135700
|111030
|गुंटूर
|148040
|135700
|111030
|नेल्लोर
|148040
|135700
|11030
|काकीनाडा
|148040
|135700
|111030
|तिरुपति
|148040
|135700
|111030
|कडपा
|148040
|135700
|111030
|अनंतपुर
|148040
|135700
|111030
|वारंगल
|148040
|135700
|111030
|निजामाबाद
|148040
|135700
|111030
|खम्मम
|148040
|135700
|111030
|बेरहामपुर
|148040
|135700
|111030
|राउरकेला
|148040
|135700
|11030
|राजकोट
|148090
|135750
|₹111080
|वसई-विरार
|148070
|135730
|111060
|औरंगाबाद
|148040
|135700
|111030
|सोलापुर
|148040
|135700
|111030
|भिवंडी
|148070
|135730
|111060
|कोल्हापुर
|148040
|135700
|111030
|लातूर
|148070
|135730
|111060
|तिरुपुर
|148040
|135700
|111550
|तिरुनेलवेली
|148040
|135700
|111550
|त्रिची
|148040
|135700
|111550
|संबलपुर
|148040
|135700
|111030
|इरोड
|148040
|135700
|111550
|कोच्चि
|148040
|135700
|111030
|थाइन
|148040
|135700
|111030
|अमृतसर
|148190
|135850
|111180
|नागरकोइल
|148040
|135700
|111550
|तिरुवनंतपुरम
|148040
|135700
|111030
|तंजावुर
|148040
|135700
|111550
|गोवा
|148040
|135700
|111030
|करूर
|148040
|135700
|111550
|कुंभकोणम
|148040
|135700
|111550
|नमक्कल
|148040
|135700
|111550
|आगरा
|148190
|135850
|111180
|धर्मपुरी
|148040
|135700
|111550
|डिंडीगुल
|148040
|135700
|111550
|तूतीकोरिन
|148040
|135700
|111550
|कुड्डालोर
|148040
|135700
|111550
|कांचीपुरम
|148040
|135700
|111550
|कृष्णागिरी
|148040
|135700
|111550
|विल्लुपुरम
|148040
|135700
|111550
|कोविलपट्टी
|148040
|135700
|111550
|तिरुवन्नामलाई
|148040
|135700
|111550
|होसुर
|148040
|135700
|111550
|कराइकुडी
|148040
|135700
|111550
|पुदुक्कोट्टई
|148040
|135700
|111550
|रामनाथपुरम
|148040
|135700
|111550
|अम्बुर
|148040
|135700
|111550
|कन्याकुमारी
|148040
|135700
|111550
|नागपट्टिनम
|148040
|135700
|111550
|विरुधुनगर
|148040
|135700
|111550
|कल्लाकुरिची
|148040
|135700
|111550
|पोलाची
|148040
|135700
|111550
|अर्काट
|148040
|135700
|111550
|पलानी
|148040
|135700
|111550
|अरियालूर
|148040
|135700
|111550
|मोहाली
|148190
|135850
|111180
|परमाकुदी
|148040
|135700
|111550
|पेरम्बलूर
|148040
|135700
|111550
|जयनकोंडम
|148040
|135700
|111550
|कोडईकनाल
|148040
|135700
|111550
|ऊटी
|148040
|135700
|111550
|रामेश्वरम
|148040
|135700
|111550
|शिवगंगा
|148040
|135700
|111550
|तिरुवरुर
|148040
|135700
|111550
|त्रिशूर
|148040
|135700
|111030
|पांडिचेरी
|148040
|135700
|111550
|चित्रदुर्ग
|148040
|135700
|111030
|गडग
|148040
|135700
|₹111030
|बागलकोट
|148040
|135700
|111030
|मंड्या
|148040
|135700
|111030
|भद्रावती
|148040
|135700
|111030
|कोलार
|148040
|135700
|111030
|तुमकुर
|148040
|135700
|111030
|कोल्लम
|148040
|135700
|111030
|अलाप्पुझा
|148040
|135700
|111030
|कोट्टायम
|148040
|135700
|111030
|पलक्कड़
|148040
|135700
|111030
|मलप्पुरम
|148040
|135700
|111030
|कोझिकोड
|148040
|135700
|111030
|कन्नूर
|148040
|135700
|111030