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Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में सोने के दामों ने बढ़ाई हलचल! बिना रेट जाने खरीदना पड़ सकता है भारी

Madhya Pradesh Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज-कल काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर शादी का सीजन भी आ गया है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमत लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है मगर आज भी सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है, आइए जानें आज मध्य प्रदेश में सोने की ताजा कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 20, 2026 10:07:51 AM IST

मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव
मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव


Madhya Pradesh Gold Price Today: विश्लेषकों ने बताया कि सोने और चांदी की वैश्विक कीमतें दबाव में रहीं, क्योंकि अमेरिका के मजबूत महंगाई के आंकड़ों ने ट्रेजरी यील्ड और अमेरिकी डॉलर को ऊपर धकेल दिया, जिससे निकट भविष्य में US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ गईं. बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिम एशिया में ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंताओं ने मुद्रास्फीति के डर को और बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर कड़ी मौद्रिक नीतियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और सोना तथा चांदी जैसी बिना-यील्ड वाली संपत्तियों पर दबाव पड़ रहा है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,350 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,080 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,840 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,520 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,881 रुपये प्रति ग्राम है.

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इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,840 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,520 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,881 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,840 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,520 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,881 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: gold price today Madhya PradeshMadhya Pradesh gold price todayMadhya Pradesh gold rate today
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