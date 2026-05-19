Home > व्यापार > Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट देखकर चौंक जाएंगे आप

Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट देखकर चौंक जाएंगे आप

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे बढ़ोतरी हुई है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 20, 2026 10:24:10 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव
हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: विश्लेषकों का अनुमान है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में ही रहेंगी, जिसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष से उत्पन्न मुद्रास्फीति का दबाव है. ईंधन की बढ़ती कीमतें सोने जैसी “बिना-रिटर्न वाली” संपत्तियों के आकर्षण को लगातार कम कर रही हैं, क्योंकि निवेशक अब अपना ध्यान तेजी से बॉन्ड और मुद्राओं की ओर मोड़ रहे हैं. भारत में सोने की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड दरों, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव, सोने पर लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कारकों से प्रभावित होती हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,350 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,040 रुपये थी.

शिमला के रेट

You Might Be Interested In

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,199 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,475 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,199 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,475 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,199 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,475 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,199 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,475 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,409 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,115 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,557 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

Tags: gold price today Himachal PradeshHimachal Pradesh gold price todayHimachal Pradesh gold rate today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026

48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

May 19, 2026

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026
Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट देखकर चौंक जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट देखकर चौंक जाएंगे आप
Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट देखकर चौंक जाएंगे आप
Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट देखकर चौंक जाएंगे आप
Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट देखकर चौंक जाएंगे आप