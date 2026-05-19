Delhi Gold Price 20 May: दिल्ली में सोने के दामों ने उड़ाए होश! खरीदारी से पहले जरूर चेक करें आज का रेट

Delhi Gold Price Today: वर्तमान में भारत में सोने को सांस्कृतिक और आर्थिक, दोनों ही दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. ठाणे में लोग विभिन्न कारणों से सोना खरीदते हैं, जिनमें शादियां, त्योहार, छुट्टियां और अन्य विशेष अवसर शामिल हैं. सोने के आभूषण सबसे अधिक खरीदे जाने वाले रूप हैं, जबकि जो लोग इस भौतिक संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं वे आमतौर पर सोने के सिक्के और बुलियन बार खरीदते हैं. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,58,350 रुपये है कल सोने की कीमत 1,57,040 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पूर्वी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 15,850 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,530 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,891 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.