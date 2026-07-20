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Gold Price Today 20 July 2026 : सोने ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड! आसमान छू रहे दाम, जानिए आज का भाव

Gold Price Today 20 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में फिर तेजी आई. MCX पर 24 कैरेट सोना 544 रुपये बढ़कर 1,41,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम बढ़े हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 20, 2026 10:05:43 AM IST

सोना फिर हुआ महंगा!
सोना फिर हुआ महंगा!


Gold Price Today 20 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें. सोने की कीमतें हर दिन बदलती हैं और इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत और स्थानीय मांग का असर देखने को मिलता है. ऐसे में सही जानकारी के साथ खरीदारी करना फायदेमंद रहता है. यहां जानिए आज आपके शहर में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट.

फिर सस्ता हुआ सोना 

आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 544 रुपये बढ़कर 1,41,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. इसमें 0.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इससे पहले पिछले कारोबारी दिन सोना 1,40,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत बढ़कर 4,024.70 डॉलर प्रति औंस हो गई.H

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 20 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹143440 ₹131450 ₹107620
मुंबई ₹143290 ₹131350 ₹107470
कोलकाता ₹143290 ₹131350 ₹107470
चेन्नई ₹143290 ₹131350 ₹109500
पटना ₹143340 ₹131400 ₹107520
लखनऊ ₹143440 ₹131450 ₹107620
मेरठ ₹143440 ₹131450 ₹107620
अयोध्या ₹143440 ₹131450 ₹107620
कानपुर ₹143440 ₹131450 ₹107620

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Tags: Aaj Sone Ka DaamAaj Sone Ka Daam 20 july 2026Gold Price Today 20 July 2026gold rates today
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