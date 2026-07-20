Gold Price Today 20 July 2026 : सोने ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड! आसमान छू रहे दाम, जानिए आज का भाव

Gold Price Today 20 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें. सोने की कीमतें हर दिन बदलती हैं और इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत और स्थानीय मांग का असर देखने को मिलता है. ऐसे में सही जानकारी के साथ खरीदारी करना फायदेमंद रहता है. यहां जानिए आज आपके शहर में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट.

फिर सस्ता हुआ सोना

आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 544 रुपये बढ़कर 1,41,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. इसमें 0.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इससे पहले पिछले कारोबारी दिन सोना 1,40,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत बढ़कर 4,024.70 डॉलर प्रति औंस हो गई.H

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 20 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹143440 ₹131450 ₹107620 मुंबई ₹143290 ₹131350 ₹107470 कोलकाता ₹143290 ₹131350 ₹107470 चेन्नई ₹143290 ₹131350 ₹109500 पटना ₹143340 ₹131400 ₹107520 लखनऊ ₹143440 ₹131450 ₹107620 मेरठ ₹143440 ₹131450 ₹107620 अयोध्या ₹143440 ₹131450 ₹107620 कानपुर ₹143440 ₹131450 ₹107620

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