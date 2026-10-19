Gold Price Today 19 October 2026: सोमवार को सोने के दाम धड़ाम या हुआ इजाफा, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 19 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्चिक स्तर पर होने वाली आर्थिक उथल-पुथल के चलते सोने के दामों में (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद रहे, इसलिए शुक्रवार की ही सोने की कीमतें वीकेंड पर प्रभावी रहीं. सोमवार को सोने के दामों में फिर बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो यहां पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.52 प्रतिशत बढ़कर यानी 761 रुपये तेजी के साथ 1,48,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,489 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,48,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,197.20 डॉलर प्रति औंस हो गई जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 147590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|147590
|135300
|110730
|मुंबई
|147440
|135150
|110580
|कोलकाता
|147440
|135150
|110580
|चेन्नई
|147440
|135150
|111150
|पटना
|147490
|135200
|110630
|लखनऊ
|147590
|135300
|110730
|मेरठ
|147590
|135300
|110730
|अयोध्या
|147590
|135300
|110730
|कानपुर
|147590
|135300
|110730
|अलीगढ़
|147590
|135300
|110730
|मुरादाबाद
|147590
|135300
|110730
|मिर्जापुर
|147590
|135300
|110730
|झांसी
|147590
|135300
|110730
|मथुरा
|147590
|135300
|110730
|आगरा
|147590
|135300
|110730
|गोरखपुर
|147590
|135300
|110730
|बरेली
|147590
|135300
|110730
|प्रयागराज
|147590
|135300
|110730
|वाराणसी
|147590
|135300
|110730
|गाजियाबाद
|147590
|135300
|110730
|नोएडा
|147590
|135300
|110730
|गुरुग्राम
|147590
|135300
|110730
|चंडीगढ़
|147590
|135300
|110730
|जयपुर
|147590
|135300
|110730
|लुधियाना
|147590
|135300
|110730
|गुवाहाटी
|147440
|135150
|110580
|जलगांव
|147440
|135150
|110580
|भोपाल
|147490
|135200
|110630
|इंदौर
|147490
|135200
|110630
|अहमदाबाद
|147490
|135200
|110630
|वडोदरा
|147490
|135200
|110630
|सूरत
|147490
|135200
|110630
|पुणे
|147440
|135150
|110580
|नागपुर
|147440
|135150
|110580
|नासिक
|147470
|135180
|110610
|बैंगलोर
|147440
|135150
|110580
|भुवनेश्वर
|147440
|135150
|110580
|कटक
|147440
|135150
|110580
|अमरावती
|147440
|135150
|110580
|विशाखापत्तनम
|147440
|135150
|110580
|मैसूर
|147440
|135150
|110580
|विजयवाड़ा
|147440
|135150
|110580
|कोयंबटूर
|147440
|135150
|111150
|मंगलौर
|147440
|135150
|110580
|मदुरै
|147440
|135150
|111150
|रायपुर
|147440
|135150
|110580
|बेलगाम
|147440
|135150
|110580
|राजमुंदरी
|147440
|135150
|110580
|हैदराबाद
|147440
|135150
|110580
|दावनगेरे
|147440
|135150
|110580
|बेल्लारी
|147440
|135150
|110580
|सलेम
|147440
|135150
|111150
|वेल्लोर
|147440
|135150
|111150
|अमरावती
|147440
|135150
|110580
|गुंटूर
|147440
|135150
|110580
|नेल्लोर
|147440
|135150
|110580
|काकीनाडा
|147440
|135150
|110580
|तिरुपति
|147440
|135150
|110580
|कडपा
|147440
|135150
|110580
|अनंतपुर
|147440
|135150
|110580
|वारंगल
|147440
|135150
|110580
|निजामाबाद
|147440
|135150
|110580
|खम्मम
|147440
|135150
|110580
|बेरहामपुर
|147440
|135150
|110580
|राउरकेला
|147440
|135150
|110580
|राजकोट
|147490
|135200
|110630
|वसई-विरार
|147470
|135180
|110610
|औरंगाबाद
|147440
|135150
|110580
|सोलापुर
|147440
|135150
|110580
|भिवंडी
|147470
|135180
|110610
|कोल्हापुर
|147440
|135150
|110580
|लातूर
|147470
|135180
|110610
|तिरुपुर
|147440
|135150
|111150
|तिरुनेलवेली
|147440
|135150
|111150
|त्रिची
|147440
|135150
|111150
|संबलपुर
|147440
|135150
|110580
|इरोड
|147440
|135150
|111150
|कोच्चि
|147440
|135150
|110580
|थाइन
|147440
|135150
|110580
|अमृतसर
|147590
|135300
|110730
|नागरकोइल
|147440
|135150
|111150
|तिरुवनंतपुरम
|147440
|135150
|110580
|तंजावुर
|147440
|135150
|111150
|गोवा
|147440
|135150
|110580
|करूर
|147440
|135150
|111150
|कुंभकोणम
|147440
|135150
|111150
|नमक्कल
|147440
|135150
|111150
|धर्मपुरी
|147440
|135150
|111150
|डिंडीगुल
|147440
|135150
|111150
|तूतीकोरिन
|147440
|135150
|111150
|कुड्डालोर
|147440
|135150
|111150
|कांचीपुरम
|147440
|135150
|111150
|कृष्णागिरी
|147440
|135150
|111150
|विल्लुपुरम
|147440
|135150
|111150
|कोविलपट्टी
|147440
|135150
|111150
|तिरुवन्नामलाई
|147440
|135150
|111150
|होसुर
|147440
|135150
|111150
|कराइकुडी
|147440
|135150
|111150
|पुदुक्कोट्टई
|147440
|135150
|111150
|रामनाथपुरम
|147440
|135150
|111150
|अम्बुर
|147440
|135150
|111150
|कन्याकुमारी
|147440
|135150
|111150
|नागपट्टिनम
|147440
|135150
|111150
|विरुधुनगर
|147440
|135150
|111150
|कल्लाकुरिची
|147440
|135150
|111150
|पोलाची
|147440
|135150
|111150
|अर्काट
|147440
|135150
|111150
|पलानी
|147440
|135150
|111150
|अरियालूर
|147440
|135150
|111150
|मोहाली
|147590
|135300
|110730
|परमाकुदी
|147440
|135150
|111150
|पेरम्बलूर
|147440
|135150
|111150
|जयनकोंडम
|147440
|135150
|111150
|कोडईकनाल
|147440
|135150
|111150
|ऊटी
|147440
|135150
|111150
|रामेश्वरम
|147440
|135150
|111150
|शिवगंगा
|147440
|135150
|111150
|तिरुवरुर
|147440
|135150
|111150
|त्रिशूर
|147440
|135150
|110580
|पांडिचेरी
|147440
|135150
|111150
|चित्रदुर्ग
|147440
|135150
|110580
|गडग
|147440
|135150
|110580
|बागलकोट
|147440
|135150
|110580
|मंड्या
|147440
|135150
|110580
|भद्रावती
|147440
|135150
|110580
|कोलार
|147440
|135150
|110580
|तुमकुर
|147440
|135150
|110580
|कोल्लम
|147440
|135150
|110580
|अलाप्पुझा
|147440
|135150
|110580