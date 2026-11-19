Gold Price Today 19 November 2026: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. फिलहाल बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,30,620 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,744.70 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,410 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,22,300 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,00,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत लगातार 7वें दिन गिरावट के साथ 2,800 रुपये टूटकर 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात 10 बजे तक 3.11% लुढ़ककर यानी 4171 रुपये गिरावट के साथ 1,30,052 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,34,223 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|लखनऊ
|133410
|122300
|100100
|दिल्ली
|133410
|122300
|100100
|मुंबई
|133260
|122150
|99940
|कोलकाता
|133260
|122150
|99940
|चेन्नई
|133260
|122150
|100000
|पटना
|133310
|122200
|99990
|अलीगढ़
|133410
|122300
|100100
|अयोध्या
|133410
|122300
|100100
|मेरठ
|133410
|122300
|100100
|कानपुर
|133410
|122300
|100100
|मुरादाबाद
|133410
|122300
|100100
|मिर्जापुर
|133410
|122300
|100100
|झांसी
|133410
|122300
|100100
|मथुरा
|133410
|122300
|100100
|गोरखपुर
|133410
|122300
|100100
|बरेली
|133410
|122300
|100100
|प्रयागराज
|133410
|122300
|100100
|वाराणसी
|133410
|122300
|100100
|आगरा
|133410
|122300
|100100
|गाजियाबाद
|133410
|122300
|100100
|नोएडा
|133410
|122300
|100100
|गुरुग्राम
|133410
|122300
|100100
|जयपुर
|133410
|122300
|100100
|लुधियाना
|133410
|122300
|100100
|गुवाहाटी
|133260
|122150
|99940
|जलगांव
|133260
|122150
|99940
|इंदौर
|133310
|122200
|99990
|भोपाल
|133310
|122200
|99990
|अहमदाबाद
|133310
|122200
|99990
|वडोदरा
|133310
|122200
|99990
|सूरत
|133310
|122200
|99990
|पुणे
|133260
|122150
|99940
|नागपुर
|133260
|122150
|99940
|चंडीगढ़
|133410
|122300
|100100
|नासिक
|133290
|122180
|99970
|बैंगलोर
|133260
|122150
|99940
|कटक
|133260
|122150
|99940
|भुवनेश्वर
|133260
|122150
|99940
|अमरावती
|133260
|122150
|99940
|विशाखापत्तनम
|133260
|122150
|99940
|मैसूर
|133260
|122150
|99940
|विजयवाड़ा
|133260
|122150
|99940
|कोयंबटूर
|133260
|122150
|100000
|मंगलौर
|133260
|122150
|99940
|मदुरै
|133260
|22150
|100000
|रायपुर
|133260
|122150
|99940
|बेलगाम
|133260
|122150
|99940
|राजमुंदरी
|133260
|122150
|99940
|हैदराबाद
|133260
|122150
|99940
|दावनगेरे
|133260
|122150
|99940
|बेल्लारी
|133260
|122150
|99940
|सलेम
|133260
|122150
|100000
|वेल्लोर
|133260
|122150
|100000
|अमरावती
|133260
|122150
|99940
|गुंटूर
|133260
|22150
|99940
|नेल्लोर
|133260
|122150
|99940
|काकीनाडा
|133260
|122150
|99940
|तिरुपति
|133260
|122150
|99940
|कडपा
|133260
|122150
|99940
|अनंतपुर
|133260
|122150
|99940
|वारंगल
|133260
|22150
|99940
|निजामाबाद
|133260
|122150
|99940
|खम्मम
|133260
|122150
|99940
|बेरहामपुर
|133260
|22150
|99940
|राउरकेला
|133260
|122150
|99940
|राजकोट
|133310
|122200
|99990
|वसई-विरार
|133290
|122180
|99970
|औरंगाबाद
|133260
|122150
|99940
|सोलापुर
|133260
|122150
|99940
|भिवंडी
|133290
|122180
|99970
|कोल्हापुर
|133260
|122150
|99940
|लातूर
|133290
|122180
|99970
|तिरुपुर
|133260
|122150
|100000
|तिरुनेलवेली
|133260
|22150
|100000
|त्रिची
|133260
|122150
|100000
|संबलपुर
|133260
|122150
|99940
|इरोड
|133260
|122150
|100000
|कोच्चि
|133260
|122150
|99940
|थाइन
|133260
|122150
|99940
|अमृतसर
|133410
|122300
|100100
|नागरकोइल
|133260
|122150
|100000
|तिरुवनंतपुरम
|133260
|122150
|99940
|तंजावुर
|133260
|122150
|100000
|गोवा
|133260
|122150
|99940
|करूर
|133260
|122150
|100000
|कुंभकोणम
|133260
|122150
|100000
|नमक्कल
|133260
|122150
|100000
|धर्मपुरी
|133260
|122150
|100000
|डिंडीगुल
|133260
|122150
|100000
|तूतीकोरिन
|133260
|122150
|100000
|कुड्डालोर
|133260
|122150
|100000
|कांचीपुरम
|133260
|122150
|100000
|कृष्णागिरी
|133260
|122150
|100000
|विल्लुपुरम
|133260
|122150
|100000
|कोविलपट्टी
|133260
|122150
|100000
|तिरुवन्नामलाई
|133260
|122150
|100000
|होसुर
|133260
|122150
|100000
|कराइकुडी
|133260
|122150
|100000
|पुदुक्कोट्टई
|133260
|122150
|100000
|रामनाथपुरम
|133260
|122150
|100000
|अम्बुर
|133260
|122150
|100000
|कन्याकुमारी
|133260
|122150
|100000
|नागपट्टिनम
|133260
|122150
|100000
|विरुधुनगर
|133260
|122150
|100000
|कल्लाकुरिची
|133260
|122150
|100000
|पोलाची
|133260
|122150
|100000
|अर्काट
|133260
|122150
|100000
|पलानी
|133260
|122150
|100000
|अरियालूर
|133260
|122150
|100000
|मोहाली
|133410
|122300
|100100
|परमाकुदी
|133260
|122150
|100000
|पेरम्बलूर
|133260
|122150
|100000
|जयनकोंडम
|133260
|122150
|100000
|कोडईकनाल
|133260
|122150
|100000
|ऊटी
|133260
|122150
|100000
|रामेश्वरम
|133260
|22150
|100000
|शिवगंगा
|133260
|122150
|100000
|तिरुवरुर
|133260
|122150
|100000
|त्रिशूर
|133260
|122150
|99940
|पांडिचेरी
|133260
|122150
|100000
|चित्रदुर्ग
|133260
|122150
|99940
|गडग
|133260
|122150
|99940
|बागलकोट
|133260
|122150
|99940
|मंड्या
|133260
|122150
|99940
|भद्रावती
|133260
|122150
|99940
|कोलार
|133260
|122150
|99940
|तुमकुर
|133260
|122150
|99940
|कोल्लम
|133260
|122150
|99940
|अलाप्पुझा
|133260
|122150
|99940
|कोट्टायम
|133260
|122150
|99940
|पलक्कड़
|133260
|122150
|99940
|मलप्पुरम
|133260
|122150
|99940
|कोझिकोड
|133260
|122150
|99940
|कन्नूर
|133260
|₹122150
|99940