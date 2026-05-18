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Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का भाव नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Madhya Pradesh Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज-कल काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर शादी का सीजन भी आ गया है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमत लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है मगर आज भी सोने की कीमतों मे बढ़ोत्तरी हुई है, आइए जानें आज मध्य प्रदेश में सोने की ताजा कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 19, 2026 10:39:53 AM IST

मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव
मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव


Madhya Pradesh Gold Price Today: आज मंगलवार 19 मई 2026 सोने की दरें वैश्विक बुलियन रुझानों और घरेलू मांग में बदलाव के कारण अस्थिर बनी हुई हैं. 19 मई 2026 को सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई. दो दिन पहले आई गिरावट के बाद, आज प्रमुख ज्वेलरी ब्रांडों और IBJA में सोने की दरें नीचे आ गई हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी नवीनतम दरें भी पिछले सत्र की तुलना में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट का संकेत देती हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,220 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,080 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में  बढ़ोत्तरी हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,709 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,4000 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,783 रुपये प्रति ग्राम है.

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इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,709 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,4000 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,783 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,709 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,4000 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,783 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,709 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,4000 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,783 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,709 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,4000 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,783 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,709 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,4000 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,783 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,709 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,4000 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,783 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,709 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,4000 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,783 रुपये प्रति ग्राम है.

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