Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड रेट ने दिया बड़ा झटका! आज का भाव देखकर उड़ जाएंगे होश

Himachal pradesh Gold Price Today: भारत और चीन के बाद दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हर साल 700 से 800 टन सोने की मांग करता है. वैश्विक महंगाई की चिंताओं के फिर से उभरने और कमोडिटी बाजारों पर भू-राजनीतिक तनाव के असर को देखते हुए, निवेशक एक बार फिर सोने को एक सुरक्षित निवेश (या हेजिंग एसेट) के तौर पर देख रहे हैं. घरेलू बाजार पर भी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आयात नीतियों में बदलाव का काफी असर पड़ता है. विश्लेषकों का मानना है कि भले ही कम समय के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए सोने का भविष्य मूल रूप से सकारात्मक रहने की उम्मीद है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56 220 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,080 रुपये थी.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,773 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,448 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,223 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,773 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,448 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,223 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,773 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,448 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,223 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,773 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,448 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,223 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,773 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,448 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,223 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,773 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,448 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,223 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,773 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,448 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,223 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,773 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,448 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,223 रुपये है.