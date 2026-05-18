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Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड रेट ने दिया बड़ा झटका! आज का भाव देखकर उड़ जाएंगे होश

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे भारी बढ़ोतरी हुई है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 19, 2026 10:36:27 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव
हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: भारत और चीन के बाद दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हर साल 700 से 800 टन सोने की मांग करता है. वैश्विक महंगाई की चिंताओं के फिर से उभरने और कमोडिटी बाजारों पर भू-राजनीतिक तनाव के असर को देखते हुए, निवेशक एक बार फिर सोने को एक सुरक्षित निवेश (या हेजिंग एसेट) के तौर पर देख रहे हैं. घरेलू बाजार पर भी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आयात नीतियों में बदलाव का काफी असर पड़ता है. विश्लेषकों का मानना है कि भले ही कम समय के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए सोने का भविष्य मूल रूप से सकारात्मक रहने की उम्मीद है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56 220 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,080 रुपये थी.

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