Delhi Gold Price 19 May: दिल्ली में सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Delhi Gold Price Today: 19 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थम गया. हालांकि दिल्ली में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी मुंबई की तुलना में कम रही. जहां दिल्ली में सोने की कीमतों में ₹8,200 की बढ़ोतरी देखी गई, वहीं मुंबई में यह बढ़ोतरी ₹8,200 तक ही सीमित रही. 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें अधिकांश प्रमुख शहरों में गिरी हैं. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के कारण पैदा हुए चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल के बीच, उन संपत्तियों में बिकवाली का रुझान देखा गया है जिन्हें आमतौर पर ‘सुरक्षित निवेश’ (safe-haven investments) माना जाता है. इस तनाव ने मौजूदा ऊर्जा संकट को भी और अधिक बढ़ा दिया है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,190 रुपये है कल सोने की कीमत 1,56,370 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पूर्वी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.