Home > व्यापार > Delhi Gold Price 19 May: दिल्ली में सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Delhi Gold Price 19 May: दिल्ली में सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और आज सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 19, 2026 10:02:00 AM IST

सोने के ताजा भाव
सोने के ताजा भाव


Delhi Gold Price Today: 19 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थम गया. हालांकि दिल्ली में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी मुंबई की तुलना में कम रही. जहां दिल्ली में सोने की कीमतों में ₹8,200 की बढ़ोतरी देखी गई, वहीं मुंबई में यह बढ़ोतरी ₹8,200 तक ही सीमित रही. 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें अधिकांश प्रमुख शहरों में गिरी हैं. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के कारण पैदा हुए चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल के बीच, उन संपत्तियों में बिकवाली का रुझान देखा गया है जिन्हें आमतौर पर ‘सुरक्षित निवेश’ (safe-haven investments) माना जाता है. इस तनाव ने मौजूदा ऊर्जा संकट को भी और अधिक बढ़ा दिया है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,190 रुपये है कल सोने की कीमत 1,56,370 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

You Might Be Interested In

नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पूर्वी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली 

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 15,719 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,410 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,793 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

Tags: Delhi gold price todayDelhi gold rate todaygold price today Delhigold rate 19 May 2026New Delhi gold priceRohini gold price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
Delhi Gold Price 19 May: दिल्ली में सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Gold Price 19 May: दिल्ली में सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Delhi Gold Price 19 May: दिल्ली में सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Delhi Gold Price 19 May: दिल्ली में सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Delhi Gold Price 19 May: दिल्ली में सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट