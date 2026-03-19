Gold Price Today 19 March 2026: स्पॉट गोल्ड संभला, लेकिन MCX पर क्यों गिरे सोने के दाम

Gold Price Today 19 March 2026 | Gold Rate Today | Aaj Ka Sone Ka Dam: भारत में सोने और चांदी की कीमतों पर US फेडरल रिज़र्व के हालिया पॉलिसी फ़ैसले का असर पड़ेगा. प्री-मार्केट में, MCX पर सोने की कीमतें सावधानी से ट्रेड कर रही थीं, जबकि स्पॉट मार्केट में सोने और चांदी में तेज़ी का रुख था. स्पॉट गोल्ड लगभग 1% बढ़कर $4,830 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा था, जिससे लगातार छह दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया; यह 2024 के आखिर के बाद से बुलियन मार्केट में गिरावट का सबसे लंबा दौर था. इस बीच, स्पॉट सिल्वर 1% बढ़कर $76 प्रति औंस के करीब पहुँच गया.

ब्याज दरों में नरमी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि US फेड ने मार्च 2026 की पॉलिसी में ब्याज दरें 3.25% से 3.75% के बीच अपरिवर्तित रखी हैं, और साथ ही इस साल के आखिर में सिर्फ़ एक बार ब्याज दर में कटौती का संकेत दिया है. फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने ज़ोर देकर कहा कि ब्याज दरों में नरमी का फ़ैसला महंगाई पर काबू पाने में होने वाली स्पष्ट प्रगति पर निर्भर करेगा.

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जानें आज गोल्ड के प्राइस

गुरुवार को SPOT Gold की कीमतें लगभग $1,830 प्रति औंस पर स्थिर हो गईं. लगातार छठी गिरावट के बाद ऐसा हुआ जो 2024 के आखिर के बाद से कीमतों में गिरावट का सबसे लंबा दौर है, क्योंकि फेडरल रिज़र्व के सख़्त रुख़ का असर भू-राजनीतिक जोखिमों से ज़्यादा रहा. फेड ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया और इस साल सिर्फ़ एक बार दरें घटाने का संकेत दिया; Trading Economics के अनुसार, जेरोम पॉवेल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दरों में नरमी लाना इस बात पर निर्भर करेगा कि महंगाई पर काबू पाने में कितनी साफ़ प्रगति होती है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹154790 ₹141900 मुंबई ₹154640 ₹141750 कोलकाता ₹154640 ₹141750 चेन्नई ₹158940 ₹145690 पटना ₹154690 ₹141800 लखनऊ ₹154790 ₹141900 मेरठ ₹154790 ₹141900



