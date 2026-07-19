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Gold Price Today 19 July 2026 : आज स्थिर रहे सोने के भाव, एक हफ्ते में ₹1,040 की बड़ी गिरावट; जानें आज का ताजा भाव

Gold Price Today 19 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: आज सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. पिछले सात दिनों में 24 कैरेट सोना ₹1,040 प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है. बाजार पर दबाव के बीच 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के ताजा भाव प्रमुख शहरों में स्थिर बने हुए हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 19, 2026 9:04:42 AM IST

सोना फिर हुआ महंगा!
सोना फिर हुआ महंगा!


Gold Price Today 19 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: लगातार छह दिनों की तेज उठा-पटक के बाद आज सोने की कीमतों ने राहत की सांस ली और भाव स्थिर रहे. हालांकि, बाजार में दबाव अभी भी बना हुआ है. अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं ने वैश्विक आर्थिक चिंता बढ़ा दी है. इसके चलते अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई, जिससे बिना ब्याज रिटर्न देने वाले सोने का आकर्षण कुछ कम हुआ. इसी दबाव के कारण पिछले एक सप्ताह में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर ₹1,040 तक सस्ता हो चुका है. अब निवेशकों की नजर वैश्विक घटनाक्रम और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले फैसलों पर टिकी हुई है, जो सोने की कीमतों की अगली दिशा तय करेंगे.

फिर सस्ता हुआ सोना 

आज सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे पहले 11 जून को भाव स्थिर रहने के बाद अगले छह दिनों में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इस दौरान 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर ₹1,040 और 22 कैरेट सोना ₹950 सस्ता हो गया. वैश्विक हालात और निवेशकों की बदलती रणनीति के कारण सोने पर दबाव बना हुआ है. फिलहाल आज बाजार में राहत रही और सोने के भाव स्थिर बने हुए हैं.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 19 July 2026)

शहर  24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव  22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव  18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
दिल्ली ₹1,43,440 ₹1,31,450 ₹1,07,620
मुंबई  ₹1,43,290 ₹1,31,450  ₹1,07,470
कोलकाता  ₹1,43,290  ₹1,31,350  ₹1,07,470
चेन्नई   ₹1,43,290  ₹1,31,350  ₹1,09,500
बेंगलुरू  ₹1,43,290  ₹1,31,350  ₹1,07,470
हैदराबाद  ₹1,43,290  ₹1,31,350  ₹1,07,470
लखनऊ  ₹1,43,440  ₹1,31,450  ₹1,07,620
पटना  ₹1,43,340  ₹1,31,400  ₹1,07,520
जयपुर   ₹1,43,440  ₹1,31,450  ₹1,07,620

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Tags: Aaj Sone Ka DaamAaj Sone Ka Daam 19 july 2026Gold Price Today 19 July 2026gold rates today
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