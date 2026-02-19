Home > व्यापार > Gold Price Today: सोने के दाम फिर हुए धड़ाम या बढ़ी कीमत, यहां देखें देश के बड़े शहरों में लेटेस्ट रेट्स

Gold Price Today 19 February 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर भारतीय बाजारों तक में सोने के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. एशिया के बाजार भी इस उतार-चढ़ाव से प्रभावित हैं.

By: JP Yadav | Published: February 19, 2026 4:42:13 PM IST

अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर भारतीय बाजारों तक में सोने के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. एशिया के बाजार भी इस उतार-चढ़ाव से प्रभावित हैं.
Gold Price Today 19 February 2026: ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले ही शांति हो, लेकिन सोने के दाम पिछले कई दिनों से अशांत हैं. सोने दामों में फिलहाल उथल-पुथल का दौर जारी है. सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो हाजिर सोने के दामों में करीब 1 प्रतिशत का इजाफा हुआ और इसकी कीमत 4,918.64 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई. वहीं, भारत की बात करें तो गुरुवार (19 फरवरी 2026) शाम  को 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोना 1,54,735 रुपये और 1,56,490 रुपये के आसपास है. वहीं, 22 कैरेट सोना 1,41,350 रुपये से 1,43,000 रुपये के आसपास है. अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन की रिपोर्ट बताती है कि देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 300 रुपये गिर गई और यह 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 

शहर 24 कैरेट (रु.) 22 कैरेट (रु.) 18 कैरेट (रु.)
दिल्ली 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
मुंबई 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
कोलकाता 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
चेन्नई 155230 रुपये 142290 रुपये 121790 रुपये
पटना 154240 रुपये 141390 रुपये 115690 रुपये
लखनऊ 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
मेरठ 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
अयोध्या 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
कानपुर 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
गाजियाबाद 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
नोएडा 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
गुरुग्राम 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
चंडीगढ़ 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
जयपुर 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
लुधियाना 154340 रुपये 141490 रुपये 115790 रुपये
गुवाहाटी 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
इंदौर 154240 रुपये 141390 रुपये 115690 रुपये
अहमदाबाद 154240 रुपये 141390 रुपये 115690 रुपये
वडोदरा 154240 रुपये 141390 रुपये 115690 रुपये
नागपुर 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
पुणे 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
नासिक 154220 रुपये 141370 रुपये 115670 रुपये
बैंगलोर 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
भुवनेश्वर 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
कटक 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
केरल 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
रायपुर 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये
हैदराबाद 154190 रुपये 141340 रुपये 115640 रुपये

