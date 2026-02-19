Gold Price Today: सोने के दाम फिर हुए धड़ाम या बढ़ी कीमत, यहां देखें देश के बड़े शहरों में लेटेस्ट रेट्स

Gold Price Today 19 February 2026: ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले ही शांति हो, लेकिन सोने के दाम पिछले कई दिनों से अशांत हैं. सोने दामों में फिलहाल उथल-पुथल का दौर जारी है. सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो हाजिर सोने के दामों में करीब 1 प्रतिशत का इजाफा हुआ और इसकी कीमत 4,918.64 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई. वहीं, भारत की बात करें तो गुरुवार (19 फरवरी 2026) शाम को 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोना 1,54,735 रुपये और 1,56,490 रुपये के आसपास है. वहीं, 22 कैरेट सोना 1,41,350 रुपये से 1,43,000 रुपये के आसपास है. अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन की रिपोर्ट बताती है कि देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 300 रुपये गिर गई और यह 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.
|शहर
|24 कैरेट (रु.)
|22 कैरेट (रु.)
|18 कैरेट (रु.)
|दिल्ली
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|मुंबई
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|कोलकाता
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|चेन्नई
|155230 रुपये
|142290 रुपये
|121790 रुपये
|पटना
|154240 रुपये
|141390 रुपये
|115690 रुपये
|लखनऊ
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|मेरठ
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|अयोध्या
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|कानपुर
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|गाजियाबाद
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|नोएडा
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|गुरुग्राम
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|चंडीगढ़
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|जयपुर
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|लुधियाना
|154340 रुपये
|141490 रुपये
|115790 रुपये
|गुवाहाटी
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|इंदौर
|154240 रुपये
|141390 रुपये
|115690 रुपये
|अहमदाबाद
|154240 रुपये
|141390 रुपये
|115690 रुपये
|वडोदरा
|154240 रुपये
|141390 रुपये
|115690 रुपये
|नागपुर
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|पुणे
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|नासिक
|154220 रुपये
|141370 रुपये
|115670 रुपये
|बैंगलोर
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|भुवनेश्वर
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|कटक
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|केरल
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|रायपुर
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये
|हैदराबाद
|154190 रुपये
|141340 रुपये
|115640 रुपये