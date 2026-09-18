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Gold Price Today 18 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 18 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 18 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 18, 2026 5:15:44 AM IST

Gold Price Today 18 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 18 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़कर 4,401.90 डॉलर प्रति औंस हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,590 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो यहां पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.21 प्रतिशत बढ़ा. इस तरह सोना 323 रुपये बढ़त के साथ 1,54,334 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 152470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.  बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 152990 140250 114830
मुंबई 152840 140100 114630
कोलकाता 152840 140100 114630
चेन्नई 152840 140100 117800
पटना 152890 140150 114730
लखनऊ 152990 140250 114830
मेरठ 152990 140250 114830
कानपुर 152990 140250 114830
अयोध्या 152990 140250 114830
अलीगढ़ 152990 140250 114830
मुरादाबाद 152990 140250 114830
मिर्जापुर 152990 140250 114830
झांसी 152990 140250 114830
मथुरा 152990 140250 114830
गोरखपुर 152990 140250 114830
बरेली 152990 140250 114830
प्रयागराज 152990 140250 114830
आगरा 152990 140250 114830
वाराणसी 152990 140250 114830
गाजियाबाद 152990 140250 114830
नोएडा 152990 140250 114830
गुरुग्राम 152990 140250 114830
चंडीगढ़ 152990 140250 114830
जयपुर 152990 140250 114830
लुधियाना 152990 140250 114830
गुवाहाटी 152840 140100 114630
जलगांव 152840 140100 114630
इंदौर 152890 140150 114730
भोपाल 152890 140150 114730
अहमदाबाद 152890 140150 114730
वडोदरा 152890 140150 114730
सूरत 152890 140150 114730
नागपुर 152840 140100 114630
पुणे 152840 140100 114630
नासिक 152870 140130 14660
बैंगलोर 152840 140100 114680
भुवनेश्वर 152840 140100 114630
केरल 152840 140100 114630
अमरावती 152840 140100 114630
विशाखापत्तनम 152840 140100 114630
मैसूर 152840 140100 114680
विजयवाड़ा 152840 140100 114630
कोयंबटूर 152840 140100 117800
मंगलौर 152840 140100 114680
मदुरै 152840 140100 117800
रायपुर 152840 140100 114630
बेलगाम 152840 140100 114680
राजमुंदरी 152840 140100 114630
हैदराबाद 152840 140100 114630
कटक 152840 140100 114630
दावनगेरे 152840 140100 114680
बेल्लारी 152840 140100 114680
सलेम 152840 140100 117800
वेल्लोर 152840 140100 117800
अमरावती 152840 140100 114630
गुंटूर 152840 140100 114630
नेल्लोर 152840 140100 114630
काकीनाडा 152840 140100 114630
तिरुपति 152840 140100 114630
कडपा 152840 140100 114630
अनंतपुर 152840 140100 114630
वारंगल 152840 140100 114630
निजामाबाद 152840 140100 114630
खम्मम 152840 140100 114630
बेरहामपुर 152840 140100 114630
राउरकेला 152840 140100 114630
राजकोट 152890 140150 114730
वसई-विरार 152870 140130 114660
औरंगाबाद 152840 140100 114630
सोलापुर 152840 140100 114630
भिवंडी 152870 140130 114660
कोल्हापुर 152840 140100 114630
लातूर 152870 140130 114660
तिरुपुर 152840 140100 117800
तिरुनेलवेली 152840 140100 117800
त्रिची 152840 140100 117800
संबलपुर 152840 140100 114630
इरोड 152840 140100 117800
कोच्चि 152840 140100 114630
थाइन 152840 140100 14630
अमृतसर 152990 140250 14830
नागरकोइल 152840 140100 117800
तिरुवनंतपुरम 152840 140100 114630
तंजावुर 152840 140100 117800
गोवा 152840 140100 114630
करूर 152840 140100 117800
कुंभकोणम 152840 140100  117800
नमक्कल 152840 140100 117800
धर्मपुरी 152840 140100 117800
डिंडीगुल 152840 140100 117800
तूतीकोरिन 152840 140100 117800
कुड्डालोर 152840 140100 117800
कांचीपुरम 152840 140100 117800
कृष्णागिरी 152840 140100  117800
विल्लुपुरम 152840 140100 117800
कोविलपट्टी 152840 140100 117800
तिरुवन्नामलाई 152840 140100 117800
होसुर 152840 140100 117800
कराइकुडी 152840 140100 117800
पुदुक्कोट्टई 152840 140100 117800
रामनाथपुरम 152840 140100  117800
अम्बुर 152840 140100 117800
कन्याकुमारी 152840 140100 117800
नागपट्टिनम 152840 140100 117800
विरुधुनगर 152840 140100 117800
कल्लाकुरिची 152840 140100 117800
पोलाची 152840 140100 117800
अर्काट 152840 140100 117800
पलानी 152840 140100 117800
अरियालूर 152840 140100 117800
मोहाली 152990 140250 114830
परमाकुदी 152840 140100  117800
पेरम्बलूर 152840 140100 117800
जयनकोंडम 152840 140100 117800
कोडईकनाल 152840 140100 117800
ऊटी 152840 140100 117800
रामेश्वरम 152840 140100 117800
शिवगंगा 152840 140100  117800
तिरुवरुर 152840 140100 117800
त्रिशूर 152840 140100 114630
पांडिचेरी 152840 140100 117800
चित्रदुर्ग 52840 140100 114680
गडग 152840 140100 114680
बागलकोट 152840 140100 114680
मंड्या 152840 140100 114680
भद्रावती 152840 140100 114680
कोलार ₹152840 140100  114680
तुमकुर 152840 140100 114680
कोल्लम 152840 140100 114630
अलाप्पुझा 152840 140100 114630
कोट्टायम 152840 140100 114630
पलक्कड़ 152840 140100  114630
मलप्पुरम 152840 140100 114630
कोझिकोड ₹152840 140100 114630

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 18 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स