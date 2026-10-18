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Gold Price Today 18 October 2026: रविवार को सोने के गहने खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 18 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 18 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 18, 2026 7:56:00 AM IST

Gold Price Today 18 October 2026: रविवार को सोने के गहने खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 October 2026: रविवार को सोने के गहने खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 18 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav:  सोने के दामों में (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. रविवार को सर्राफा बाजार बंद हैं, इसलिए शुक्रवार की ही सोने की कीमत आज भी प्रभावी रहेगी. ऐसे में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो यहां पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.52 प्रतिशत बढ़कर यानी 761 रुपये तेजी के साथ 1,48,250 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,489 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,48,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,197.20 डॉलर प्रति औंस हो गई जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 147590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.  

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 147590 135300 110730
मुंबई 147440 135150 110580
कोलकाता 147440 135150 110580
चेन्नई 147440 135150 111150
पटना 147490 135200 110630
लखनऊ 147590 135300 110730
मेरठ 147590 135300 110730
अयोध्या 147590 135300 110730
कानपुर 147590 135300 110730
अलीगढ़ 147590 135300 110730
मुरादाबाद 147590 135300 110730
मिर्जापुर 147590 135300 110730
झांसी 147590 135300 110730
मथुरा 147590 135300 110730
आगरा 147590 135300 110730
गोरखपुर 147590 135300 110730
बरेली 147590 135300 110730
प्रयागराज 147590 135300 110730
वाराणसी 147590 135300 110730
गाजियाबाद 147590 135300 110730
नोएडा 147590 135300 110730
गुरुग्राम 147590 135300 110730
चंडीगढ़ 147590 135300 110730
जयपुर 147590 135300 110730
लुधियाना 147590 135300 110730
गुवाहाटी 147440 135150 110580
जलगांव 147440 135150 110580
भोपाल 147490 135200 110630
इंदौर 147490 135200 110630
अहमदाबाद 147490 135200 110630
वडोदरा 147490 135200 110630
सूरत 147490 135200 110630
पुणे 147440 135150 110580
नागपुर 147440 135150 110580
नासिक 147470 135180 110610
बैंगलोर 147440 135150 110580
भुवनेश्वर 147440 135150 110580
कटक 147440 135150 110580
अमरावती 147440 135150 110580
विशाखापत्तनम 147440 135150 110580
मैसूर 147440 135150 110580
विजयवाड़ा 147440 135150 110580
कोयंबटूर 147440 135150 111150
मंगलौर 147440 135150 110580
मदुरै 147440 135150 111150
रायपुर 147440 135150 110580
बेलगाम 147440 135150 110580
राजमुंदरी 147440 135150 110580
हैदराबाद 147440 135150 110580
दावनगेरे 147440 135150 110580
बेल्लारी 147440 135150 110580
सलेम 147440 135150 111150
वेल्लोर 147440 135150 111150
अमरावती 147440 135150 110580
गुंटूर 147440 135150 110580
नेल्लोर 147440 135150 110580
काकीनाडा 147440 135150 110580
तिरुपति 147440 135150 110580
कडपा 147440 135150 110580
अनंतपुर 147440 135150 110580
वारंगल 147440 135150 110580
निजामाबाद 147440 135150 110580
खम्मम 147440 135150 110580
बेरहामपुर 147440 135150 110580
राउरकेला 147440 135150 110580
राजकोट 147490 135200 110630
वसई-विरार 147470 135180 110610
औरंगाबाद 147440 135150 110580
सोलापुर 147440 135150 110580
भिवंडी 147470 135180 110610
कोल्हापुर 147440 135150 110580
लातूर 147470 135180 110610
तिरुपुर 147440 135150 111150
तिरुनेलवेली 147440 135150 111150
त्रिची 147440 135150 111150
संबलपुर 147440 135150 110580
इरोड 147440 135150 111150
कोच्चि 147440 135150 110580
थाइन 147440 135150 110580
अमृतसर 147590 135300 110730
नागरकोइल 147440 135150 111150
तिरुवनंतपुरम 147440 135150 110580
तंजावुर 147440 135150 111150
गोवा 147440 135150 110580
करूर 147440 135150 111150
कुंभकोणम 147440 135150 111150
नमक्कल 147440 135150 111150
धर्मपुरी 147440 135150 111150
डिंडीगुल 147440 135150 111150
तूतीकोरिन 147440 135150 111150
कुड्डालोर 147440 135150 111150
कांचीपुरम 147440 135150 111150
कृष्णागिरी 147440 135150 111150
विल्लुपुरम 147440 135150 111150
कोविलपट्टी 147440 135150 111150
तिरुवन्नामलाई 147440 135150 111150
होसुर 147440 135150 111150
कराइकुडी 147440 135150 111150
पुदुक्कोट्टई 147440 135150 111150
रामनाथपुरम 147440 135150 111150
अम्बुर 147440 135150 111150
कन्याकुमारी 147440 135150 111150
नागपट्टिनम 147440 135150 111150
विरुधुनगर 147440 135150 111150
कल्लाकुरिची 147440 135150 111150
पोलाची 147440 135150 111150
अर्काट 147440 135150 111150
पलानी 147440 135150 111150
अरियालूर 147440 135150 111150
मोहाली 147590 135300 110730
परमाकुदी 147440 135150 111150
पेरम्बलूर 147440 135150 111150
जयनकोंडम 147440 135150 111150
कोडईकनाल 147440 135150 111150
ऊटी 147440 135150 111150
रामेश्वरम 147440 135150 111150
शिवगंगा 147440 135150 111150
तिरुवरुर 147440 135150 111150
त्रिशूर 147440 135150 110580
पांडिचेरी 147440 135150 111150
चित्रदुर्ग 147440 135150 110580
गडग 147440 135150 110580
बागलकोट 147440 135150 110580
मंड्या 147440 135150 110580
भद्रावती 147440 135150 110580
कोलार 147440 135150 110580
तुमकुर 147440 135150 110580
कोल्लम 147440 135150 110580
अलाप्पुझा 147440 135150 110580

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 18 October 2026: रविवार को सोने के गहने खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 October 2026: रविवार को सोने के गहने खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 October 2026: रविवार को सोने के गहने खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 October 2026: रविवार को सोने के गहने खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 18 October 2026: रविवार को सोने के गहने खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स