Gold Price Today 18 November 2026: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार गिरावट का दौर जारी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात 10 बजे तक 0.23% गिरकर यानी 315 रुपये गिरावट के साथ 1,34,224 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन बड़ी गिरावट के बाद 1,34,539 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,34,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,872.50 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,36,200 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,24,850 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,02,180 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने की कीमत 1,400 रुपये घटकर 1,38,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गई.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|136200
|124850
|102180
|मुंबई
|136040
|124700
|102030
|कोलकाता
|136040
|124700
|102030
|चेन्नई
|136040
|124700
|102050
|पटना
|136100
|124750
|102080
|लखनऊ
|136200
|124850
|102180
|मेरठ
|136200
|124850
|102180
|अयोध्या
|136200
|124850
|102180
|कानपुर
|136200
|124850
|102180
|अलीगढ़
|136200
|124850
|102180
|मुरादाबाद
|136200
|124850
|102180
|मिर्जापुर
|136200
|124850
|102180
|झांसी
|136200
|124850
|102180
|मथुरा
|136200
|124850
|102180
|गोरखपुर
|136200
|124850
|102180
|बरेली
|136200
|124850
|102180
|प्रयागराज
|136200
|124850
|102180
|वाराणसी
|136200
|124850
|102180
|आगरा
|136200
|124850
|102180
|गाजियाबाद
|136200
|124850
|102180
|नोएडा
|136200
|124850
|102180
|गुरुग्राम
|136200
|124850
|102180
|जयपुर
|136200
|124850
|102180
|लुधियाना
|136200
|124850
|102180
|गुवाहाटी
|136040
|124700
|102030
|जलगांव
|136040
|124700
|102030
|इंदौर
|136100
|124750
|102080
|भोपाल
|136100
|124750
|102080
|अहमदाबाद
|136100
|124750
|102080
|वडोदरा
|136100
|124750
|102080
|सूरत
|136100
|124750
|102080
|पुणे
|136040
|124700
|102030
|नागपुर
|136040
|124700
|102030
|चंडीगढ़
|136200
|124850
|102180
|नासिक
|136070
|124730
|102060
|बैंगलोर
|136040
|124700
|102030
|भुवनेश्वर
|136040
|124700
|102030
|कटक
|136040
|124700
|102030
|अमरावती
|136040
|124700
|102030
|विशाखापत्तनम
|136040
|124700
|102030
|मैसूर
|136040
|124700
|102030
|विजयवाड़ा
|36040
|124700
|102030
|कोयंबटूर
|136040
|124700
|102050
|मंगलौर
|136040
|124700
|102030
|मदुरै
|136040
|124700
|102050
|रायपुर
|136040
|124700
|102030
|बेलगाम
|136040
|124700
|102030
|राजमुंदरी
|136040
|124700
|102030
|हैदराबाद
|136040
|124700
|102030
|दावनगेरे
|136040
|124700
|102030
|बेल्लारी
|136040
|124700
|102030
|सलेम
|136040
|124700
|102050
|वेल्लोर
|136040
|124700
|102050
|अमरावती
|136040
|124700
|102030
|गुंटूर
|136040
|124700
|102030
|नेल्लोर
|136040
|124700
|102030
|काकीनाडा
|136040
|124700
|102030
|तिरुपति
|136040
|124700
|102030
|कडपा
|136040
|124700
|102030
|अनंतपुर
|136040
|124700
|102030
|वारंगल
|36040
|124700
|102030
|निजामाबाद
|136040
|124700
|102030
|खम्मम
|136040
|124700
|102030
|बेरहामपुर
|136040
|124700
|102030
|राउरकेला
|136040
|124700
|102030
|राजकोट
|136100
|124750
|102080
|वसई-विरार
|136070
|124730
|102060
|औरंगाबाद
|136040
|124700
|102030
|सोलापुर
|136040
|124700
|102030
|भिवंडी
|136070
|124730
|102060
|कोल्हापुर
|136040
|124700
|102030
|लातूर
|136070
|124730
|102060
|तिरुपुर
|136040
|124700
|102050
|तिरुनेलवेली
|136040
|124700
|102050
|त्रिची
|136040
|124700
|102050
|संबलपुर
|136040
|124700
|102030
|इरोड
|136040
|124700
|102050
|कोच्चि
|136040
|124700
|102030
|थाइन
|136040
|124700
|102030
|अमृतसर
|136200
|124850
|102180
|नागरकोइल
|136040
|124700
|102050
|तिरुवनंतपुरम
|136040
|124700
|102030
|तंजावुर
|136040
|124700
|102050
|गोवा
|136040
|124700
|102030
|करूर
|136040
|124700
|102050
|कुंभकोणम
|136040
|124700
|102050
|नमक्कल
|136040
|124700
|102050
|धर्मपुरी
|136040
|124700
|102050
|डिंडीगुल
|136040
|124700
|102050
|तूतीकोरिन
|136040
|124700
|102050
|कुड्डालोर
|136040
|124700
|102050
|कांचीपुरम
|136040
|124700
|102050
|कृष्णागिरी
|136040
|124700
|102050
|विल्लुपुरम
|136040
|124700
|102050
|कोविलपट्टी
|136040
|24700
|102050
|तिरुवन्नामलाई
|136040
|124700
|102050
|होसुर
|136040
|124700
|102050
|कराइकुडी
|136040
|24700
|102050
|पुदुक्कोट्टई
|136040
|124700
|102050
|रामनाथपुरम
|136040
|24700
|102050
|अम्बुर
|136040
|124700
|102050
|कन्याकुमारी
|136040
|124700
|102050
|नागपट्टिनम
|136040
|124700
|102050
|विरुधुनगर
|136040
|124700
|102050
|कल्लाकुरिची
|136040
|124700
|102050
|पोलाची
|136040
|124700
|102050
|अर्काट
|136040
|124700
|102050
|पलानी
|136040
|124700
|102050
|अरियालूर
|136040
|124700
|102050
|मोहाली
|136200
|124850
|102180
|परमाकुदी
|136040
|124700
|102050
|पेरम्बलूर
|136040
|24700
|102050
|जयनकोंडम
|136040
|124700
|102050
|कोडईकनाल
|136040
|124700
|102050
|ऊटी
|136040
|124700
|102050
|रामेश्वरम
|136040
|124700
|102050
|शिवगंगा
|136040
|124700
|102050
|तिरुवरुर
|136040
|124700
|102050
|त्रिशूर
|136040
|124700
|102030
|पांडिचेरी
|136040
|124700
|102050
|चित्रदुर्ग
|136040
|124700
|102030
|गडग
|136040
|124700
|102030
|बागलकोट
|136040
|124700
|102030
|मंड्या
|136040
|124700
|102030
|भद्रावती
|136040
|124700
|102030
|कोलार
|136040
|124700
|102030
|तुमकुर
|136040
|124700
|102030
|कोल्लम
|136040
|124700
|102030
|अलाप्पुझा
|136040
|124700
|102030
|कोट्टायम
|136040
|124700
|102030
|पलक्कड़
|136040
|124700
|102030
|मलप्पुरम
|136040
|124700
|102030
|कोझिकोड
|136040
|124700
|102030
|कन्नूर
|136040
|124700
|102030