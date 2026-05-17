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Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड रेट ने उड़ाए होश! आज का भाव चूके तो होगा भारी नुकसान

Madhya Pradesh Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज-कल काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर शादी का सीजन भी आ गया है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमत लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है मगर आज भी सोने की कीमतों में गिरावट हुई है, आइए जानें आज मध्य प्रदेश में सोने की ताजा कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 18, 2026 10:05:22 AM IST

मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव
मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव


Madhya Pradesh Gold Price Today: आज सोमवार 18 मई 2026 सोने की दरें वैश्विक बुलियन रुझानों और घरेलू मांग में बदलाव के कारण अस्थिर बनी हुई हैं. 18 मई 2026 को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई. दो दिन पहले आई भारी तेजी के बाद, आज प्रमुख ज्वेलरी ब्रांडों और IBJA में सोने की दरें नीचे आ गई हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी नवीनतम दरें भी पिछले सत्र की तुलना में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट का संकेत देती हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,220 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,930 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,627 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,722 रुपये प्रति ग्राम है.

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इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,627 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,722 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,627 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,722 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,627 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,722 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,627 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,722 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,627 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,722 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,627 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,722 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,627 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,722 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: gold price today Madhya PradeshMadhya Pradesh gold price todayMadhya Pradesh gold rate today
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