Home > व्यापार > Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड रेट ने बढ़ाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव

Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड रेट ने बढ़ाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे भारी बढ़ोतरी हुई है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 18, 2026 10:08:43 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव
हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: भारत और चीन के बाद दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हर साल 700 से 800 टन सोने की मांग करता है. वैश्विक महंगाई की चिंताओं के फिर से उभरने और कमोडिटी बाजारों पर भू-राजनीतिक तनाव के असर को देखते हुए, निवेशक एक बार फिर सोने को एक सुरक्षित निवेश (या हेजिंग एसेट) के तौर पर देख रहे हैं. घरेलू बाजार पर भी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आयात नीतियों में बदलाव का काफी असर पड़ता है. विश्लेषकों का मानना है कि भले ही कम समय के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए सोने का भविष्य मूल रूप से सकारात्मक रहने की उम्मीद है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,220 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,930 रुपये थी.

शिमला के रेट

You Might Be Interested In

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,666 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,350 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,750 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,666 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,350 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,750 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,666 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,350 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,750 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,666 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,350 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,750 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,666 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,350 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,750 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,666 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,350 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,750 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,666 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,350 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,750 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,666 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,350 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,750 रुपये है.

Tags: gold price today Himachal PradeshHimachal Pradesh gold price todayHimachal Pradesh gold rate today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026

भारत की बेशकीमती धरोहरें, जो विदेशों में हैं कैद

May 17, 2026

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026
Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड रेट ने बढ़ाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड रेट ने बढ़ाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव
Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड रेट ने बढ़ाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव
Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड रेट ने बढ़ाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव
Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड रेट ने बढ़ाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर देखें आज का भाव