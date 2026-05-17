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Delhi Gold Price 18 May: दिल्ली में गोल्ड ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर चेक करें आज का भाव

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और मगर आज सोने की कीमतों में गिरावट हुई है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 18, 2026 9:59:39 AM IST

आज दिल्ली में सोने का भाव
आज दिल्ली में सोने का भाव


Delhi Gold Price Today: 18 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. हालांकि दिल्ली में सोने की कीमतों में गिरावट मुंबई की तुलना में कम रही. जहां दिल्ली में सोने की कीमतों में ₹710 की गिरावट देखी गई, वहीं मुंबई में यह गिरावट ₹710 तक ही सीमित रही. 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें अधिकांश प्रमुख शहरों में गिरी हैं. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के कारण पैदा हुए चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल के बीच, उन संपत्तियों में बिकवाली का रुझान देखा गया है जिन्हें आमतौर पर ‘सुरक्षित निवेश’ (safe-haven investments) माना जाता है. इस तनाव ने मौजूदा ऊर्जा संकट को भी और अधिक बढ़ा दिया है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,56,370 रुपये है कल सोने की कीमत 1,57,080 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

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नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पूर्वी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली 

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 15,637 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,335 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,732 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

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