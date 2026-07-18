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Gold Price Today 18 July 2026 : लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, जानें 24, 22 और 18 कैरेट के ताजा दाम

Gold Price Today 18 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: देश में सोने की कीमतों में गिरावट जारी है. दिल्ली और मुंबई में भाव कम हुए हैं. बढ़ती महंगाई और अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद से सोने पर दबाव बना हुआ है.

By: Preeti Rajput | Published: July 18, 2026 8:53:35 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Price Today 18 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से महंगाई की चिंता बढ़ी है. इसके कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना मजबूत हुई है. आमतौर पर ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशक सोने की बजाय दूसरे निवेश विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है.

फिर सस्ता हुआ सोना 

अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए राहत भरी खबर लेकर आया है. देश में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. 18 जुलाई की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,42,670 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,42,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में भी शुद्ध सोने की कीमत 800 रुपये तक कम हो गई. 

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 18 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹142680 ₹130800 ₹107050
मुंबई ₹142530 ₹130650 ₹106900
कोलकाता ₹142530 ₹130650 ₹106900
चेन्नई ₹142910 ₹131000 ₹109200
पटना ₹142580 ₹130700 ₹106950
लखनऊ ₹142680 ₹130800 ₹107050
मेरठ ₹142680 ₹130800 ₹107050
अयोध्या ₹142680 ₹130800 ₹107050
कानपुर ₹142680 ₹130800 ₹107050

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Tags: Aaj Sone Ka DaamAaj Sone Ka Daam 18 july 2026Gold PriceGold Price Today 18 July 2026gold rates todayMCX GoldPrice
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