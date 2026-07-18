Gold Price Today 18 July 2026 : लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, जानें 24, 22 और 18 कैरेट के ताजा दाम

Gold Price Today 18 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से महंगाई की चिंता बढ़ी है. इसके कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना मजबूत हुई है. आमतौर पर ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशक सोने की बजाय दूसरे निवेश विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है.

फिर सस्ता हुआ सोना

अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए राहत भरी खबर लेकर आया है. देश में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. 18 जुलाई की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,42,670 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,42,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में भी शुद्ध सोने की कीमत 800 रुपये तक कम हो गई.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 18 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹142680 ₹130800 ₹107050 मुंबई ₹142530 ₹130650 ₹106900 कोलकाता ₹142530 ₹130650 ₹106900 चेन्नई ₹142910 ₹131000 ₹109200 पटना ₹142580 ₹130700 ₹106950 लखनऊ ₹142680 ₹130800 ₹107050 मेरठ ₹142680 ₹130800 ₹107050 अयोध्या ₹142680 ₹130800 ₹107050 कानपुर ₹142680 ₹130800 ₹107050

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