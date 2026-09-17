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Gold Price Today 17 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 17 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 17 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 17, 2026 5:28:02 AM IST

Gold Price Today 17 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 17 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 17 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: 6 महीने से भी अधिक समय से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों से दोनों और से हमले हो रहे हैं. इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है.  वहीं, हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व की मीटिंग से पहले ही सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी देखने (gold silver price today) को मिली. ग्लोबल बाजार की बात करें तो बुधवार (16 सितंबर, 2026) को सोने के दामों में करीब 1 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला, जबकि चांदी में करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी नजर आई.  वहीं, भारत की बात करें  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.87% बढ़कर यानी 1331 रुपये तेजी के साथ 153461 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 152130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,590 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,384.60 डॉलर प्रति औंस है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 153590 140800 115230
मुंबई 153440 140650 115080
कोलकाता 153440 140650 115080
चेन्नई 153440 140650 118340
पटना 153490 140700 115130
लखनऊ 153590 140800 115230
मेरठ 153590 140800 115230
अयोध्या 153590 140800 115230
कानपुर 153590 140800 115230
वाराणसी 153590 140800 115230
अलीगढ़ 153590 140800 115230
मुरादाबाद 153590 140800 115230
मिर्जापुर 153590 140800 115230
झांसी 153590 140800 115230
मथुरा 153590 140800 115230
आगरा 153590 140800 115230
गोरखपुर 153590 140800 115230
बरेली 153590 140800 115230
प्रयागराज 153590 140800 115230
गाजियाबाद 153590 140800 115230
नोएडा 153590 140800 115230
गुरुग्राम 153590 140800 115230
चंडीगढ़ 153590 140800 115230
जयपुर 153590 140800 115230
लुधियाना 153590 140800 115230
गुवाहाटी 153440 140650 115080
जलगांव 153440 140650 115080
इंदौर 153490 140700 115130
भोपाल 153490 140700 115130
अहमदाबाद 153490 140700 115130
सूरत 153490 140700 115130
वडोदरा 153490 140700 115130
पुणे 153440 140650 115080
नागपुर 153440 140650 115080
नासिक 153470 140680 115110
बैंगलोर 153440 140650 115080
भुवनेश्वर 153440 140650 115080
केरल 153440 140650 115080
अमरावती 153440 140650 115080
विशाखापत्तनम 153440 140650 115080
मैसूर 153440 140650 115080
विजयवाड़ा 153440 140650 115080
कोयंबटूर 153440 140650 118340
मंगलौर 153440 140650 115080
मदुरै 153440 140650 118340
रायपुर 153440 140650 115080
बेलगाम 153440 140650 115080
राजमुंदरी 153440 140650 115080
हैदराबाद 153440 140650 115080
कटक 153440 140650 115080
दावनगेरे 153440 140650 115080
बेल्लारी 153440 140650 115080
सलेम 153440 140650 118340
वेल्लोर 153440 140650 118340
अमरावती 153440 140650 115080
गुंटूर 153440 140650 115080
नेल्लोर 153440 140650 115080
काकीनाडा 153440 140650 115080
तिरुपति 153440 140650 115080
कडपा 153440 140650 115080
अनंतपुर 153440 140650 115080
वारंगल 153440 140650 115080
निजामाबाद 153440 140650 115080
खम्मम 153440 140650 115080
बेरहामपुर 153440 140650 115080
राउरकेला 153440 140650 115080
राजकोट 153490 140700 115130
वसई-विरार 153470 140680 115110
औरंगाबाद 53440 140650 115080
सोलापुर 153440 140650 115080
भिवंडी 153470 140680 115110
कोल्हापुर 153440 140650 115080
लातूर 153470 140680 115110
तिरुपुर 153440 140650 118340
तिरुनेलवेली 153440 140650 118340
त्रिची 153440 140650 118340
संबलपुर 153440 140650 115080
इरोड 153440 140650 118340
कोच्चि 153440 140650 115080
थाइन 1153440 140650 115080
अमृतसर 153590 140800 115230
नागरकोइल 153440 140650 118340
तिरुवनंतपुरम 153440 140650 115080
तंजावुर 153440 140650 118340
गोवा 153440 140650 115080
करूर 153440 140650 118340
कुंभकोणम 153440 140650 118340
नमक्कल 153440 140650 118340
धर्मपुरी 153440 140650 118340
डिंडीगुल 153440 140650 118340
तूतीकोरिन 153440 140650 118340
कुड्डालोर 153440 140650 118340
कांचीपुरम 153440 140650 118340
कृष्णागिरी 153440 140650 118340
विल्लुपुरम 153440 140650 118340
कोविलपट्टी 153440 140650 118340
तिरुवन्नामलाई 153440 140650 118340
होसुर 153440 140650 118340
कराइकुडी 153440 140650 118340
पुदुक्कोट्टई 153440 140650 118340
रामनाथपुरम 153440 140650 118340
अम्बुर 153440 140650 118340
कन्याकुमारी 153440 140650 118340
नागपट्टिनम 153440 140650 118340
विरुधुनगर 153440 140650 118340
कल्लाकुरिची 153440 140650 118340
पोलाची 153440 140650 118340
अर्काट 153440 140650 118340
पलानी 153440 140650 118340
अरियालूर 153440 ₹140650 118340
मोहाली 153590 140800 115230
परमाकुदी 153440 140650 118340
पेरम्बलूर 153440 140650 118340
जयनकोंडम 153440 140650 118340
कोडईकनाल 153440 140650 118340
ऊटी 153440 140650 118340
रामेश्वरम 153440 140650 118340
शिवगंगा 153440 140650 118340
तिरुवरुर 153440 140650 118340
त्रिशूर 153440 140650 115080
पांडिचेरी 153440 140650 118340
चित्रदुर्ग 153440 140650 115080
गडग 153440 140650 115080
बागलकोट 153440 140650 115080
मंड्या 153440 140650 115080
भद्रावती 153440 140650 115080
कोलार 153440 140650 115080
तुमकुर 153440 140650 115080
कोल्लम 153440 140650 115080
अलाप्पुझा 153440 140650 115080
कोट्टायम 153440 140650 115080
पलक्कड़ 153440 140650 115080
मलप्पुरम 153440 140650 115080
कोझिकोड 153440 140650 115080

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 17 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 17 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 17 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 17 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 17 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स