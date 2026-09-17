Gold Price Today 17 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 17 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: 6 महीने से भी अधिक समय से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों से दोनों और से हमले हो रहे हैं. इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है. वहीं, हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व की मीटिंग से पहले ही सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी देखने (gold silver price today) को मिली. ग्लोबल बाजार की बात करें तो बुधवार (16 सितंबर, 2026) को सोने के दामों में करीब 1 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला, जबकि चांदी में करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी नजर आई. वहीं, भारत की बात करें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.87% बढ़कर यानी 1331 रुपये तेजी के साथ 153461 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 152130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,590 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,384.60 डॉलर प्रति औंस है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|153590
|140800
|115230
|मुंबई
|153440
|140650
|115080
|कोलकाता
|153440
|140650
|115080
|चेन्नई
|153440
|140650
|118340
|पटना
|153490
|140700
|115130
|लखनऊ
|153590
|140800
|115230
|मेरठ
|153590
|140800
|115230
|अयोध्या
|153590
|140800
|115230
|कानपुर
|153590
|140800
|115230
|वाराणसी
|153590
|140800
|115230
|अलीगढ़
|153590
|140800
|115230
|मुरादाबाद
|153590
|140800
|115230
|मिर्जापुर
|153590
|140800
|115230
|झांसी
|153590
|140800
|115230
|मथुरा
|153590
|140800
|115230
|आगरा
|153590
|140800
|115230
|गोरखपुर
|153590
|140800
|115230
|बरेली
|153590
|140800
|115230
|प्रयागराज
|153590
|140800
|115230
|गाजियाबाद
|153590
|140800
|115230
|नोएडा
|153590
|140800
|115230
|गुरुग्राम
|153590
|140800
|115230
|चंडीगढ़
|153590
|140800
|115230
|जयपुर
|153590
|140800
|115230
|लुधियाना
|153590
|140800
|115230
|गुवाहाटी
|153440
|140650
|115080
|जलगांव
|153440
|140650
|115080
|इंदौर
|153490
|140700
|115130
|भोपाल
|153490
|140700
|115130
|अहमदाबाद
|153490
|140700
|115130
|सूरत
|153490
|140700
|115130
|वडोदरा
|153490
|140700
|115130
|पुणे
|153440
|140650
|115080
|नागपुर
|153440
|140650
|115080
|नासिक
|153470
|140680
|115110
|बैंगलोर
|153440
|140650
|115080
|भुवनेश्वर
|153440
|140650
|115080
|केरल
|153440
|140650
|115080
|अमरावती
|153440
|140650
|115080
|विशाखापत्तनम
|153440
|140650
|115080
|मैसूर
|153440
|140650
|115080
|विजयवाड़ा
|153440
|140650
|115080
|कोयंबटूर
|153440
|140650
|118340
|मंगलौर
|153440
|140650
|115080
|मदुरै
|153440
|140650
|118340
|रायपुर
|153440
|140650
|115080
|बेलगाम
|153440
|140650
|115080
|राजमुंदरी
|153440
|140650
|115080
|हैदराबाद
|153440
|140650
|115080
|कटक
|153440
|140650
|115080
|दावनगेरे
|153440
|140650
|115080
|बेल्लारी
|153440
|140650
|115080
|सलेम
|153440
|140650
|118340
|वेल्लोर
|153440
|140650
|118340
|अमरावती
|153440
|140650
|115080
|गुंटूर
|153440
|140650
|115080
|नेल्लोर
|153440
|140650
|115080
|काकीनाडा
|153440
|140650
|115080
|तिरुपति
|153440
|140650
|115080
|कडपा
|153440
|140650
|115080
|अनंतपुर
|153440
|140650
|115080
|वारंगल
|153440
|140650
|115080
|निजामाबाद
|153440
|140650
|115080
|खम्मम
|153440
|140650
|115080
|बेरहामपुर
|153440
|140650
|115080
|राउरकेला
|153440
|140650
|115080
|राजकोट
|153490
|140700
|115130
|वसई-विरार
|153470
|140680
|115110
|औरंगाबाद
|53440
|140650
|115080
|सोलापुर
|153440
|140650
|115080
|भिवंडी
|153470
|140680
|115110
|कोल्हापुर
|153440
|140650
|115080
|लातूर
|153470
|140680
|115110
|तिरुपुर
|153440
|140650
|118340
|तिरुनेलवेली
|153440
|140650
|118340
|त्रिची
|153440
|140650
|118340
|संबलपुर
|153440
|140650
|115080
|इरोड
|153440
|140650
|118340
|कोच्चि
|153440
|140650
|115080
|थाइन
|1153440
|140650
|115080
|अमृतसर
|153590
|140800
|115230
|नागरकोइल
|153440
|140650
|118340
|तिरुवनंतपुरम
|153440
|140650
|115080
|तंजावुर
|153440
|140650
|118340
|गोवा
|153440
|140650
|115080
|करूर
|153440
|140650
|118340
|कुंभकोणम
|153440
|140650
|118340
|नमक्कल
|153440
|140650
|118340
|धर्मपुरी
|153440
|140650
|118340
|डिंडीगुल
|153440
|140650
|118340
|तूतीकोरिन
|153440
|140650
|118340
|कुड्डालोर
|153440
|140650
|118340
|कांचीपुरम
|153440
|140650
|118340
|कृष्णागिरी
|153440
|140650
|118340
|विल्लुपुरम
|153440
|140650
|118340
|कोविलपट्टी
|153440
|140650
|118340
|तिरुवन्नामलाई
|153440
|140650
|118340
|होसुर
|153440
|140650
|118340
|कराइकुडी
|153440
|140650
|118340
|पुदुक्कोट्टई
|153440
|140650
|118340
|रामनाथपुरम
|153440
|140650
|118340
|अम्बुर
|153440
|140650
|118340
|कन्याकुमारी
|153440
|140650
|118340
|नागपट्टिनम
|153440
|140650
|118340
|विरुधुनगर
|153440
|140650
|118340
|कल्लाकुरिची
|153440
|140650
|118340
|पोलाची
|153440
|140650
|118340
|अर्काट
|153440
|140650
|118340
|पलानी
|153440
|140650
|118340
|अरियालूर
|153440
|₹140650
|118340
|मोहाली
|153590
|140800
|115230
|परमाकुदी
|153440
|140650
|118340
|पेरम्बलूर
|153440
|140650
|118340
|जयनकोंडम
|153440
|140650
|118340
|कोडईकनाल
|153440
|140650
|118340
|ऊटी
|153440
|140650
|118340
|रामेश्वरम
|153440
|140650
|118340
|शिवगंगा
|153440
|140650
|118340
|तिरुवरुर
|153440
|140650
|118340
|त्रिशूर
|153440
|140650
|115080
|पांडिचेरी
|153440
|140650
|118340
|चित्रदुर्ग
|153440
|140650
|115080
|गडग
|153440
|140650
|115080
|बागलकोट
|153440
|140650
|115080
|मंड्या
|153440
|140650
|115080
|भद्रावती
|153440
|140650
|115080
|कोलार
|153440
|140650
|115080
|तुमकुर
|153440
|140650
|115080
|कोल्लम
|153440
|140650
|115080
|अलाप्पुझा
|153440
|140650
|115080
|कोट्टायम
|153440
|140650
|115080
|पलक्कड़
|153440
|140650
|115080
|मलप्पुरम
|153440
|140650
|115080
|कोझिकोड
|153440
|140650
|115080