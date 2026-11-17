सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है. सप्ताह के पहले दिन सोमवार (16 नवंबर, 2026) को भी बाजार ओपन होने के बाद फिर कीमतों गिरावट हुई. फिलहाल दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ 900 रुपये टूटकर 1,40,000 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गई है, उधर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,868.50डॉलर प्रति औंस है. वहीं, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,36,950 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,25,550 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,02,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 9 बजे रात तक 1.2% लुढ़क कर यानी 1640 रुपये घटकर 1,35,065 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन बड़ी गिरावट के बाद 1,36,705 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,35,640 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|136950
|₹125550
|102750
|मुंबई
|136800
|125400
|102600
|कोलकाता
|136800
|125400
|102600
|चेन्नई
|136800
|125400
|102600
|पटना
|136850
|125450
|102650
|लखनऊ
|136950
|125550
|102750
|मेरठ
|136950
|125550
|102750
|कानपुर
|136950
|125550
|102750
|अयोध्या
|136950
|125550
|102750
|अलीगढ़
|136950
|125550
|102750
|मुरादाबाद
|136950
|125550
|102750
|मिर्जापुर
|136950
|125550
|102750
|झांसी
|136950
|125550
|102750
|मथुरा
|136950
|125550
|102750
|गोरखपुर
|136950
|125550
|102750
|बरेली
|136950
|125550
|102750
|प्रयागराज
|136950
|125550
|102750
|वाराणसी
|136950
|125550
|102750
|आगरा
|136950
|125550
|102750
|गाजियाबाद
|136950
|125550
|102750
|नोएडा
|136950
|125550
|102750
|गुरुग्राम
|136950
|125550
|102750
|चंडीगढ़
|136950
|125550
|102750
|जयपुर
|136950
|125550
|102750
|लुधियाना
|136950
|125550
|102750
|गुवाहाटी
|136800
|125400
|102600
|जलगांव
|136800
|125400
|102600
|इंदौर
|136850
|125450
|102650
|भोपाल
|136850
|125450
|102650
|अहमदाबाद
|136850
|125450
|102650
|वडोदरा
|136850
|125450
|102650
|सूरत
|136850
|125450
|102650
|पुणे
|136800
|125400
|102600
|नागपुर
|136800
|125400
|102600
|नासिक
|136830
|125430
|102630
|बैंगलोर
|136800
|125400
|102600
|कटक
|136800
|125400
|102600
|भुवनेश्वर
|136800
|125400
|102600
|अमरावती
|136800
|125400
|102600
|विशाखापत्तनम
|136800
|125400
|102600
|मैसूर
|136800
|125400
|102600
|विजयवाड़ा
|136800
|125400
|102600
|कोयंबटूर
|136800
|125400
|102600
|मंगलौर
|136800
|125400
|102600
|मदुरै
|136800
|125400
|102600
|रायपुर
|136800
|125400
|102600
|बेलगाम
|136800
|125400
|102600
|राजमुंदरी
|136800
|125400
|102600
|हैदराबाद
|136800
|125400
|102600
|दावनगेरे
|136800
|125400
|102600
|बेल्लारी
|136800
|125400
|102600
|सलेम
|136800
|125400
|102600
|वेल्लोर
|136800
|125400
|102600
|अमरावती
|136800
|125400
|102600
|गुंटूर
|136800
|125400
|102600
|नेल्लोर
|136800
|125400
|102600
|काकीनाडा
|136800
|125400
|102600
|तिरुपति
|136800
|125400
|102600
|कडपा
|136800
|125400
|102600
|अनंतपुर
|136800
|125400
|102600
|वारंगल
|136800
|125400
|102600
|निजामाबाद
|136800
|125400
|102600
|खम्मम
|136800
|125400
|102600
|बेरहामपुर
|136800
|125400
|102600
|राउरकेला
|136800
|125400
|102600
|राजकोट
|136850
|125450
|102650
|वसई-विरार
|136830
|125430
|102630
|औरंगाबाद
|136800
|125400
|102600
|सोलापुर
|136800
|125400
|102600
|भिवंडी
|136830
|125430
|102630
|कोल्हापुर
|136800
|125400
|102600
|लातूर
|136830
|125430
|102630
|तिरुपुर
|136800
|125400
|102600
|तिरुनेलवेली
|136800
|125400
|102600
|त्रिची
|136800
|125400
|102600
|संबलपुर
|136800
|125400
|102600
|इरोड
|136800
|125400
|102600
|कोच्चि
|136800
|125400
|102600
|थाइन
|136800
|125400
|102600
|अमृतसर
|136950
|125550
|102750
|नागरकोइल
|136800
|125400
|102600
|तिरुवनंतपुरम
|136800
|125400
|102600
|तंजावुर
|136800
|125400
|102600
|गोवा
|136800
|125400
|102600
|करूर
|136800
|125400
|102600
|कुंभकोणम
|136800
|125400
|102600
|नमक्कल
|136800
|125400
|102600
|धर्मपुरी
|136800
|125400
|102600
|डिंडीगुल
|136800
|125400
|102600
|तूतीकोरिन
|136800
|125400
|102600
|कुड्डालोर
|136800
|125400
|102600
|कांचीपुरम
|136800
|125400
|102600
|कृष्णागिरी
|136800
|125400
|102600
|विल्लुपुरम
|136800
|125400
|102600
|कोविलपट्टी
|136800
|125400
|102600
|तिरुवन्नामलाई
|136800
|125400
|102600
|होसुर
|136800
|125400
|102600
|कराइकुडी
|136800
|125400
|102600
|पुदुक्कोट्टई
|136800
|125400
|102600
|रामनाथपुरम
|136800
|125400
|102600
|अम्बुर
|136800
|125400
|102600
|कन्याकुमारी
|136800
|125400
|102600
|नागपट्टिनम
|136800
|125400
|102600
|विरुधुनगर
|136800
|125400
|102600
|कल्लाकुरिची
|136800
|125400
|102600
|पोलाची
|136800
|125400
|102600
|अर्काट
|136800
|125400
|102600
|पलानी
|136800
|125400
|102600
|अरियालूर
|136800
|125400
|102600
|मोहाली
|136950
|125550
|102750
|परमाकुदी
|136800
|125400
|102600
|पेरम्बलूर
|136800
|125400
|102600
|जयनकोंडम
|136800
|125400
|102600
|कोडईकनाल
|136800
|125400
|102600
|ऊटी
|136800
|125400
|102600
|रामेश्वरम
|136800
|125400
|102600
|शिवगंगा
|136800
|125400
|102600
|तिरुवरुर
|136800
|125400
|102600
|त्रिशूर
|136800
|125400
|102600
|पांडिचेरी
|136800
|125400
|102600
|चित्रदुर्ग
|136800
|125400
|102600
|गडग
|136800
|125400
|102600
|बागलकोट
|136800
|125400
|102600
|मंड्या
|136800
|125400
|102600
|भद्रावती
|136800
|125400
|102600
|कोलार
|136800
|125400
|102600
|तुमकुर
|136800
|125400
|102600
|कोल्लम
|136800
|125400
|102600
|अलाप्पुझा
|136800
|125400
|102600
|कोट्टायम
|136800
|125400
|102600
|पलक्कड़
|136800
|125400
|102600
|मलप्पुरम
|136800
|125400
|102600
|कोझिकोड
|136800
|125400
|102600
|कन्नूर
|136800
|125400
|102600