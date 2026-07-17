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Gold Price Today 17 July 2026 : फिर टूटा सोने का भाव! 24, 22 और 18 कैरेट के नए रेट जानकर चौंक जाएंगे आप; यहां देखें ताजा दाम

Gold Price Today 17 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: 17 जुलाई 2026 के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी हो गए हैं. शादी, त्योहार या निवेश के लिए खरीदारी करने से पहले आज के लेटेस्ट रेट जरूर देख लें, ताकि सही समय पर सही फैसला ले सकें.

By: Preeti Rajput | Published: July 17, 2026 9:12:30 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Price Today 17 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. आज एक बार फिर सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है. 24, 22 और 18 कैरेट सोने के नए भाव जारी हो चुके हैं. अगर आप शादी, त्योहार या निवेश के लिए सोना खरीदने का सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें. यहां देखें 10 ग्राम सोने और चांदी के लेटेस्ट दाम.

आज सस्ता हुआ सोना 

आज बाजार खुलने से पहले सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,641 रुपये यानी 1.16% गिरकर 1,40,209 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,41,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत घटकर 3,985.50 डॉलर प्रति औंस रह गई. बुलियन्स के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,40,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक इसका भाव 1,41,679 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,440 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार इसका भाव 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है. नीचे 24, 23, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10 कैरेट सोने के ताजा रेट देख सकते हैं.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 17 July 2026)

शहर  24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹143440 ₹131500 ₹107620
मुंबई ₹143290 ₹131350 ₹107470
कोलकाता ₹143290 ₹131350 ₹107470
चेन्नई ₹143790 ₹131810 ₹110010
पटना ₹143340 ₹131400 ₹107520
लखनऊ ₹143440 ₹131500 ₹107620
मेरठ ₹143440 ₹131500 ₹107620
अयोध्या ₹143440 ₹131500 ₹107620
कानपुर ₹143440 ₹131500 ₹107620

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Tags: Aaj Sone Ka DaamAaj Sone Ka Daam 17 july 2026Gold Price Today 17 July 2026
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