Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 16 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब वैश्विक स्तर पर नजर आने लगा है. कच्चे तेल के दाम में इजाफा होने के बाद भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर नजर आने लगा है. मंगलवार को शेयर बाजार के लिए अमंगल साबित हुआ. सेंसेक्स मंगलवार को 1000 से अधिक गिर गया. इससे निवेशकों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. वहीं, सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,323.00 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.54% घटकर यानी 818 रुपये गिरावट के साथ 1,51,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,52,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपये टूटकर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) के स्तर पर रह गईं, जो एक महीने से ज्यादा का निचला स्तर है. वहीं बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|153320
|140550
|115030
|मुंबई
|153170
|140400
|114880
|कोलकाता
|153170
|140400
|114880
|चेन्नई
|153170
|140400
|118100
|पटना
|153220
|140450
|114930
|लखनऊ
|153320
|140550
|115030
|मेरठ
|153320
|140550
|115030
|अयोध्या
|153320
|140550
|115030
|कानपुर
|153320
|140550
|115030
|अलीगढ़
|153320
|140550
|15030
|मुरादाबाद
|153320
|140550
|115030
|मिर्जापुर
|153320
|140550
|115030
|झांसी
|153320
|140550
|115030
|मथुरा
|153320
|140550
|115030
|आगरा
|153320
|140550
|115030
|गोरखपुर
|153320
|140550
|115030
|बरेली
|153320
|140550
|115030
|प्रयागराज
|153320
|140550
|115030
|वाराणसी
|153320
|140550
|15030
|गाजियाबाद
|153320
|140550
|115030
|नोएडा
|153320
|140550
|115030
|गुरुग्राम
|153320
|140550
|115030
|चंडीगढ़
|153320
|140550
|115030
|जयपुर
|153320
|140550
|115030
|लुधियाना
|153320
|140550
|115030
|गुवाहाटी
|153170
|140400
|114880
|जलगांव
|153170
|140400
|114880
|भोपाल
|153220
|140450
|114930
|इंदौर
|153220
|140450
|114930
|अहमदाबाद
|153220
|140450
|114930
|वडोदरा
|153220
|140450
|114930
|सूरत
|153220
|140450
|114930
|नागपुर
|153170
|140400
|114880
|पुणे
|153170
|140400
|114880
|नासिक
|153200
|140430
|114910
|बैंगलोर
|153170
|140400
|114880
|भुवनेश्वर
|153170
|140400
|114880
|केरल
|153170
|140400
|114880
|अमरावती
|153170
|140400
|114880
|विशाखापत्तनम
|153170
|140400
|114880
|मैसूर
|153170
|140400
|114880
|विजयवाड़ा
|153170
|140400
|114880
|कोयंबटूर
|153170
|140400
|118100
|मंगलौर
|153170
|140400
|114880
|मदुरै
|153170
|140400
|118100
|रायपुर
|153170
|140400
|114880
|बेलगाम
|153170
|140400
|114880
|राजमुंदरी
|153170
|140400
|114880
|हैदराबाद
|153170
|140400
|114880
|कटक
|153170
|140400
|114880
|दावनगेरे
|153170
|140400
|114880
|बेल्लारी
|153170
|140400
|114880
|सलेम
|153170
|140400
|118100
|वेल्लोर
|153170
|140400
|118100
|अमरावती
|153170
|140400
|114880
|गुंटूर
|153170
|140400
|114880
|नेल्लोर
|153170
|140400
|114880
|काकीनाडा
|153170
|140400
|114880
|तिरुपति
|153170
|140400
|114880
|कडपा
|53170
|140400
|114880
|अनंतपुर
|153170
|140400
|114880
|वारंगल
|153170
|140400
|114880
|निजामाबाद
|153170
|140400
|114880
|खम्मम
|153170
|140400
|114880
|बेरहामपुर
|153170
|140400
|114880
|राउरकेला
|153170
|140400
|114880
|राजकोट
|153220
|140450
|114930
|वसई-विरार
|153200
|140430
|114910
|औरंगाबाद
|153170
|140400
|114880
|सोलापुर
|153170
|140400
|114880
|भिवंडी
|153200
|140430
|114910
|कोल्हापुर
|153170
|140400
|114880
|लातूर
|153200
|140430
|114910
|तिरुपुर
|153170
|140400
|118100
|तिरुनेलवेली
|v153170
|140400
|118100
|त्रिची
|153170
|140400
|118100
|संबलपुर
|153170
|140400
|114880
|इरोड
|153170
|140400
|118100
|कोच्चि
|153170
|140400
|114880
|थाइन
|₹153170
|140400
|114880
|अमृतसर
|153320
|140550
|115030
|नागरकोइल
|153170
|140400
|118100
|तिरुवनंतपुरम
|153170
|140400
|114880
|तंजावुर
|153170
|140400
|118100
|गोवा
|153170
|140400
|114880
|करूर
|153170
|140400
|118100
|कुंभकोणम
|153170
|140400
|118100
|नमक्कल
|153170
|140400
|118100
|धर्मपुरी
|153170
|140400
|118100
|डिंडीगुल
|153170
|140400
|118100
|तूतीकोरिन
|₹153170
|140400
|118100
|कुड्डालोर
|153170
|140400
|118100
|कांचीपुरम
|153170
|140400
|118100
|कृष्णागिरी
|153170
|140400
|118100
|विल्लुपुरम
|153170
|140400
|118100
|कोविलपट्टी
|153170
|140400
|118100
|तिरुवन्नामलाई
|153170
|140400
|118100
|होसुर
|153170
|140400
|118100
|कराइकुडी
|₹153170
|140400
|118100
|पुदुक्कोट्टई
|153170
|140400
|118100
|रामनाथपुरम
|153170
|140400
|118100
|अम्बुर
|153170
|140400
|118100
|कन्याकुमारी
|153170
|140400
|118100
|नागपट्टिनम
|153170
|140400
|118100
|विरुधुनगर
|153170
|140400
|118100
|कल्लाकुरिची
|153170
|140400
|118100
|पोलाची
|153170
|140400
|118100
|अर्काट
|153170
|140400
|₹118100
|पलानी
|153170
|140400
|118100
|अरियालूर
|153170
|140400
|118100
|मोहाली
|153320
|140550
|115030
|परमाकुदी
|v153170
|140400
|118100
|पेरम्बलूर
|153170
|140400
|118100
|जयनकोंडम
|153170
|140400
|118100
|कोडईकनाल
|153170
|140400
|118100
|ऊटी
|153170
|140400
|118100
|रामेश्वरम
|153170
|140400
|118100
|शिवगंगा
|153170
|140400
|118100
|तिरुवरुर
|153170
|140400
|118100
|त्रिशूर
|153170
|140400
|114880
|पांडिचेरी
|153170
|140400
|118100
|चित्रदुर्ग
|₹153170
|140400
|114880
|गडग
|153170
|140400
|114880
|बागलकोट
|153170
|140400
|114880
|मंड्या
|153170
|140400
|114880
|भद्रावती
|153170
|140400
|114880
|कोलार
|153170
|140400
|114880
|तुमकुर
|153170
|v140400
|114880
|कोल्लम
|153170
|140400
|114880
|अलाप्पुझा
|153170
|140400
|114880
|कोट्टायम
|153170
|140400
|114880
|पलक्कड़
|153170
|140400
|114880
|मलप्पुरम
|153170
|₹140400
|114880
|कोझिकोड
|153170
|140400
|114880