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Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 16 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 16 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 16, 2026 5:21:05 AM IST

Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 16 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब वैश्विक स्तर पर नजर आने लगा है. कच्चे तेल के दाम में इजाफा होने के बाद भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर नजर आने लगा है. मंगलवार को शेयर बाजार के लिए अमंगल साबित हुआ. सेंसेक्स मंगलवार को 1000 से अधिक गिर गया. इससे निवेशकों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. वहीं, सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है.  अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,323.00 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.54% घटकर यानी 818 रुपये गिरावट के साथ 1,51,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,52,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपये टूटकर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) के स्तर पर रह गईं, जो एक महीने से ज्यादा का निचला स्तर है. वहीं बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 153320 140550 115030
मुंबई 153170 140400 114880
कोलकाता 153170 140400 114880
चेन्नई 153170 140400 118100
पटना 153220 140450 114930
लखनऊ 153320 140550 115030
मेरठ 153320 140550 115030
अयोध्या 153320 140550 115030
कानपुर 153320 140550 115030
अलीगढ़ 153320 140550 15030
मुरादाबाद 153320 140550 115030
मिर्जापुर 153320 140550 115030
झांसी 153320 140550 115030
मथुरा 153320 140550 115030
आगरा 153320 140550 115030
गोरखपुर 153320 140550 115030
बरेली 153320 140550 115030
प्रयागराज 153320 140550 115030
वाराणसी 153320 140550 15030
गाजियाबाद 153320 140550 115030
नोएडा 153320 140550 115030
गुरुग्राम 153320 140550 115030
चंडीगढ़ 153320 140550 115030
जयपुर 153320 140550 115030
लुधियाना 153320 140550 115030
गुवाहाटी 153170 140400 114880
जलगांव 153170 140400 114880
भोपाल 153220 140450 114930
इंदौर 153220 140450 114930
अहमदाबाद 153220 140450 114930
वडोदरा 153220 140450 114930
सूरत 153220 140450 114930
नागपुर 153170 140400 114880
पुणे 153170 140400 114880
नासिक 153200 140430 114910
बैंगलोर 153170 140400 114880
भुवनेश्वर 153170 140400 114880
केरल 153170 140400 114880
अमरावती 153170 140400 114880
विशाखापत्तनम 153170 140400 114880
मैसूर 153170 140400 114880
विजयवाड़ा 153170 140400 114880
कोयंबटूर 153170 140400 118100
मंगलौर 153170 140400 114880
मदुरै 153170 140400 118100
रायपुर 153170 140400 114880
बेलगाम 153170 140400 114880
राजमुंदरी 153170 140400 114880
हैदराबाद 153170 140400 114880
कटक 153170 140400 114880
दावनगेरे 153170 140400 114880
बेल्लारी 153170 140400 114880
सलेम 153170 140400 118100
वेल्लोर 153170 140400 118100
अमरावती 153170 140400 114880
गुंटूर 153170 140400 114880
नेल्लोर 153170 140400 114880
काकीनाडा 153170 140400 114880
तिरुपति 153170 140400 114880
कडपा 53170 140400 114880
अनंतपुर 153170 140400 114880
वारंगल 153170 140400 114880
निजामाबाद 153170 140400 114880
खम्मम 153170 140400 114880
बेरहामपुर 153170 140400 114880
राउरकेला 153170 140400 114880
राजकोट 153220 140450 114930
वसई-विरार 153200 140430 114910
औरंगाबाद 153170 140400 114880
सोलापुर 153170 140400 114880
भिवंडी 153200 140430 114910
कोल्हापुर 153170 140400 114880
लातूर 153200 140430 114910
तिरुपुर 153170 140400 118100
तिरुनेलवेली v153170 140400 118100
त्रिची 153170 140400 118100
संबलपुर 153170 140400 114880
इरोड 153170 140400 118100
कोच्चि 153170 140400 114880
थाइन ₹153170 140400 114880
अमृतसर 153320 140550 115030
नागरकोइल 153170 140400 118100
तिरुवनंतपुरम 153170 140400 114880
तंजावुर 153170 140400 118100
गोवा  153170 140400 114880
करूर 153170 140400 118100
कुंभकोणम 153170 140400 118100
नमक्कल 153170 140400 118100
धर्मपुरी 153170 140400 118100
डिंडीगुल 153170 140400 118100
तूतीकोरिन ₹153170 140400 118100
कुड्डालोर 153170 140400 118100
कांचीपुरम 153170 140400 118100
कृष्णागिरी 153170 140400 118100
विल्लुपुरम 153170 140400 118100
कोविलपट्टी 153170 140400 118100
तिरुवन्नामलाई 153170 140400 118100
होसुर 153170 140400 118100
कराइकुडी ₹153170 140400 118100
पुदुक्कोट्टई 153170 140400 118100
रामनाथपुरम 153170 140400 118100
अम्बुर 153170 140400 118100
कन्याकुमारी 153170 140400 118100
नागपट्टिनम 153170 140400 118100
विरुधुनगर 153170 140400 118100
कल्लाकुरिची 153170 140400 118100
पोलाची  153170 140400 118100
अर्काट 153170 140400 ₹118100
पलानी 153170 140400 118100
अरियालूर 153170 140400 118100
मोहाली 153320 140550 115030
परमाकुदी v153170 140400 118100
पेरम्बलूर 153170 140400 118100
जयनकोंडम 153170 140400 118100
कोडईकनाल 153170 140400 118100
ऊटी 153170 140400 118100
रामेश्वरम  153170 140400 118100
शिवगंगा 153170 140400 118100
तिरुवरुर 153170 140400 118100
त्रिशूर 153170 140400 114880
पांडिचेरी 153170 140400 118100
चित्रदुर्ग ₹153170 140400 114880
गडग 153170 140400 114880
बागलकोट 153170 140400 114880
मंड्या 153170 140400 114880
भद्रावती 153170 140400 114880
कोलार 153170 140400 114880
तुमकुर  153170 v140400 114880
कोल्लम 153170 140400 114880
अलाप्पुझा 153170 140400 114880
कोट्टायम 153170 140400 114880
पलक्कड़ 153170 140400 114880
मलप्पुरम  153170 ₹140400 114880
कोझिकोड 153170 140400 114880

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 16 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स