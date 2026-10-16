Gold Price Today 16 October 2026: सोने की कीमत बढ़ी या गिरे दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 16 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: पिछले काफी समय से सोने के दामों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. सोने की कीमतों में बहुत दिनों के बाद इजाफा देखने को मिलेगा. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,178.40 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,47,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.3 प्रतिशत बढ़कर यानी 1902 रुपये बढ़कर 1,47,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,45,848 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|147590
|135300
|110730
|मुंबई
|147440
|135150
|110580
|कोलकाता
|147440
|135150
|110580
|चेन्नई
|147440
|135150
|111150
|पटना
|147490
|135200
|110630
|लखनऊ
|147590
|135300
|110730
|मेरठ
|147590
|135300
|110730
|अयोध्या
|147590
|135300
|110730
|कानपुर
|147590
|135300
|110730
|अलीगढ़
|147590
|135300
|110730
|मुरादाबाद
|147590
|135300
|110730
|मिर्जापुर
|147590
|135300
|110730
|झांसी
|147590
|135300
|110730
|मथुरा
|147590
|135300
|110730
|आगरा
|147590
|135300
|110730
|गोरखपुर
|147590
|135300
|110730
|बरेली
|147590
|135300
|110730
|प्रयागराज
|147590
|135300
|110730
|वाराणसी
|147590
|135300
|110730
|गाजियाबाद
|147590
|135300
|110730
|नोएडा
|147590
|135300
|110730
|गुरुग्राम
|147590
|135300
|110730
|चंडीगढ़
|147590
|135300
|110730
|जयपुर
|147590
|135300
|110730
|लुधियाना
|147590
|135300
|110730
|गुवाहाटी
|147440
|135150
|110580
|जलगांव
|147440
|135150
|110580
|भोपाल
|147490
|135200
|110630
|इंदौर
|147490
|135200
|110630
|अहमदाबाद
|147490
|135200
|110630
|वडोदरा
|147490
|135200
|110630
|सूरत
|147490
|135200
|110630
|पुणे
|147440
|135150
|110580
|नागपुर
|147440
|135150
|110580
|नासिक
|147470
|135180
|110610
|बैंगलोर
|147440
|135150
|110580
|भुवनेश्वर
|147440
|135150
|110580
|कटक
|147440
|135150
|110580
|अमरावती
|147440
|135150
|110580
|विशाखापत्तनम
|147440
|135150
|110580
|मैसूर
|147440
|135150
|110580
|विजयवाड़ा
|147440
|135150
|110580
|कोयंबटूर
|147440
|135150
|111150
|मंगलौर
|147440
|135150
|110580
|मदुरै
|147440
|135150
|111150
|रायपुर
|147440
|135150
|110580
|बेलगाम
|147440
|135150
|110580
|राजमुंदरी
|147440
|135150
|110580
|हैदराबाद
|147440
|135150
|110580
|दावनगेरे
|147440
|135150
|110580
|बेल्लारी
|147440
|135150
|110580
|सलेम
|147440
|135150
|111150
|वेल्लोर
|147440
|135150
|111150
|गुंटूर
|147440
|135150
|110580
|नेल्लोर
|147440
|135150
|110580
|काकीनाडा
|147440
|135150
|110580
|तिरुपति
|147440
|135150
|110580
|कडपा
|147440
|135150
|110580
|अनंतपुर
|147440
|135150
|110580
|वारंगल
|147440
|135150
|110580
|निजामाबाद
|147440
|135150
|110580
|खम्मम
|147440
|135150
|110580
|बेरहामपुर
|147440
|135150
|110580
|राउरकेला
|147440
|135150
|110580
|राजकोट
|147490
|135200
|110630
|वसई-विरार
|147470
|135180
|110610
|औरंगाबाद
|147440
|135150
|110580
|सोलापुर
|147440
|135150
|110580
|भिवंडी
|147470
|135180
|110610
|कोल्हापुर
|147440
|135150
|110580
|लातूर
|147470
|135180
|110610
|तिरुपुर
|147440
|135150
|111150
|तिरुनेलवेली
|147440
|135150
|111150
|त्रिची
|147440
|135150
|111150
|संबलपुर
|147440
|135150
|110580
|इरोड
|147440
|135150
|111150
|कोच्चि
|147440
|135150
|110580
|थाइन
|147440
|135150
|110580
|अमृतसर
|147590
|135300
|110730
|नागरकोइल
|147440
|135150
|111150
|तिरुवनंतपुरम
|147440
|135150
|110580
|तंजावुर
|147440
|135150
|111150
|गोवा
|147440
|135150
|110580
|करूर
|147440
|135150
|111150
|कुंभकोणम
|147440
|135150
|111150
|नमक्कल
|147440
|135150
|111150
|धर्मपुरी
|147440
|135150
|111150
|डिंडीगुल
|147440
|135150
|111150
|तूतीकोरिन
|147440
|135150
|111150
|कुड्डालोर
|147440
|135150
|111150
|कांचीपुरम
|147440
|135150
|111150
|कृष्णागिरी
|147440
|135150
|111150
|विल्लुपुरम
|147440
|135150
|111150
|कोविलपट्टी
|147440
|135150
|111150
|तिरुवन्नामलाई
|147440
|135150
|111150
|होसुर
|147440
|135150
|111150
|कराइकुडी
|147440
|135150
|111150
|पुदुक्कोट्टई
|147440
|135150
|111150
|रामनाथपुरम
|147440
|135150
|111150
|अम्बुर
|147440
|135150
|111150
|कन्याकुमारी
|147440
|135150
|111150
|नागपट्टिनम
|147440
|135150
|111150
|विरुधुनगर
|147440
|135150
|111150
|कल्लाकुरिची
|147440
|135150
|111150
|पोलाची
|147440
|135150
|111150
|अर्काट
|147440
|135150
|111150
|पलानी
|147440
|135150
|111150
|अरियालूर
|147440
|135150
|111150
|मोहाली
|147590
|135300
|110730
|परमाकुदी
|147440
|135150
|111150
|पेरम्बलूर
|147440
|135150
|111150
|जयनकोंडम
|147440
|135150
|111150
|कोडईकनाल
|147440
|135150
|111150
|ऊटी
|147440
|135150
|111150
|रामेश्वरम
|147440
|135150
|111150
|शिवगंगा
|147440
|135150
|111150
|तिरुवरुर
|147440
|135150
|111150
|त्रिशूर
|147440
|135150
|110580
|पांडिचेरी
|147440
|135150
|111150
|चित्रदुर्ग
|147440
|135150
|110580
|गडग
|147440
|135150
|110580
|बागलकोट
|147440
|135150
|110580
|मंड्या
|147440
|135150
|110580
|भद्रावती
|147440
|135150
|110580
|कोलार
|147440
|135150
|110580
|तुमकुर
|147440
|135150
|110580
|कोल्लम
|147440
|135150
|110580
|अलाप्पुझा
|147440
|135150
|110580
|कोट्टायम
|147440
|135150
|110580
|पलक्कड़
|147440
|135150
|110580
|मलप्पुरम
|147440
|135150
|110580
|कोझिकोड
|147440
|135150
|110580
|कन्नूर
|147440
|135150
|110580