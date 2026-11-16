Gold Price Today 16 November 2026: सप्ताह के पहले दिन क्या है सोने का रेट? जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 16 November 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार गिरावट का दौर जारी है. शनिवार (14 नवंबबर) और रविवार (15 नवंबर, 2026) को भी देशभर में सर्राफा बाजार बंद रहे. फिलहाल गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,38,640 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,27,100 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,04,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में शुक्रवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही और यह 2500 रुपये टूटकर 1,40,900 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.1% बढ़कर यानी 135 रुपये तेजी के साथ 1,36,360 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन बड़ी गिरावट के बाद 1,36,225 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,36,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,881.00 डॉलर प्रति औंस है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|138640
|127100
|104020
|मुंबई
|138490
|126950
|103870
|कोलकाता
|138490
|126950
|103870
|चेन्नई
|138490
|126950
|103900
|पटना
|138540
|127000
|103920
|लखनऊ
|138640
|127100
|104020
|मेरठ
|138640
|127100
|104020
|कानपुर
|138640
|127100
|104020
|अयोध्या
|138640
|127100
|104020
|अलीगढ़
|138640
|127100
|104020
|मुरादाबाद
|138640
|127100
|104020
|मिर्जापुर
|138640
|127100
|104020
|झांसी
|138640
|127100
|104020
|मथुरा
|138640
|127100
|104020
|गोरखपुर
|138640
|127100
|104020
|बरेली
|138640
|127100
|104020
|प्रयागराज
|138640
|127100
|104020
|वाराणसी
|138640
|127100
|104020
|आगरा
|138640
|127100
|104020
|गाजियाबाद
|138640
|127100
|104020
|नोएडा
|138640
|127100
|104020
|गुरुग्राम
|138640
|127100
|104020
|चंडीगढ़
|138640
|127100
|104020
|जयपुर
|138640
|127100
|104020
|लुधियाना
|138640
|127100
|104020
|गुवाहाटी
|138490
|126950
|103870
|जलगांव
|138490
|126950
|103870
|इंदौर
|138540
|127000
|103920
|भोपाल
|138540
|127000
|103920
|सूरत
|138540
|127000
|103920
|नागपुर
|138490
|126950
|103870
|नासिक
|138540
|126980
|103900
|बैंगलोर
|138490
|126950
|103870
|अहमदाबाद
|138540
|127000
|103920
|पुणे
|138490
|126950
|103870
|वडोदरा
|138540
|127000
|103920
|कटक
|138490
|126950
|103870
|भुवनेश्वर
|138490
|126950
|103870
|अमरावती
|138490
|126950
|103870
|विशाखापत्तनम
|138490
|126950
|103870
|मैसूर
|138490
|126950
|103870
|विजयवाड़ा
|138490
|126950
|103870
|कोयंबटूर
|138490
|126950
|103900
|मंगलौर
|138490
|126950
|103870
|मदुरै
|138490
|126950
|103900
|रायपुर
|138490
|126950
|103870
|बेलगाम
|138490
|126950
|103870
|राजमुंदरी
|138490
|126950
|103870
|हैदराबाद
|138490
|126950
|103870
|दावनगेरे
|138490
|126950
|103870
|बेल्लारी
|138490
|126950
|103870
|सलेम
|138490
|126950
|103900
|वेल्लोर
|138490
|126950
|103900
|अमरावती
|138490
|126950
|103870
|गुंटूर
|138490
|126950
|103870
|नेल्लोर
|138490
|126950
|103870
|काकीनाडा
|138490
|126950
|103870
|तिरुपति
|138490
|126950
|103870
|कडपा
|138490
|126950
|103870
|अनंतपुर
|138490
|126950
|103870
|वारंगल
|138490
|126950
|103870
|निजामाबाद
|138490
|126950
|103870
|खम्मम
|138490
|126950
|103870
|बेरहामपुर
|138490
|126950
|103870
|राउरकेला
|138490
|126950
|103870
|राजकोट
|138540
|127000
|103920
|वसई-विरार
|138540
|126980
|103900
|औरंगाबाद
|138490
|126950
|103870
|सोलापुर
|138490
|126950
|103870
|भिवंडी
|138540
|126980
|103900
|कोल्हापुर
|138490
|126950
|103870
|लातूर
|138540
|126980
|103900
|तिरुपुर
|138490
|126950
|103900
|तिरुनेलवेली
|138490
|126950
|103900
|त्रिची
|138490
|126950
|103900
|संबलपुर
|138490
|126950
|103870
|इरोड
|138490
|126950
|03900
|कोच्चि
|138490
|126950
|103870
|थाइन
|138490
|126950
|103870
|अमृतसर
|138640
|127100
|104020
|नागरकोइल
|138490
|126950
|103900
|तिरुवनंतपुरम
|138490
|126950
|103870
|तंजावुर
|138490
|126950
|103900
|गोवा
|138490
|126950
|103870
|करूर
|138490
|126950
|103900
|कुंभकोणम
|138490
|126950
|103900
|नमक्कल
|138490
|126950
|103900
|धर्मपुरी
|138490
|126950
|103900
|डिंडीगुल
|138490
|126950
|103900
|तूतीकोरिन
|138490
|126950
|103900
|कुड्डालोर
|138490
|126950
|103900
|कांचीपुरम
|138490
|126950
|103900
|कृष्णागिरी
|38490
|126950
|103900
|विल्लुपुरम
|138490
|126950
|103900
|कोविलपट्टी
|138490
|126950
|103900
|तिरुवन्नामलाई
|138490
|126950
|103900
|होसुर
|138490
|126950
|103900
|कराइकुडी
|138490
|126950
|103900
|पुदुक्कोट्टई
|138490
|126950
|103900
|रामनाथपुरम
|138490
|126950
|103900
|अम्बुर
|138490
|126950
|103900
|कन्याकुमारी
|138490
|126950
|103900
|नागपट्टिनम
|138490
|126950
|103900
|विरुधुनगर
|138490
|126950
|103900
|कल्लाकुरिची
|138490
|126950
|103900
|पोलाची
|138490
|126950
|103900
|अर्काट
|138490
|126950
|103900
|पलानी
|138490
|126950
|103900
|अरियालूर
|138490
|126950
|103900
|मोहाली
|138640
|127100
|104020
|परमाकुदी
|138490
|126950
|103900
|पेरम्बलूर
|138490
|126950
|103900
|जयनकोंडम
|138490
|126950
|103900
|कोडईकनाल
|138490
|126950
|103900
|ऊटी
|138490
|126950
|103900
|रामेश्वरम
|138490
|126950
|103900
|शिवगंगा
|138490
|126950
|103900
|तिरुवरुर
|138490
|126950
|103900
|त्रिशूर
|138490
|126950
|103870
|पांडिचेरी
|138490
|126950
|103900
|चित्रदुर्ग
|138490
|126950
|103870
|गडग
|138490
|126950
|103870
|बागलकोट
|138490
|126950
|103870
|मंड्या
|138490
|126950
|103870
|भद्रावती
|138490
|126950
|103870
|कोलार
|138490
|126950
|103870
|तुमकुर
|138490
|126950
|103870
|कोल्लम
|138490
|126950
|103870
|अलाप्पुझा
|138490
|126950
|103870
|कोट्टायम
|138490
|126950
|103870
|पलक्कड़
|138490
|126950
|103870
|मलप्पुरम
|138490
|126950
|103870
|कोझिकोड
|138490
|126950
|103870
|कन्नूर
|138490
|126950
|103870